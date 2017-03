Nhiều chuyên gia Bất Động Sản cho rằng: “Những năm gần đây Bất Động sản khu vực Tây Bắc TPHCM phát triển mạnh do những yếu tố khách quan như giá đất chuyển nhượng còn khá rẻ so với khu Đông, khu Nam TPHCM, nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia được đầu tư xây dựng, không khí trong lành với nhiều mảng xanh tự nhiên, đặc biệt sở hữu vị trí thuận tiện kết nối dễ dàng với trung tâm TPHCM…...”

Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh

Cửa ngõ quan trọng phía Tây Bắc của TPHCM

Khu Tây Bắc TP.HCM trở thành tâm điểm của thị trường BĐS khi những lực đẩy về hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương (Q.12 – Hóc Môn) được khởi công vào ngày 19/1/2017, tổng vốn đầu tư 514 tỷ đồng. Hầm chui đôi gồm hai chiều, một chiều hướng từ đường Trường Chinh đến Quốc lộ 22 và một chiều ngược lại. Dự án Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD. Dự án BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ TP HCM đến Củ Chi dài 58 km, mở rộng mặt đường lên 60m, vốn đầu tư bình quân từ 8.500 đến 9.500 tỷ đồng. Tại Đức Hòa - Long An, UBND tỉnh đã tổ chức khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh (ĐT) 830 và ĐT 824 (từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa), trong đó ĐT 824, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, có chiều dài 23 km. Ngoài ra tuyến đường Vành đai 3 giúp giao thông khu vực kết nối các quận nội thành, các huyện tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai thuận tiện hơn.

Tây Bắc TP.HCM trở thành Thành phố Công nghiệp tập trung của thành phố Hồ Chí Minh. Một số KCN nổi trội như: KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đức Hòa 2&3, KCN Xuyên Á, KCN Hoàng Gia, Các Cụm CN : Tân Đô, Tân Đức, Tân Tạo…và 7000 ha đất Công nghiệp được quy hoạch tại Đức Hòa Long An dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 1.000.000 Công Nhân Kỹ Thuật, Kỹ Sư, Các Chuyên gia trong và ngoài nước về đây làm việc và sinh sống .

Đây cũng là khu vực thu hút đầu tư khi hàng loạt khu công nghiệp (KCN) được xây dựng và đưa vào hoạt động như: KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đức Hòa II - III, KCN Xuyên Á, KCN Nhị Xuân, KCN Hoàng Gia,…

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng kinh tế– xã hội cũng được tập trung đầu tư như: bệnh viện đa khoa Xuyên Á, bệnh viện Quốc tế Hàn Quốc, bệnh viện Mỹ Hạnh, hệ thống siêu thị, làng đại học Quốc Tế Tây Bắc TP.HCM, trường đại học Quốc Tế Tân Tạo, sân Golf Củ Chi,… và đặc biệt là sự phát triển của những khu đô thị mới.

Đông đảo khách hàng tham quan thực tế giai đoạn 2 dự án KĐT TM-DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh_03

Từ đầu năm 2017, thị trường nhà, đất khu Tây Bắc ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội. Hai dự án “khủng” được tập đoàn Tuần Châu dự kiến triển khai là dự án Thành phố mới New City tại huyện Củ Chi; đại lộ ven sông Sài Gòn (nối huyện Củ Chi về đến Quận 1), trong đó, dự án Thành phố mới New City có diện tích khoảng 15.000ha (gấp 15 lần diện tích dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khu đô thị Thủ Thiêm cộng lại). Một trong những doanh nghiệp đầu tư mạnh vào khu Tây Bắc TP.HCM là Cát Tường Group với hàng loạt khu đô thị Cát Tường Phú Thạnh, Cát Tường Phú Nam, Cát Tường Phú Nguyên…. đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Trong đó, khu đô thị TM-DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh với quy mô 107 ha, hơn 3.000 sản phẩm được tiêu thụ trong 10 tháng qua . Khởi đầu năm 2017, hơn 1.000 sản phẩm tại phố thương mại Ngân Phát và Hoàng Phát thuộc giai đoạn 2 của dự án Cát Tường Phú Sinh giao dịch thành công.

Khu Tây Bắc TP.HCM có nguồn lao động nhập cư lớn, tốc độ gia tăng dân số nhanh, theo niên giám thống kê năm 2010, dân số Tây Bắc TP.HCM hơn 800 nghìn người, dự kiến đến năm 2020 cán mốc 1 triệu người, với nhu cầu ở thực cao vì thế phân khúc đất nền có giá trung bình trên dưới 500 triệu đồng có sức mua rất lớn.

Dự án Bất Động Sản đón đầu sự phát triển vượt bậc…..

Khu Đô Thị TMDV & Du lịch Sinh thái Cát Tường Phú Sinh tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 9 - trung tâm đô thị Tây Bắc TP.HCM, nằm trong vành đai quy hoạch 7.000ha đất KCN và làng đại học. Giáp ranh Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh TP.HCM, giao thông kết nối dễ dàng với Trung tâm TP.HCM… chỉ 25 phút đi xe để đến sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, 35 phút đến chợ Bến Thành. Đầy đủ tiện ích trong vòng bán kính 3km. Ngoài ra, các tuyến đường xung quanh Cát Tường Phú Sinh bao gồm: Tỉnh Lộ 824, Tỉnh Lộ 10, Quốc Lộ 22 kết nối giao thông về các tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam Bộ... một cách nhanh chóng và thông suốt.

Khu đô thị TM-DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Cát Tường Group làm chủ đầu tư là một trong những khu đô thị sinh thái trong khu vực, tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh lộ 9, ngay trung tâm đô thị Tây Bắc TP.HCM, sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, dễ dàng kết nối với trung tâm TPHCM.

Hiện tại, Cát Tường Group đang chào bán các sản phẩm thuộc phố thương mại Thiên Phát thuộc giai đoạn 2 của KĐT sinh thái Cát Tường Phú Sinh, với giá chỉ từ 309 triệu đồng/nền. Khách hàng được thanh toán linh hoạt 18 tháng không lãi suất và nhận nhiều chiết khấu, ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư. Sở hữu vị trí đón đầu tương lai, những tiện ích hoàn hảo, pháp lý minh bạch và mức giá hợp lý,

