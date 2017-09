Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai mua dự án 'đắp chiếu' gần 10 năm

Công ty cổ phần Ani (HNX: SIC) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside (rộng 24.322 m2) tại quận Thủ Đức, TP HCM cho Công ty cổ phần Quốc tế An Vui.

Công ty An Vui được thành lập vào 3/4/2008, do ông Đoàn Thế Long là người đại diện. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ Ani, ngày 24/8 công ty này đã đăng ký thay đổi người đại diện từ ông Long sang bà Nguyễn Thị Như Loan - Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG). Bà Loan cũng kiêm luôn vị trí Tổng giám đốc của công ty. Sau ngày đăng ký thay đổi, cả 3 cổ đông sáng lập của An Vui đều không còn sở hữu cổ phần công ty này.

Nghị quyết HĐQT của SIC cũng cho biết, giá chuyển nhượng cổ phần từ đơn vị này cho Công ty An Vui được tính toán bao gồm giá trị thực nhận (280,5 tỷ đồng), tiền sử dụng đất phải nộp theo thông báo của cơ quan quản lý và các chi phí đầu tư nếu có của bên nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ giá trị chuyển nhượng dự án này giữa Công ty An Vui và Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai.

Hợp đồng liên kết để triển khai dự án giữa SIC và An Vui để triển khai dự án Tổ hợp căn hộ Sông Đà Riverside được ký kết từ năm 2008, trong đó SIC góp 51% và Quốc tế An Vui góp 49%. Và đến giữa năm 2010, Sở Xây dựng TP HCM cấp giấy phép cho dự án có với tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 bên từng có thời gian xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng liên kết, thậm chí dẫn tới khiếu kiện tại tòa và đến nay là gần 10 năm nhưng dự án vẫn chưa được triển khai.

