TPO - Quảng Nam được đánh giá là vùng đất 'màu mỡ', hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển các dự bất động sản có tầm vóc quốc tế. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều 'ông lớn' bất động sản đã rót hàng nghìn tỷ đầu tư vào đây để sinh lời.

Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An



Một trong những dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất tại Quảng Nam hiện tại là dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) do VinaCapital và một số đối tác nước ngoài khác làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 4 tỷ USD đã được khởi công vào tháng 4/2016

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An xây dựng trên địa bàn 3 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Dự án Khu đô thị Nam Hội An đang trong giai đoạn xây dựng.

Dự án sẽ được phát triển với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí có thưởng, khu vui chơi cao cấp tiêu chuẩn 5 sao; biệt thự, nhà liền kề, chung cư… và các tiện ích khác.

Giai đoạn 1của dự án sẽ được phát triển trên diện tích khoảng 163 ha, với mức đầu 500 triệu USD, gồm sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế; khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự hay khách sạn, được quản lý bởi các thương hiệu nổi tiếng; khu trung tâm thương mại và các tiện ích đặc biệt khác.

Hiện dự án đang trong giai đoạn san lắp mặt bằng khu sân golf, khoan thăm dò địa chất khu vực xây dựng hạng mục resort nghỉ dưỡng.

Khu đô thị New Hoi An City

Cùng với Nam Hội An, một dự án quy mô tỷ đô khác là New Hoi An City hiện đang hoàn thiện những công đoạn cuối để chuẩn bị vận hành giai đoạn 1. Chủ đầu tư - Tập đoàn HB Group đã đổ vào đây 1,5 tỷ USD nhằm tạo nên khu đô thị phức hợp ven biển có diện tích hơn 400ha.

Dự án này có vị trí trải dọc bãi biển tại Hội An, cách bãi Cửa Đại khoảng 2km, cách trung tâm Hội An khoảng 15 phút chạy xe, và TP Đà Nẵng khoảng 30 phút chạy xe.

Mặc dù không phải là một dự án mới, bởi từ 2007 chủ đầu tư dự án đã xúc tiến đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư dự án, do khủng hoảng kinh tế từ cuối 2011 nên dự án phải tạm dừng. Đến năm 2015, khi thị trường bất động sản khởi sắc chủ dự án mới bắt đầu xây dựng và bắt tay đầu tư triển khai.

Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An

Tập đoàn Vingroup vừa khởi công dự Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An tọa lạc tại 2 xã Bình Dương và Bình Minh thuộc huyện Thăng Bình có quy mô diện tích 200 ha, vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Vinpearl Nam Hội An của Vingroup.

Công trình được thiết kế bao gồm khu khách sạn và biệt thự Vinpearl; khu dịch vụ thể thao Vinpearl Golf; khu vui chơi giải trí Vinpearl Land; trung tâm thương mại Vincom và Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch VinEco…

Dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là khu khách sạn, biệt thự, trung tâm hội nghị, nhà hàng và khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2018.

Giai đoạn 2 sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và tiếp nối thêm các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí, sân golf… tất cả hạng mục sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Dự án Opal Ocean View

Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) đã nhận Quyết định Chủ trương Đầu tư phát triển dự án Khu Dịch vụ - Du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View có tổng diện tích 185 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, tại Nam Hội An (Quảng Nam).

Dự án bao gồm các hạng mục chính như: khu villa, biệt thự, nghỉ dưỡng ven biển; khu khách sạn kết hợp dịch vụ, du lịch; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án có vị trí chiến lược với tiếp giáp Cửa Đại và biển Đông, liên kề và phát triển tổng thể với dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam,…

Ngoài những ông lớn này, hiện nay tại Hội An cũng có một số dự án khu đô thị ven biển khác cũng sẽ hình thành như Khu du lịch ven biển Tam Kỳ - Núi Thành (2.000 ha), Khu đô thị Tam Kỳ (2.000 ha), Khu đô thị Tam Hòa, Tam Anh (2.240 ha)…