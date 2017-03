Ngày 14/03/2017, Công ty TNHH Five Star Kim Giang (đơn vị thành viên của Tập đoàn GFS) và PMC đã ký kết hợp đồng hợp tác, theo đó, PMC sẽ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Five Star Garden do Công ty TNHH Five Star Kim Giang làm chủ đầu tư.

Thành lập năm 1997, trải qua chặng đường 20 năm hoạt động và phát triển, dấu ấn của Tập đoàn GFS từng bước được ghi nhận trên thị trường với những dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực: BĐS, Khoa học Công nghệ, Năng lượng, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao... Đặc biệt, nâng cao giá trị sống cho cộng đồng, đưa khoa học công nghệ cao vào cuộc sống luôn là tiêu chí hàng đầu trong việc triển khai các dự án BĐS – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của GFS, như: Dự án Five Star Mỹ Đình, Five Star Garden, Five Star WestLake, Five Star An Khánh, Five Star Chu Văn An, Five Star Trường Chinh, Five Star Cầu Giấy...

Với tiêu chí “xây nhà cho khách như xây nhà cho mình”, GFS được đánh giá là một trong những thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản có uy tín trên thị trường Việt Nam hiện nay. Sự sáng tạo, tâm huyết mang lại những sản phẩm chân – thiện – mỹ, khác biệt so với phân khúc cùng với quỹ đất đắc địa là nền tảng vững chắc và cũng là lợi thế của GFS trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Lựa chọn sứ mệnh “gia tăng giá trị sống cho cộng đồng”, Tập đoàn GFS không chỉ chú trọng về chất lượng dự án mà còn ý thức rõ ràng trách nhiệm của Tập đoàn trong việc định hướng, xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh, hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với môi trường; hay việc đa dạng hóa hệ thống tiện ích cho cư dân tại các dự án do GFS làm chủ đầu tư, cũng như nâng cao các tiêu chuẩn về quản lý tại mỗi dự án. Qua đó, đảm bảo cho các tiện ích, cơ sở hạ tầng luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt, các dịch vụ được tối ưu hóa, đem lại một môi trường sống bền vững, tiện ích cho cư dân và gia tăng giá trị của dự án.

Với định hướng đó, sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, ngày 14/03/2017, Công ty TNHH Five Star Kim Giang (đơn vị thành viên của Tập đoàn GFS) và Công ty PMC đã tổ chức lễ ký kết hợp tác trong việc quản lý, vận hành Tòa nhà Five Star Garden do Công ty TNHH Five Star Kim Giang làm chủ đầu tư.

Theo đó, PMC sẽ có trách nhiệm trong việc: Quản lý, vận hành dự án theo tiêu chuẩn quốc tế; Bảo trì và bảo dưỡng kỹ thuật hoạt động ổn định; Quản lý và giám sát nhà thầu dịch vụ; Quản lý khu vực tiện ích; Bảo đảm an toàn, an ninh chung cho toàn bộ dự án; Kết hợp chặt chẽ với Ban quản lý, báo cáo và xử lý nhanh chóng mọi tình huống và sự cố xảy ra; Kiểm soát con người và an toàn tài sản; Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn PCCC; Xây dựng không gian sống xanh thân thiện toàn dự án… Tất cả, nhằm mang tới cho cư những dịch vụ và sự chăm sóc với chất lượng đẳng cấp quốc tế, đúng như cam kết của Công ty Five Star Kim Giang và Tập đoàn GFS về một cuộc sống xanh, an lành tại tòa nhà Five Star Garden.

Được thành lập từ sự kết hợp giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam và Công ty Biken Techno, một công ty chuyên cung cấp cung cấp các dịch vụ làm sạch, bảo trì hệ thống kỹ thuật, có bề dày lịch sử đến từ Nhật Bản, PMC được đánh giá là một thương hiệu lớn, uy tín trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản trong nước và quốc tế. Việc lựa chọn PMC là đơn vị quản lý cho dự án Five Star Garden thể hiện tâm huyết và chiến lược của Công ty Five Star Kim Giang cũng như của Tập đoàn GFS, khẳng định cam kết chất lượng năm sao cho tất cả các sản phẩm cung cấp ra thị trường, kể cả chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Tổng Giám đốc Công ty Five Star Kim Giang kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS – ông Ngân Văn Chuyên chia sẻ: “Lựa chọn PMC, một đơn vị có bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được công nhận trên toàn quốc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản lý các tòa nhà chung cư, văn phòng và bất động sản, chúng tôi tin tưởng rằng PMC sẽ hỗ trợ, thay mặt Công ty Five Star Kim Giang vận hành tòa nhà Five Star Garden một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Từ đó, đem đến sản phẩm bất động sản đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng thời góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của Công ty Five Star Kim Giang, của Tập đoàn GFS và Công ty PMC trên thị trường và trong lòng khách hàng”.

Về phía PMC, Tổng Giám đốc - ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: “PMC rất tự hào được Công ty Five Star Kim Giang chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành cho tòa nhà Five Star Garden. Với uy tín, mục tiêu của chủ đầu tư trong việc nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, cùng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả trái tim Omotenashi, tinh thần Kaizen, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Công ty Five Star Kim Giang cũng như Tập đoàn GFS duy trì các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết, mang bản sắc riêng của Five Star Garden.”

Sau Dự án nhà phố liền kề Five Star Mỹ Đình cao cấp, Five Star Garden là dự án BĐS thứ 2 của Tập đoàn GFS, do đơn vị thành viên là Công ty TNHH Five Star Kim Giang làm chủ đầu tư, được ra mắt trên thị trường và được đánh giá cao về chất lượng công trình, kiến trúc cũng như tiến độ thi công.

Nằm trên khuôn viên 12.000 m2 nằm gần kề công viên hồ Hạ Đình rộng khoảng 6 héc ta, tòa nhà Tổ hợp dịch vụ và thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp Five Stars Garden gồm 2 tòa tháp đôi cao 32 tầng, cung cấp 03 tầng trung tâm thương mại và gần 1.300 căn hộ cao cấp, được phục vụ bằng 16 thang máy tốc độ cao (không kể 04 thang máy của khu thương mại).

Lấy ý tưởng từ khu vườn với những tán cây xanh mát, Five Star Garden được CPG Singapore tư vấn, thiết kế với không gian mở, sân chơi, khu đi dạo và hồ bơi thoáng mát với điểm nhấn là 2 khu vườn trên mái tầng 25. Điểm nhấn của Five Star Garden chính là ý tưởng về “vùng đệm” cây xanh, giúp mang đến cho cư dân những căn hộ thoáng đãng, đẳng cấp mà vẫn hài hòa với thiên nhiên. Đặc biệt, vị trí đắc địa sát tuyến đường Nguyễn Xiển – Vương Thừa Vũ có liên kết giao thông với các tuyến đường chính của thành phố, việc di chuyển sẽ không còn là nỗi lo đối với cư dân Five Star Garden.