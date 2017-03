Nằm trên nền đất cổ lâu đời, thế tựa sơn hướng thủy và được thiết kế thông minh tinh tế, Mon Bay Hạ Long là điểm đến hấp dẫn không thể chối từ của những nhà đầu tư thông minh trên thị trường bất động sản.

1. Vị trí đắc địa và phong thuỷ bậc nhất Hạ Long

Trải dài dọc theo tuyến đường Trần Quốc Nghiễn bao biển đẹp bậc nhất Hạ Long, Mon Bay là dự án duy nhất trên con đường này nằm kế cận với những công trình kiến trúc tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Quảng trường 30/10 nằm đối diện Mon Bay không chỉ giúp mở ra không gian khoáng đạt cho toàn cư dân hướng ra Vịnh Hạ Long, mà còn là nơi tổ chức những sự kiện lớn nhất của thành phố. Kế cận là Cung Triển lãm mang hình chú Cá Heo độc nhất Việt Nam. Ngay gần đó là khách sạn đẳng cấp thế giới Sheraton sắp khai trương, thu hút tầng lớp khách du lịch đẳng cấp.

2. Thu nạp vượng khí, sinh lộc phát tài trên nền đất cổ

Với địa thế “tựa sơn hướng thủy”, “Minh đường tụ thủy”, dự án Mon Bay nằm trọn trong khu đất có địa thế tuyệt đẹp với sau lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển khơi với toàn cảnh khu vực đẹp nhất của Vịnh Hạ Long. Chọn an cư tại Mon Bay sẽ giúp gia chủ sinh sôi tài lộc, với những ai kinh doanh buôn bán sẽ ngày càng phát đạt. Ngoài ra, người dân “thổ cư” tại đây còn rỉ tai nhau một điểm cộng quý giá khác của dự án, đó là Mon Bay nằm trên nền đất cổ có từ lâu đời. Đây là lợi thế hiếm có trong số các dự án mới được xây dựng tại Hạ Long, do nhiều nơi khác được xây trên nền đất mới được bồi đắp lấn biển.

3. Chủ đầu tư uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm

Chủ đầu tư dự án Mon Bay là Công ty HD Mon Hạ Long thuộc tập đoàn HD Mon Holdings, một thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay. Điểm ưu việt trong các sản phẩm của HD Mon Holdings là luôn đảm bảo chính xác tuyệt đối cam kết về tiến độ, chất lượng xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ vượt trội. Một trong các dự án tiêu biểu của HD Mon là dự án Mon City (Hà Nội) được giới kinh doanh ví như siêu phẩm tại thủ đô.

4. Cơ hội sinh lời hấp dẫn bậc nhất thị trường

Với vị trí đắc địa, Mon Bay sẽ là điểm đến hấp dẫn với hàng triệu lượt khách du lịch đến với Hạ Long mỗi năm. Để tận dụng lợi thế này, chủ đầu tư đã chọn phong cách thiết kế thông minh cho khu vực liền kề với mặt tiền đường lớn để chủ nhà tiện buôn bán, kinh doanh, làm shophouse. Mỗi căn liền kề gồm 5 tầng và một tum, hai mặt đường trước sau giúp gia chủ vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê ở tầng dưới trong khi vẫn sinh song ở các tầng trên. Đặc biệt, Mon Bay còn có thêm khu phố đi bộ mua sắm, hứa hẹn sẽ mang đến cho các chủ nhà nguồn khách khổng lồ.

Thực tế cho thấy với việc nằm trên quốc lộ 18 nối Hà Nội với khu kinh tế cửa khẩu lớn nhất cả nước là Móng Cái, Hạ Long nói riêng và khu vực dự án Mon Bay nói riêng là mảnh đất màu mỡ cho các nhà buôn, nhà kinh doanh sinh lời

5. Không gian sống xanh tươi, hiện đại

Với tổng diện tích gần 18h, chủ đầu tư dành một phần lớn diện tích để làm không gian cây xanh, quảnh quan công cộng. Dự án Mon Bay được chủ đầu tư cực kỳ chú trọng tới việc xây dựng không gian xanh để hòa hợp với màu xanh của biển và trời Vịnh Hạ Long. Dự án Mon Bay được thiết kế bởi các công ty kiến trúc hàng đầu Singapore, với mục tiêu tạo dựng cuộc sống chất lượng, an toàn, xanh, sạch và đẹp. Nhờ đó, xuyên suốt dự án là triết lý thiết kế xanh, với từng con đường, từng góc phố trong khu đều được điểm tô màu xanh của cây lá xen lẫn những khóm hoa, tạo ra không gian thân thiện với thiên nhiên hơn bao giờ hết.

Với mật độ xây dựng thấp, cả phân khu liền kề có số lượng rất ít chỉ trên 130 căn. Đây là nơi thu hút những cư dân tinh hoa đẳng cấp và tinh tế của cả khu vực thành phố. Cư dân nơi đây được tiếp cận với những cơ sở hạ tầng cao cấp, trình độ cao bậc nhất, đơn cử như Thư viện Quảng Ninh, một trong những thư viện hiện đại và có kiến trúc đẹp bậc nhất cả nước nằm ở trước dự án. Cạnh đó là Bảo tàng Quảng Ninh, công trình được đầu tư tương xứng và đồng bộ với Thư viện, là nơi thế hệ trẻ của Mon Bay được tiếp cậnnhững kiến thức vô giá. Chưa hết, ngay cổng sau của dự án là trường Chuyên Hạ Long, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất toàn thành phố.

7. Mật độ xây dựng thấp hiếm hoi trên thị trường

Dự án là một trong những nơi có mật độ xây dựng hợp lý bậc nhất khu vực, trong đó 3ha để tạo cảnh quan cây xanh, vườn hoa, mặt nước; 8ha cho hệ thống giao thong nội bộ , chiếm hơn 60% tổng diện tích của dự án. Ngoài ra, hai hồ nước hai bên là Hồ Cô Tiên và Hồ Thái Thịnh cùng ngọn núi sau lưng tạo thêm quang cảnh thoáng đãng, không gian xanh mát cho toàn dự án.

8. Thiết kế đẳng cấp lấy cảm hứng từ xứ Cảng Thơm

Các khu nhà ở liền kề tại Mon Bay được thiết kế theo phong cách kiến trúc sang trọng, hiện đại của Hong Kong, mang đến vẻ đẹp vừa tươi mới và đẳng cấp cho chủ nhân. Từng chi tiết trong mỗi căn được hoàn thiện tỉ mỉ, với vật liệu và nội thất chọn lựa kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Với diện tích nhỏ hơn so với biệt thự nhưng cách thiết kế thông minh đã đem lại tính linh hoạt và giá trị thanh khoản cao cho các căn liền kề

Là chủ đầu tư chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, Mon Bay hiểu rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh cho toàn dự án. Chọn cư ngụ tại Mon Bay, khách hàng tuyệt đối an tâm với hệ thống an ninh 24/24 với ba lớp an ninh nghiêm ngặt, đem lại sự an toàn cho các khu nhà và cuộc sống yên bìnhcho cư dân.

10. Chính sách ưu đãi siêu hấp dẫn

Khách hàng mua liền kề Mon Bay được hưởng chính sách ưu đãi 0% trong vòng 12 đến 18 tháng tùy sản phẩm. Ân hạn nợ gốc 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Còn với những khách hàng không vay vốn, họ vẫn được nhận ưu đãi với chiết khấu ngay từ 3,5 đến 6% giá trị Hợp đồng mua bán (chưa bao gồm VAT). Ưu đãi cho khách hàng mua nhiều sản phẩm của Mon Bay. Chiết khấu 2% cho sản phẩm thứ hai (trên giá trị Hợp đồng mua bán chưa bao gồm VAT) và chiết khấu 3% cho sản phẩm thứ ba trở lên.