Mới đây, An Gia Investment và Greed Group đã công bố chi 3.500 tỷ để mua lại dự án của Vạn Phát Hưng tại quận 7. Trước đó, Tập đoàn Khải Vy cũng tung lượng tiền lớn để triển khai dự án Grand Nest. Một tên tuổi của làng địa ốc Sài Gòn là Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước - DRH cũng trình làng với một dự án với tổng mức đầu tư lên đến 500 tỷ đồng để cho ra đời D-Vela quận 7.

Phối cảnh dự án D-Vela quận 7.

Cú hích hạ tầng

Hàng loạt tên tuổi lớn có mặt tại khu Nam như: Phú Mỹ Hưng, Vạn Thịnh Phát, An Gia, Phát Đạt, Hưng Thịnh, DRH... khiến thị trường khu Nam sôi động chưa từng thấy.

Lý giải về hiện tượng “bom tấn” đổ bộ vào khu Nam, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea cho biết sở dĩ nơi đây luôn nóng là nhờ cú hích hạ tầng. Theo đó, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối Quận 7 với Quận 4 và trung tâm thành phố cũng như kế hoạch đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường huyết mạch nhằm giải toả ách tắc giao thông đã làm gia tăng sức nóng cho các dự án bất động sản ở khu Nam.

Cũng theo ông Châu, việc kết nối giữa khu Nam với các quận lân cận cũng sẽ dễ dàng hơn với một loạt các dự án cầu đường được triển khai như cầu Kênh Tẻ 2 và cầu Nguyễn Khoái nối Quận 7 với Quận 4, cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4 nối Quận 7 với Quận 4 và khu đô thị Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, hệ thống cầu vượt và hầm chui giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, và trong tương lai là tuyến Metro số 4 kết nối Nhà Bè và Quận 7 với các quận trung tâm đã được thành phố phê duyệt, sẽ góp phần giải toả ách tắc, hình thành sự kết nối hoàn chỉnh giữa khu Nam với tất cả các khu vực trọng điểm của thành phố.

“Bom tấn” trình làng

Trước khi quyết định chi đến 3.500 tỷ để mua lại dự án Vạn Phát Hưng, An Gia cũng có cú bắt tay lịch sử với Phát Đạt với “siêu phẩm” River City. Lý giải về sự quan tâm đặc biệt ở khu Nam ông Lương Sĩ Khoa - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị An Gia Investment cho hay: “Sau khi mua lại các dự án, chúng tôi sẽ khai thác triệt để lợi thế của vị trí, cải tiến thiết kế, gia tăng thêm tiện ích, điều chỉnh mức giá, đưa ra chiến lược tiếp cận khách hàng và bán hàng hiệu quả. Đây là cách mà An Gia Investment đã áp dụng với 5 dự án M&A trước đó và đã thành công”.

Một tên tuổi khác trong lĩnh vực địa ốc là Công ty CP Căn Nhà Mơ ước - DRH cũng cho biết đã chi lên đến 500 tỷ đồng để phát triển dự án D-Vela tại mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát quận 7. Theo đó dự án là một cao ốc 20 tầng, trong đó có 2 tầng hầm đỗ xe, 168 căn hộ diện tích hợp lý từ 55m2 trở lên, 82 căn officetel có chức năng văn phòng kết hợp với để ở và 9 căn shophouse.

“Điểm khác biệt nổi trội của D-Vela so với các dự án khác ở khu vực lân cận là dự án nằm đối diện với Trung tâm hành chính Quận 7 và ngay mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát. Có thể nói, D-Vela sở hữu vị trí “trái tim” của khu Nam Sài Gòn và đây là lợi thế mà hiếm có dự án nào có được. Nhờ đó, việc đi lại từ D-Vela đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ mất 5 phút nên không bị kẹt xe. Đồng thời, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát được mở rộng lộ giới lên 30m sẽ làm cho việc di chuyển từ dự án đến trung tâm thành phố ngày càng dễ dàng hơn và gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.”, ông Lê Chí Hùng Việt, Phó Tổng giám đốc DRH cho biết.

Để thực hiện các dự án bom tấn, phần lớn các chủ đầu tư đều sử dụng công cụ M&A. Điển hình cho các thương vụ này đều đến từ các tập đoàn có thương hiệu: Novaland, Hưng Thịnh, An Gia, Đất Xanh, DRH...

“Nếu không có những doanh nghiệp thực sự chuyên nghiệp thì sẽ không có những khu đô thị, dự án chuyên nghiệp được mọc lên một cách bài bản.”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia với các lợi thế sẵn có của thị trường địa ốc khu Nam nơi đây vẫn được dự án sẽ rất sôi động từ đây cho đến hết năm 2017. Một nguồn tin thân cận cho biết, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một gã khổng lồ trong ngành địa ốc sẽ có cuộc tham chiến bằng hàng loạt dự án khủng tại thị trường khu Nam vào quý II năm 2017.