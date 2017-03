TPO - “Một dự án chỉ thi công mất 3,5 tháng, trong khi việc xin thủ tục mất đến 6 tháng là không thể chấp nhận được…. Doanh nghiệp phản ánh vẫn phải đi lại nhiều, văn bản chồng chéo. Chúng ta phải tiếp thu để giảm tối đa thủ tục nếu không sẽ không thu hút được đầu tư”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp

Ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng 2 và một số nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 3/2017.



Theo báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ, sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, các DN trên địa bàn TP đã bắt đầu sản xuất ngay theo kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2017 tăng 2,7% so với tháng 1 và tăng 12,5% so với cùng kỳ 2016. Hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp chỉ số sản xuất đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ, như vậy cộng dồn 2 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức đánh giá, dù còn một số đơn vị ở cấp xã phường còn chưa thật sự vào cuộc, tuy nhiên, toàn bộ các sở, ngành đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm. Ông Chung yêu cầu các sở, ngành cần họp bàn để tiếp tục cắt giảm các TTHC phục vụ DN, qua đó, thu hút được đầu tư xã hội cho TP. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực tăng trưởng bền vững, lâu dài, các sở, ngành phải có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch TP Hà Nội, một số khâu thủ tục hành chính còn gây phiền hà doanh nghiệp cần chấn chỉnh loại bỏ. “Vừa qua TP đã kêu gọi 21 doanh nghiệp tham gia xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch phục vụ nhân dân và các doanh nghiệp cam kết một dự án chỉ thi công mất 3,5 tháng, trong khi việc xin thủ tục mất đến 6 tháng là không thể chấp nhận được”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu vấn đề.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành phải kết nối với nhau để rà soát quy trình, quy chế phối hợp, tránh tình trạng chồng chéo, ông nào cũng phải xin ý kiến; “Doanh nghiệp phản ánh vẫn phải đi lại nhiều, văn bản chồng chéo. Chúng ta phải tiếp thu để giảm tối đa thủ tục nếu không sẽ không thu hút được đầu tư”, ông Chung nhấn mạnh.