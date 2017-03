Nhiều dự án hạ tầng lớn tại quận Hoàng Mai đang rầm rộ triển khai như "làn gió mới", mở ra cơ hội cho các dự án bất động sản phía Nam Hà Nội.

Gelexia Riverside quy hoạch hiện đại và đồng bộ

Chia sẻ về điều này, môi giới tên Tuấn tiết lộ, so với các dự án phía Tây Hà Nội thì dự án phía Nam khó bán hơn. Nguyên nhân phía khách hàng lo ngại không phải vấn đề chất lượng nhà, gần hay xa trung tâm, mà vì cơ sở hạ tầng ở phía Nam chưa thể phát triển bằng các khu vực khác của Hà Nội.

Thay đổi ‘chóng mặt’

Tuy nhiên, đấy là thời điểm khoảng 2 - 3 năm về trước. Còn trong thời gian gần đây hạ tầng khu Nam Hà Nội đã ngày càng cải thiện.

Bằng chứng vào đầu tháng 07/2016, tuyến đường hiện đại bậc nhất phía nam Thủ đô, nối trung tâm hành chính quận Hoàng Mai với điểm đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chính thức được thông xe. Trước đó, khu vực phía Nam cũng đón thêm nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm hoàn thành như mở rộng đường Tân Mai, Kim Đồng (vành đai 2,5), tiếp tục mở rộng đường Tam Trinh, Lĩnh Nam…

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để UBND TP Hà Nội thực hiện dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai (Vành đai 2) đến đường Vành đai 2,5 dài khoảng 1,65km.

Ngoài ra, sau khi đoạn đường còn lại nối đường vành đai 2,5 với đường Lĩnh Nam đã được UBND Quận Hoàng Mai triển khai hoàn thành trong cuối năm nay kết hợp với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên sẽ góp phần rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu phố cổ với khu vực phía Nam.

“Chính sự thay đổi đến chóng mặt khiến nhiều người tìm đến các dự án phía Nam hơn, lượng khách hỏi mua tăng gấp 3 lần so với thời điểm năm 2015 – 2016 và lượng giao dịch thành công cũng cao hơn hẳn. Thậm chí có dự án bán gần hết 1.600 căn hộ trong vòng chưa đầy một năm” – Tuấn tiết lộ.

Dạo một vòng quanh khu vực phía Nam có thể thấy hàng loạt dự án như: Gelexia Riverside do Geleximco làm chủ đầu tư, Tập đoàn Tân Hoàng Minh với Khu đô thị mới Tân Hoàng Mai, hay Tập đoàn Sunshine Group với hai dự án là Sunshine Garden và Sunshine Palace; và Tập đoàn T&T với khu chung cư T&T Riverside…

Hiện tại giá các căn hộ chung cư trên địa bàn đang rẻ hơn so với phía Tây khoảng 20 – 30%. Đơn cử như căn hộ New Horizon City và CT36 Định Công có giá khoảng từ 1,3 tỷ đồng/căn, Sao Ánh Dương Star AD1 được rao bán với giá trung bình 18 - 21 triệu đồng/m2, Gelexia Riverside dao động từ 19 – 21 triệu đồng/m2…

Quyết định thuộc về khách hàng

Theo khảo sát của phóng viên, nhu cầu nhà ở khu vực nam Hà Nội ngày càng tăng cao bởi khu vực này là nơi giao thoa giữa vùng nội đô và các vùng kinh tế lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… Nhu cầu cao nên mật độ dân số khu vực này gia tăng một cách nhanh chóng, khiến tình trạng ùn tắc xảy ra như cơm bữa, đặc biệt là quanh 2 trục đường Lĩnh Nam - Tam Trinh.

Tuy nhiên, giới đầu tư rỉ tai, cuối năm 2016 sau khi được đầu tư 2.000 tỷ đồng thì chỉ 2 năm sau tuyến đường Tam Trinh mở rộng khánh thành sẽ là tuyến đường đẹp và hiện đại nhất khu vực phía Nam và đương nhiên các dự án nằm trên tuyến đường này sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Theo chân một môi giới tên An đi dọc tuyến đường Tam Trinh cho thấy, mới chỉ có một số dự án như Helios 75 Tam Trinh, Gelexia Riverside nằm trên tuyến đường này, trong khi các dự án khác cách khá xa...

Hiện Helios đã bàn giao nhà cho khách hàng còn Gelexia Riverside đang nổi lên như một hiện tượng với các buổi mở bán thu hút đông đảo khách hàng. Thậm chí, lễ mở bán vào cuối tháng 12/2016 có hơn 500 khách hàng đến dự, nhiều người phải đứng để tìm hiểu thông tin về dự án.

Vị trí chiến lược của dự án

Lý do khiến Gelexia Riverside thu hút khách hàng, các chuyên gia cho rằng do dự án hội tụ 5 yếu tố mà các dự án khác trên cùng địa bàn không có được.

Thứ nhất, dự án được quy hoạch là chung cư đại chúng được tích hợp đầy đủ mọi tiện ích hiện đại, đồng bộ như: khu nhà vườn hiện đại, trung tâm thương mại, hệ thống các trường mầm non, tiểu học, công viên cây xanh, siêu thị. Đặc biệt có tới 2 bể bơi bốn mùa rộng tới 800m2.

Thứ hai, các căn hộ tại dự án được chủ đầu tư thiết kế linh hoạt với diện tích từ 65m2 đến 120m2, có từ 1- 3 phòng ngủ mang tới những sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

Thứ ba, so với các dự án xung quanh khu vực Tam Trinh thì tại Gelexia đang có mức giá chào bán cạnh tranh như: Hateco Hoàng Mai (từ 20 triệu/m2), Gamuda The One (từ 21 triệu/m2), Helios 75 Tam Trinh (từ 23 triệu/m2),... trong khi mức giá Gelexia Riverside đưa ra chỉ từ 19 triệu/m2.

Thứ 4, dự án được phát triển bởi Tập đoàn Geleximco – DN uy tín đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường với các dự án nổi tiếng như KĐT mới Lê Trọng Tấn, khu chung cư 36 Hoàng Cầu, khu TP giao lưu An Bình city...

Thứ 5, dự án đang được thi công nhanh chóng để bàn giao nhà sau 2 năm – cùng thời điểm tuyến đường Tam Trinh hoàn thành. Dự kiến vào cuối năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - Giám đốc Phú Quý Land cũng lý giải, thực tế số lượng dự án quanh tuyến đường Tam Trinh không nhiều. Với những dự án được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, kết nối trực tiếp với trục đường mới như Gelexia Riverside được nhiều khách hàng lựa chọn là điều dễ hiểu. Bà Quỳnh cũng lưu ý, việc hạ tầng phát triển mang lại sự thay đổi cho cả khu vực, nhưng điều quan tâm nhất vẫn phải là chất lượng và uy tín của chủ đầu tư.

