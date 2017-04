TPO - Trước nhiều ý kiến phản ứng về thông tin việc doanh nghiệp đề xuất lấp 1ha hồ Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) để xây nhà tái định cư tại chỗ cho các hộ đang sinh sống ở chung cư Thành Công, doanh nghiệp đề xuất ý tưởng này đã chính thức lên tiếng.

Việc doanh nghiệp đề xuất lấp 1ha hồ Thành Công để xây nhà tái định cư tại chỗ đang gây nhiều phản ứng.

Muốn hoán đổi diện tích công viên Thành Công

Sáng nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đã chính thức lên tiếng xung quanh thông tin đề xuất lấp hồ Thành Công. Theo lý giải của doanh nghiệp này, thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội tại Công văn số 5621/UBND-ĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2016 về việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn, theo đó công ty đã được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 toàn Khu tập thể Thành Công với quy mô diện tích đất khoảng 23,058ha và số lượng nhà chung cư cũ là 67 nhà cao 2 – 5 tầng.

Để đảm bảo tính khả thi của đồ án nhằm tăng tiện ích cho khu dân cư mới, tạo được quỹ đất sạch để triển khai được ngay nhà tái định cư mà không phải di chuyển dân đến các khu tạm cư, tránh gây xáo trộn cho cuộc sống của người dân. Mặt khác, người dân cũng có điều kiện giám sát và khẳng định chất lượng nơi ở mới của mình mà nhà đầu tư sẽ cung cấp, doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch công viên và hồ Thành Công hiện hữu khoảng 10ha theo hướng không làm thay đổi diện tích mặt nước hiện có; dự kiến hoán đổi toàn bộ diện tích khoảng 1ha đất trong phạm vi công viên và hồ Thành Công để xây dựng nhà tái định cư tại chỗ cho người dân; hoàn lại bằng cách điều chỉnh mở rộng ranh giới hồ vào trong khu dân cư mới, lấy ra được khoảng 1ha từ quỹ đất của công viên và hồ Thành Công.

Doanh nghiệp này cho rằng, sẽ hoàn trả đúng diện tích công viên và hồ Thành Công vào trong ranh giới quy hoạch được giao, đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước đô thị theo đúng quy hoạch phân khu. Thực tế, diện tích mặt nước hoàn toàn không thay đổi so với diện tích cũ, đồng thời lại khai thác cảnh quan hồ Thành Công cho khu vực được hiệu quả hơn rất nhiều do gắn kết công viên hồ với cộng đồng dân cư trong đô thị. “Đây sơ bộ được đánh giá là một cách làm mới và theo tính toán, chi phí từ việc nghiên cứu đề xuất cho đến triển khai xây dựng sẽ tăng rất nhiều so với cách làm truyền thống. Câu hỏi đặt ra là tại sao chi phí lớn mà doanh nghiệp vẫn đề xuất cách làm như vậy?”, doanh nghiệp lý giải.

Doanh nghiệp đưa ra 3 phương án

Theo doanh nghiệp này, hầu hết các dự án cải tạo xây dựng chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội các năm vừa qua gặp khó khăn, bế tắc chủ yếu ở khâu đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề tạm cư cho người dân… Nay, với đề xuất này của công ty thì có thể xây nhà tái định cư ngay mà chưa cần phải di dời, tạm cư cho các hộ dân đang sử dụng khu tập thể. Thay vì việc nhận tiền tự lo nơi ở tạm cư ở vị trí khác hoặc phải di chuyển cả hộ gia đình, người dân sẽ được sử dụng nhà ở ngay tại chính khu vực mình đang sinh sống.

Hiện nay doanh nghiệp đang trong quá trình hoàn thiện các phương án quy hoạch đề xuất cho đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tập thể Thành Công. Đồng thời, cũng đã trình các đề xuất về chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch lên Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng để lấy ý kiến triển khai thực hiện dự án. Để thực hiện đồ án đạt chất lượng quy hoạch tốt nhất, các phương án này đã được công ty làm việc chặt chẽ với đơn vị tư vấn uy tín Singapore.

Đơn vị này đã đề xuất 3 phương án điều chỉnh, trong đó có phương án như trên. Đây cũng là đơn vị đã thực hiện công tác quy hoạch thiết kế cho nhiều dự án lớn trên thế giới. “Là một doanh nghiệp luôn quan tâm và theo đuổi chiến lược xây dựng các khu đô thị xanh, sạch, đẹp, giữ gìn bảo tồn môi trường sống trong lành cho người dân, doanh nghiệp cam kết nếu được giao thực hiện dự án, doanh nghiệp sẽ nỗ lực kiến tạo một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, có nhiều không gian công cộng, đồng thời vẫn giữ gìn được cấu trúc của khu vực Thành Công (các khu hành chính, công cộng, trường học, chợ, khu di tích văn hoá..", văn bản của doanh nghiệp này nêu rõ.

Trước đấy, tại Hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đề xuất UBND Hà Nội cho phép lấp 1 ha hồ Thành Công để lấy đất xây nhà tái định cư, cho các hộ dân đang sống tại chung cư Thành Công, thuộc diện cải tạo. Việc đề xuất này làm cho nhiều đại biểu tại Hội thảo hết sức ngỡ ngàng. Đại diện doanh nghiệp này giải thích đây là phương án táo bạo song được nhiều hộ dân chấp thuận. Họ không phải rời đi tạm cư nơi khác, lại tận mắt chứng kiến nhà tái định cư được xây dựng như thế nào.