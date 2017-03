TPO - Theo khảo sát thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 của CBRE Việt Nam, thị trường nhà biệt thự, liền kề và nhà phố Hà Nội đã trải qua quý đầu tiên của năm 2017 cực kì sôi động, với hàng loạt dự án mở bán mới cùng với tỷ lệ bán ấn tượng.

Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, trong quý 1/2017 có 715 căn biệt thự, 319 căn liền kề và 204 căn nhà phố đã được mở bán, đến từ 6 dự án, bao gồm: Ciputra khu K, Dreamland Tây Hồ, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Riverside Giai đoạn 2, Eurowindow River Park và Marina Arc (khu cuối của Giai đoạn 3 Ecopark Aquabay).

Như vậy, đã có tổng 1.238 căn được mở bán mới trong quý 1, bằng 40% tổng nguồn cung mới trong năm 2016.

Một điểm đáng chú ý nữa là, hầu hết các dự án mở bán mới đều nằm tại những vị trí rất đẹp, có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, giao thông thuận tiện và có nguồn cư dân sinh sống sẵn có. Do vậy, giá bán sơ cấp của những dự án này cao hơn trung bình thị trường khá nhiều.

Tổng số ba loại hình nhà kể trên, nhà phố vẫn là sản phẩm được người bán ưa chuộng nhất, đạt tỉ lệ bán cao nhất do vừa có thể được sử dụng làm nhà ở vừa có thể dùng để kinh doanh buôn bán, gia tăng lợi ích cho người mua.

Theo CBRE, giá thứ cấp trung bình trên thị trường tiếp tục giảm nhẹ 1,8% so với quý trước và 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.200 USD/m2. Mức giảm này cũng một phần là do tỷ giá USD tăng cao trong quý vừa qua.

Các quận nội thành như Cầu Giấy, Tây Hồ và Từ Liêm tiếp tục ghi nhận mức tăng về giá bán từ 1,4% - 7% so với quý trước, nhờ các dự án lớn với mức giá cao được mở bán từ các quý trước đã ghi nhận giao dịch thứ cấp.

Bên cạnh đó, quý vừa qua cũng ghi nhận sự đầu tư mạnh mẽ của các chủ đầu tư vào phát triển các hạng mục tiện ích trong khu đô thị.



Năm 2017 được dự đoán sẽ là năm khá sôi động đối với thị trường biệt thự, nhà liền kề khi hàng loạt dự án mới quy mô lớn được kì vọng sẽ mở bán trong năm nay như Ecopark CBD (Giai đoạn 4 của KĐT Ecopark), The Manor Central Park, Splendora Giai đoạn 2, Hà Nội Garden City và những đợt mở bán mới của dự án Starlake.