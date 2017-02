Hiếm có năm nào phân khúc cao cấp của thị trường bất động sản lại sôi động như năm 2016. Tuy nhiên, sự gia tăng của nguồn cung cũng vô tình làm tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để đứng vững trên thị trường, các “ông lớn” đã có những điều chỉnh đáng kể về chiến lược tiếp cận khách hàng.

Trước đây, phân khúc cao cấp thường chủ yếu hướng tới các khách hàng trung niên bởi nhóm khách hàng này do đã có địa vị trong xã hội thường có kinh tế tích lũy đáng kể và nguồn thu nhập cao ổn định phù hợp với mức giá của phân khúc khá “kén” khách này. Trong khi đó, các khách hàng trẻ tuổi hơn tuy có nhu cầu sở hữu căn hộ rất lớn nhưng đôi khi lại là “cầu chưa có khả năng chi trả” bởi kinh tế còn chưa dư giả. Có thể nhìn thấy rất rõ xu hướng xây căn hộ hạng sang để bán cho những khách hàng “có điều kiện” thông qua diện tích căn hộ lớn, không gian sinh hoạt thường dành cho các gia đình nhiều thế hệ, giá bán ở mức khá cao.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế trở nên năng động hơn, tầng lớp trẻ thành đạt cũng nhanh chóng gia tăng về số lượng khiến nhu cầu về một nơi “an cư lạc nghiệp”, mua nhà với ngân sách hợp lý để an cư theo cách mình muốn thay vì đi thuê và trả tiền hàng tháng đang trở thành xu thế. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vừa qua các “đại gia” bất động sản đã bắt đầu thay đổi chiến lược bán hàng của mình.

Tuy nhiên căn hộ đẳng cấp giá hợp lý hoàn toàn khác với nhà ở giá rẻ. Giới trí thức trẻ tuổi không vì kinh tế còn hạn chế mà sẵn sàng nhường bước, chọn mua các sản phẩm nhà ở xa xôi, kém tiện ích. Cái họ cần vẫn là một căn hộ đủ đầy tiện nghi, thiết kế hiện đại và tự tin rằng với phong cách sống tối giản thời thượng, thông minh và cấp tiến, họ sẽ biến diện tích trở thành không gian, mái nhà trở thành điểm tựa. Điều kiện sống 5 sao – mức giá không cao gần như là bài toán không lời giải với nhiều chủ đầu tư. Nhưng chỉ có các “ông lớn” có “máu mặt” trên thị trường mới đủ sức để “xoay chuyển càn khôn”, thực hiện những “nhiệm vụ bất khả thi” như vậy.

Lại thêm một lựa chọn đẳng cấp cho người trẻ

Mới đây, thông tin chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Bay tung ra thị trường tòa G1 thuộc phân khu The Residence lại một lần nữa cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của các “tên tuổi lớn” trong ngành bất động sản đối với phân nhóm khách hàng đầy tiềm năng này. Theo thông tin ban đầu, mức giá khởi điểm cho một sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ tại đây sẽ là từ 2,3 tỷ đồng. Có thể khẳng định rằng mức giá này là hiếm có khó tìm ở trong khu vực. Giá sơ cấp căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính thường dao động ở mức 3,5 – 5,5 tỷ, còn các căn 2 phòng ngủ cũ, do các chủ nhân đã sử dụng lâu ngày bán lại giá cũng không “dễ chịu” hơn do căn hộ được xây từ cách đây chục năm, diện tích thường rất lớn, căn 2 phòng ngủ có thể lên tới hơn 100m2, chưa kể tiện ích đi kèm nghèo nàn, thiếu thốn.

Thừa hưởng tất cả các không gian xanh rộng mở của Vinhomes Green Bay với 10,6ha hồ điều hòa và công viên cây xanh, khu căn hộ Vinhomes Green Bay - The Residence sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các khách hàng trẻ tuổi, thành đạt. Đây sẽ là nơi chốn thanh bình mà những chủ nhân đẳng cấp tìm về sau những gấp gáp, vội vã của nhịp sống hiện đại. Đó là một không gian tĩnh lặng của thiên nhiên, là nơi mà mỗi người có thể tìm thấy bản nguyên, cội nguồn của cuộc sống “xanh” giúp cân bằng cuộc sống.

Bên cạnh đó, sở hữu căn hộ tại Vinhomes Green Bay – The Residence, các chủ nhân sẽ được kết nối với hệ thống tiện ích nội khu đặc quyền đa dạng bao gồm hệ thống bể bơi ngoài trời, sân thể thao phức hợp, vườn BBQ, hệ thống trường học Vinschool, VinMart+, clubhouse giúp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ của các thế hệ thành viên trong gia đình.

Vinhomes Green Bay - The Residence là phân khu mới nhất được chủ đầu tư Vinhomes cho ra mắt tại dự án Vinhomes Green Bay, quần thể vịnh xanh nằm ở phía Tây của thủ đô Hà Nội, cửa ngõ khu vực Mễ Trì - nơi tiếp giáp với Đại lộ Thăng Long, Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp trọng yếu – mang đến sự thuận tiện đi lại cho những người bận rộn.

Các căn hộ tại tòa G1 sẽ có diện tích vừa phải chỉ từ 42m2 đến hơn 92m2, thiết kế hợp lý với công năng sử dụng tối ưu, tầm nhìn panorama thoáng rộng hướng ra miền không gian sinh thái của dự án, Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay các cảnh quan nội khu độc đáo. Sở hữu một căn hộ tại đây, cư dân tương lai được sở hữu không chỉ một ngôi nhà tiện nghi, hiện đại, hứa hẹn tiềm năng tăng giá tương lai mà còn được “nâng tầm đẳng cấp” – “sang” vì hàng xóm và tận hưởng một bầu không khí sống đắt giá chỉ có ở vịnh xanh giữa lòng phố.