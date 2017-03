TPO - Tại dự án Gamuda Gardens, cư dân khu biệt thự liền kề chặn đường không cho cư dân chung cư đi vào đường thuộc khu mình. Tuy nhiên, người dân chung cư cho rằng chủ đầu tư khẳng định họ được đi đường này nên mới bỏ tiền ra mua nhà.

Chiều 1/3, các cư dân khu biệt thự liền kề tiểu khu Botanic của khu đô thị Gamuda Gardens (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã dàn hàng ô tô ngay cổng ra vào của khu mình, không cho cư dân chung cư và người lạ ra vào bằng lối đi này.

Không chỉ vậy, nhiều cư dân còn dán băng rôn trên các xe ô tô với nội dung yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng, không nhập nhèm tiện ích hạ tầng của biệt thự liền kề với chung cư”. Thậm chí, có tấm băng rôn còn... rao bán nhà. Được biết, Gamuda Gardens do Tập đoàn Gamuda Berhad của Malaysia làm chủ đầu tư.



Các xe dán đầy băng rôn

Chị Hương, một cư dân khu biệt thự liền kề cho biết, trong hợp đồng mua bán đã nêu rõ cư dân biệt thự liền kề được quyền sử dụng riêng biệt đường đi nội bộ, nhà bảo vệ, hàng rào trong phạm vi khu dân cư, có cổng ra vào riêng. Theo thiết kế khu chung cư có lối đi riêng chứ không phải đi xuyên tâm vào khu biệt thự liền kề. Vì thế, cư dân chung cư không được phép ra vào khu vực này.

Việc chủ đầu tư tự ý cho phép cư dân chung cư sử dụng lối đi dành riêng cho khu biệt thự thời gian qua, khiến lượng người ra vào tăng, gây tắc đường vào giờ cao điểm, cũng như khó kiểm soát, dễ gây mất an toàn, an ninh cho khu biệt thự, liền kề. Cũng theo phản ánh tại khu vực này vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, đã xảy ra hiện tượng mất trộm.

Bị chặn xe lại trước cổng, anh Thọ - một cư dân đang sống ở căn hộ S-2508 tòa chung cư The One Residence của khu đô thị Gamuda Gardens cũng bức xúc không kém. Theo anh Thọ, khi tìm hiểu mua nhà, nhân viên bán hàng của đơn vị phân phối dự án giới thiệu và dẫn đi lối đi khu biệt thự, khi đó cư dân khu biệt thự liền kề đã về ở lâu rồi.

Anh Thọ cho biết, sau khi mua chung cư tại đây, mỗi tháng một lần anh lại đến thăm nhà và toàn vào bằng đường qua lối khu biệt thự liền kề mà không có ai cấm. Tuy nhiên, đến khi anh Thọ nhận nhà và về ở vào tháng 12/2016, lối đi này bị cấm với cư dân chung cư. "Khi hỏi quản lý khu nhà cao tầng về vấn đề, họ nói lối đi bị cấm từ đầu (với cư dân chung cư) theo thiết kế và đổ lỗi cho nhân viên bán hàng của đơn vị phân phối là giới thiệu không đúng", anh Thọ nói. Anh Thọ cho rằng những người mua chung cư như anh đã bị “lừa” về thông tin lối đi vào khu cao tầng. Anh Thọ cũng cho rằng chủ đầu tư cần làm rõ vấn đề này.



Cư dân khu biệt thự chặn đường cư dân chung cư.



Cư dân mâu thuẫn với nhau

Nguyên nhân sâu xa bởi khu vực này từng bị trộm cắp trước Tết Nguyên đán

Các cư dân cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng với chủ đầu tư để buộc họ phải thực hiện đúng theo pháp luật. Tuy nhiên, từ trước Tết tới nay, chủ đầu tư vẫn chưa có buổi làm việc chính thức nào để giải đáp thắc mắc cho họ.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết, đã giao công an phường Yên Sở xuống nắm tình hình, phối hợp giải quyết. Trong khi đó, đại diện công an phường Yên Sở cũng xác nhận, chủ đầu tư đã hẹn làm việc với đại diện công an phường và đại diện cư dân vào ngày mai (3/3). Thông tin cụ thể sẽ thông báo lại cho báo chí được biết.

Về phía chủ đầu tư, phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc nhưng họ chỉ ghi lại thông tin liên lạc, hứa báo cáo lãnh đạo với lời hẹn "lúc nào xếp được lịch sẽ trả lời sau".