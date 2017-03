TPO - Dù trong thời gian qua bị các cư dân căng băng rôn 'đòi' đường đi và những bất cập, thậm chí từng bị cơ quan chức năng 3 lần biên bản vi phạm, song khu đô thị Gamuda Gardens (Hà Nội) vẫn nằm trong danh sách 15 dự án bất động sản hấp dẫn nhất.

Cư dân dự án Gamuda căng băng rôn 'đòi' đường đi.

Sáng 15/3, Lễ vinh danh Dự án bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam 2016 diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, những dự án lọt top đều nằm ở những thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.



Cuộc bình chọn Dự án bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam 2016 do báo Đầu tư tổ chức nhằm giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Cuối năm 2016, có 58 dự án nổi bật được giới thiệu để tham gia cuộc bình chọn.

Sau 1 tháng tổ chức với 268.362 lượt bạn đọc bình chọn, độc giả đã chọn ra 15 dự án hấp dẫn nhất Việt Nam 2016. Đây là các dự án dẫn đầu về 5 tiêu chí: Vị trí; Thiết kế; Tiện ích; Tính kết nối; Tính tuân thủ cam kết của chủ đầu tư.

Trong danh sách những dự án hấp dẫn nhất được công bố, có thể dễ nhận ra các tên tuổi quen thuộc như: Vingroup, Sun Group, Novaland,....

Dự án Vinhomes Golden River ở thành phố Hồ Chí Minh được bình chọn là dự án hấp dẫn nhất. Ngoài ra, còn 5 dự án hấp dẫn khác thuộc top 15 cũng được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Lakeview City (Novaland), Celadon City (Gamuda Land), Masteri Thảo Điền (Thảo Điền Insvestment), Him Lam Chợ Lớn (Him Lam Land), Dragon City (Phú Long Real Estate).

Hà Nội chỉ 4 dự án thuộc top 15 gồm: Dự án Mon City Mỹ Đình của HD Mon Holding; Vinhomes Metropolis (Vingroup); Tràng An Complex (GP Invest) và Gamuda Garden (Gamuda Land).

Đáng chú ý, dự án Gamuda Gardens (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) liên tục dính các lùm xùm, sai phạm cũng có tên trong top 15 tốt nhất. Như báo Tiền Phong phản ánh, trong thời gian qua các hộ dân sinh sống trong khu chung cư, họ luôn phải vất vả mỗi khi về nhà. Lý do là bởi lối vào nhà quá nhỏ hẹp và gập ghềnh, trong khi cổng chính đã bị bảo vệ chặn lại. Tuy nhiên, người dân sinh sống ở khu biệt thự lại cho rằng con đường lớn được chặn lại là đúng vì chủ đầu tư cam kết cổng chính là đường nội khu và thuộc về dãy biệt thự.



Căng thẳng leo thang đã khiến chủ đầu tư phải nhanh chóng tổ chức buổi đối thoại vào ngày 8/3. Tại đây, Công ty Gamuda đã xin lỗi cư dân về những bất cập và hứa xây dựng thêm đường đi trong dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống sau vụ trộm diễn ra trong khu đô thị. Đồng thời, lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và công an quận Hoàng Mai.

Trước đó, chiều 1/3, các cư dân khu biệt thự liền kề tiểu khu Botanic của khu đô thị Gamuda Gardens đã dàn hàng ô tô ngay cổng ra vào của khu mình, không cho cư dân khác đi lại lối này. Không chỉ vậy, nhiều cư dân còn dán băng rôn trên các xe ô tô với nội dung yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng, không nhập nhèm tiện ích hạ tầng của biệt thự liền kề với chung cư. Thậm chí, có tấm băng rôn còn... rao bán nhà.