Chỉ thanh toán 900 triệu đồng, sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ

The Emerald - cơ hội sở hữu nhà sang trong tầm tay

Thị trường nhà ở tại Hà Nội vẫn luôn sôi động với lượng cầu cao, tuy nhiên để sở hữu căn hộ chất lượng tại các khu vực có hạ tầng xã hội phát triển, đồng bộ,... là điều không dễ dàng. Bởi giá cả các căn hộ ở những khu vực này thường cao, đòi hỏi mức tích luỹ lớn.

Tháng 6/2017, Vimefulland cho ra mắt dự án The Emerald với đa dạng diện tích, từ 82 - 149m2, có từ 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu cho những gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ. Điều đáng nói ở đây là dù sở hữu vị trí đắc địa ngay cạnh The Manor - nơi khu vực phát triển sôi động bậc nhất phía Tây Hà Nội nhưng The Emerald được chào bán với mức giá hợp lý, chỉ từ 2,3 tỷ đồng/ căn. Tuy nhiên, lý do khiến The Emerald ngày càng thu hút nhiều khách hàng là bởi con số 900 triệu đồng.

Theo Đơn vị phân phối, chỉ cần thanh toán 900 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ mà không phải đóng thêm khoản chi phí nào cho đến khi nhận nhà. Trong khoảng thời gian này, khách hàng hoàn toàn yên tâm về tiến độ và chất lượng xây dựng vì chủ đầu tư cam kết bàn giao đúng tiến độ, đồng thời dự án cũng được ngân hàng bảo lãnh.

Chiêm ngưỡng căn hộ mẫu đẹp như mơ của The Emerald

Là dự án tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào chăm sóc sức khoẻ cho cư dân, The Emerald được kỳ vọng sẽ là nơi an cư lý tưởng và là niềm tự hào của mỗi cư dân.