Cát Tường Phú Sinh: Hiện thực hóa không gian sống xanh, sạch

Hiện thực hóa không gian sống xanh – hiện đại

Sau hơn 1 năm công bố ra thị trường và tập trung triển khai hạ tầng, tiện ích đồng bộ theo hướng phát triển không gian xanh – sạch và hiện đại, dự án khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Cát Tường Group làm chủ đầu tư đã thu hút được sự quan tâm lớn từ khách hàng có nhu cầu ở thực và giới đầu tư.

Ưu tiên hàng đầu của dự án ngay từ khi lập quy hoạch là vấn đề không gian sống sinh thái sao cho cư dân nơi đây cảm thấy được hòa mình vào thiên nhiên. Quá trình xây dựng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy hoạch và các cam kết với khách hàng. Chủ đầu tư đã dành hơn 60% diện tích của khu đô thị để phát triển mảng xanh và các công trình tiện ích cộng đồng.

Với sự hình thành của hệ thống công viên cảnh quan, cây xanh phủ kín các cung đường, hồ sinh thái 7ha, kênh sinh thái dài 1,7km,… đã chứng minh được quyết tâm mang đến cuộc sống xanh, sạch cho cộng đồng dân cư của chủ đầu tư. Nỗ lực mang thiên nhiên vào cuộc sống thường nhật cho cư dân, mỗi khu phố thương mại tại Cát Tường Phú Sinh đều được bố trí các tiểu công viên xanh mát.

Không chỉ mang đến một không gian sống xanh, sạch, Cát Tường Phú Sinh còn là khu đô thị sinh thái hiện đại bậc nhất phía Tây Bắc TP. HCM khi đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân ngay trong nội khu với hệ thống tiện ích hiện đại.

Bên cạnh các tiện ích hoàn chỉnh đã đi vào hoạt động như: phố đi bộ thương mại An Lộc Phát, hồ sinh thái An Tây, hệ thống công viên cảnh quan, công viên vui chơi giải trí cho các em nhỏ, công viên Thế Giới Tuổi Thơ, công viên Thế Giới Kỳ Quan thì các tiện ích như kênh du lịch sinh thái Sông Trăng, khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, trung tâm thương mại An Phú Sinh, bệnh viện đa khoa, trung tâm thể thao đa năng, trường học các cấp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.Hệ thống camera hiện đại được bố trí khắp khu đô thị để đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước, xử lý rác thải được lắp đặt đầy đủ giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi nhất.

Giá trị cộng thêm được thiết lập

Tại thành phố HCM, mật độ xây dựng dày đặc ở khu vực trung tâm trở thành thực trạng chung. Khi quỹ đất ở khu vực trung tâm không còn nhiều, việc phát triển các dự án bất động sản vùng ven với lợi thế cạnh tranh là không gian sống trong lành, nhiều tiện ích hiện đại trở thành xu hướng tất yếu.

Để phát triển đô thị xanh, mật độ xây dựng phải hạn chế, đồng thời phải bổ sung thêm các hạng mục cho cảnh quan, cây xanh, công trình sinh thái dẫn đến chi phí đầu tư không hề nhỏ. Theo ông Lê Tiến Vũ – Phó TGĐ Điều Hành Cát Tường Group, một dự án đạt tiêu chuẩn “xanh – hiện đại” cần mức đầu tư ban đầu cao hơn so với các dự án thông thường. Nhưng khách hàng và cư dân sinh sống tại dự án đó sẽ được thừa hưởng rất nhiều tiện ích và giá trị.

Trước thị trường bất động sản ngày càng đa dạng nguồn cung về phân khúc, sản phẩm, việc hiện thực hóa không gian sống xanh – sạch – hiện đại sẽ thiếp lập nên những giá trị cộng thêm cho dự án, góp phần thúc đẩy quyết định mua sản phẩm của khách hàng một cách tích cực hơn. Nhiều khách hàng sẽ xem xét các giá trị cộng thêm như môi trường sống, cảnh quan, tiện ích là điều kiện tiên quyết trước khi quyết định giao dịch.

Đó là lý do khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh luôn tạo được hấp lực tốt trên thị trường bất động sản vùng ven.Hơn 4.800 sản phẩm giao dịch thành công sau 9 đợt mở bán. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự kiểm chứng năng lực triển khai dự án, tiến độ hiện thực hóa không gian sống xanh – sạch – hiện đại của chủ đầu tư khi tham quan và trải nghiệm thực tế tại dự án. Toàn bộ hạ tầng tiện ích thuộc giai đoạn 1 và 2 của dự án đều đã hoàn thiện, các hạng mục thuộc giai đoạn 3 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cuối tháng 9/2017, Cát Tường Group tiếp tục chào bán đợt mới ra thị trường với giá chỉ từ 336 triệu đồng/nền kèm theo hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng, cơ hội nhận Honda SH ngày mở bán và nhiều quà tặng giá trị với tổng giải thưởng lên đến 120 triệu đồng.

Chủ đầu tư Cát Tường Group cho biết, trong đợt này sẽ dành tặng khách hàng ưu đãi thanh toán hấp dẫn đặc biệt, theo đó khách hàng chỉ cần thanh toán 50%, phần còn lại được thanh toán trong 5 năm với lãi suất ổn định 4%/năm.

Với mức giá và phương thức thanh toán hấp dẫn này, chủ đầu tư hy vọng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhiều khách hàng có thu nhập trung bình thấp được tiếp cận với dự án chất lượng với môi trường sống vượt trội và các dịch vụ tiện ích hiện đại, góp phần gia tăng sức nóng của thị trường bất động sản vùng ven.

Kim Anh

