Trong xu thế cuộc sống hiện đại, việc lựa chọn căn hộ chung cư đang trở nên gần gũi với mọi người, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ.Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng am hiểu tường tận và lựa chọn một cách thông minh cho tổ ấm tương lai của mình. Dưới đây là một số những lưu ý cần thiết khi quyết định mua nhà bạn nhất định phải lưu tâm.

5 nguyên tắc “bất di bất dịch”

Tính toán khả năng tài chính. Trước khi quyết định chọn mua căn hộ chung cư, người mua nhà nên thận trọng tính toán lại khả năng tài chính để lựa chọn căn phù hợp với mình. Đặc biệt là khi mua trả góp, khách hàng cần phải chọn những dự án được ngân hàng tài trợ vốn để giảm áp lực trả nợ. Đừng để rơi vào tình trạng mua giá cao rồi lại phải rao bán vội với giá thấp vì không có khả năng chi trả.

Vị trí căn hộ đóng vai trò quan trọng. Ba yếu tố quan trọng nhất của một bất động sản là vị trí, vị trí và vị trí. Khi mua nhà bạn nên xem xét vị trí gần các tiện ích cần thiết như công viên, hồ điều hòa, trường học, nơi làm việc…, không nên vì thiếu tiền mà mua nhà ở nơi quá xa. Ngôi nhà chưa đẹp có thể sửa lại trong tương lai nhưng vị trí thì bất di bất dịch trừ khi bán đi và mua nhà nơi khác.

Vị trí là một trong những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn một căn hộ

Lựa chọn chủ đầu tư uy tín. Đây là yếu tố quan trọng nhất khi bạn chọn mua nhà chung cư. Đã có rất nhiều trường hợp người mua chung cư có vấn đề với chủ đầu tư như: tiến độ chậm hoặc bỏ hẳn không xây, bán nhà kiểu "cuội bán vịt trời"… Vì vậy, năng lực và uy tín của chủ đầu tư là điều phải quan tâm đầu tiên, cái này thể hiện qua tiến độ giao nhà, chất lượng công trình nhà ở, đánh giá của khách hàng đối với các dự án trước đó, số năm kinh nghiệm trong ngành và tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng cần chú ý là dự án phải có tính pháp lý rõ ràng. Chủ đầu tư phải hoàn toàn sở hữu dự án, căn hộ vẫn chưa chuyển nhượng, cầm cố và không có trong danh sách quy hoạch không đền bù của nhà nước. Những thông tin này khách hàng có thể đến chính quyền địa phương xác nhận để tránh tình trạng “dở khóc dở cười” khi gặp phải dự án bị thu hồi, chưa được cấp phép, nằm trong khu vực giải tỏa hoặc liên quan đến tranh chấp…

Dự án phải có tiện ích đồng bộ. Thay vì lựa chọn các dự án chung cư đơn lẻ, khách hàng nên chọn mua ở các dự án tổ hợp. Lý do là các dự án tổ hợp có thể mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng khác ngoài việc cung cấp một căn hộ thuần túy. Trong mô hình tổ hợp, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận siêu thị, nhà hàng, khu tập gym, bể bơi ngay trong dự án và điều này là rất quan trọng đối với cuộc sống hiện đại, khi nhu cầu về các dịch vụ ngày càng lớn mà thời gian lại eo hẹp.

Gelexia Riverside – dự án đáng mua nhất thủ đô

Dự án chung cư Gelexia Riverside do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam – Thành viên của Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư là một trong số hiếm hoi những dự án đáp ứng đủ 5 nguyên tắc vàng để chọn một nơi an cư tuyệt vời cho các gia đình trẻ hiện nay.

Gelexia Riverside là một trong số rất ít dự án đáp ứng 5 nguyên tắc “bất di bất dịch” khi mua nhà

Tọa lạc tại số 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Gelexia Riverside hội tụ đầy đủ tiện ích với giao thông thuận tiện di chuyển đến các bệnh viện lớn, trường học đại học nổi tiếng như Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp, trường quốc tế Singapore, Bệnh viện Bạch Mai... Chưa hết, Gelexia Riverside là sản phẩm tâm huyết của Tập đoàn Geleximco với tiến độ xây dựng vượt trội 7 ngày/sàn đã đem lại sự yên tâm tuyệt đối về tiến về uy tín và năng lực chủ đầu tư cho khách hàng.

Hơn thế nữa, được phát triển theo mô hình "All in one", cư dân Gelexia Riverside cũng thoải mái hưởng lợi từ 30 tiện ích nội khu khép kín. Trong đó có khu chung cư Gelexia Riverside được xây dựng trên diện tích gần 30.000 m2; 2 tầng hầm gửi xe rộng, thoáng, trang bị hệ thống kiểm soát đỗ xe hiện đại... Ngoài ra còn có 3 tầng thương mại dịch vụ với các trung tâm mua sắm sầm uất, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, phục vụ nhu cầu của cư dân.

60% diện tích dự án Gelexia Riverside dành cho không gian xanh

Hiện nay, chủ đầu tư chào bán dự án Gelexia Riverside với giá 19 triệu/m2 thấp hơn 1-3 triệu đồng so với khu vực xung quanh. Chưa hết, hiện chủ đầu tư Geleximco kết hợp với Ngân hàng An Bình đưa ra nhiều chương trình ưu đãi lãi suất cùng tiến độ thanh toán linh hoạt cho khách hàng mua căn hộ dự án Gelexia Riverside từ 6/2 đến 6/5.

Cụ thể, người mua nhà sẽ được Ngân hàng An Bình cho vay mua nhà siêu tốc chỉ trong vòng 24h. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng còn được cho vay với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc 12 tháng, thời gian vay vốn lên đến 20 năm. Nếu không tham gia chương trình lãi suất 0%, khách hàng sẽ được chủ đầu tư chiết khấu trực tiếp 2% giá trị căn hộ. Khách hàng thanh toán đến 70% sẽ nhận chiết khấu ngay 4%, thanh toán 95% nhận chiết khấu 6% giá trị hợp đồng.

Với những ưu thế vượt trội trên đây, Gelexia Riverside thu hút được số lượng khách quan tâm đến dự án gia tăng mạnh mẽ. Xét trên toàn thị trường, Gelexia Riverside hiện nay đã trở thành “cơn sốt cục bộ” trên thị trường BĐS thủ đô.

