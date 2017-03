Ngày 19/3/2017, Công ty TNHH HD Mon Hạ Long chính thức mở bán 130 căn liền kề dự án Mon Bay tại Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh – Đường Trần Quốc Nghiễn – Phường Hồng Hải - TP Hạ Long. Theo đó những khách hành đặt mua các căn liền kề sẽ được tặng ngay quà tặng hấp dẫn lên đến 2 lượng vàng SJC 9999 cùng nhiều ưu đãi khác từ chủ đầu tư.

Vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của thành phố Hạ Long, phía đông nam Hòn Cặp Bè và tiếp giáp với nhiều tuyến đường lớn như đường Trần Quốc Nghiễn (tuyến đường bao biển sang trọng và đẹp nhất TP Hạ Long), Đường Hải Long, Hải Thịnh, Mon Bay được hưởng lợi thế lớn từ một hệ thống hạ tầng giao thông phát triển dễ dàng kết nối với trung tâm lớn của thành phố Hạ Long như đối diện với Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Cung quy hoạch hội chợ - triển lãm Tỉnh QN quảng trường 30 - 10 (nơi diễn ra những sự kiện văn hóa, lễ hội tầm cỡ quốc tế) và hướng tầm nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long mang lại không gian thoáng đãng hiếm dự án nào có được.

Lấy cảm hứng từ những khu liền kề tại xứ sở Cảng Thơm, 130 căn liền kề tại Mon Bay được thế kế sang trọng lịch lãm và năng động nhằm mang lại cơ hội kinh doanh chưa từng có cho gia chủ. Với thiết kế thông minh 5 tầng chính và 1 tầng tum, khách hàng có thể kinh doanh, cho thuê lại và để ở.

Đặc biệt, liền kề Mon Bay được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế chú ý tới từng đường nét qua bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư Singapore. Vật liệu, nội thất được lựa chọn kĩ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.

Nhiều tiện ích trong không gian xanh

Điển nổi bật tại dự án là “không gian xanh” với với quy hoạch mật độ xây dựng chỉ chiểm 33.8%, đất dành cho giao thông hạ tầng kỹ thuật chiếm 48.3%, trong đó tỷ lệ cây xanh chiếm tới 8.1% diện tích nhằm mang lại không gian trong lành, thoáng đãng hòa quện với thiên nhiên hiếm nơi nào có được. Hồ điều hòa diện tích 1.7% chảy dọc dự án cùng các con đường điểm xuyết màu xanh và sắc màu rực rỡ của cỏ cây hoa lá đã tạo nên một thiên đường Mon Bay đưa gia chủ vào không gian yên bình hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Tổng giám đốc Công ty TNHH HD Mon Hạ Long cho biết: “Dự án Mon Bay là tâm huyết của chủ đầu tư nhằm mang lại một cuộc sống chất lượng và đẳng cấp cho cộng đồng cư dân với đầy đủ tiện ích gồm phòng khám đa khoa, trường mầm non, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh, khu ẩm thực… Kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng cũng chính là cơ hội để cho Mon Bay phát triển và là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong năm nay.”

“Sống tại Mon Bay, cư dân còn có cuộc sống hoàn hảo, an toàn với hệ thống an ninh 3 lớp đảm bảo tối đa an ninh cho toàn khu. Dự kiến được bàn giao quý IV/2017, khách hàng sẽ được sở hữu vĩnh viễn, chìa khóa trao tay nhận ngay sổ đỏ là điểm nổi bật của những căn liền kề tại đây”, ông Đăng khẳng định.Để tạo điều kiện cho các khách hàng sở hữu liền kề tại Mon Bay, từ nay đến hết 31/3/2017, chủ đầu tư có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng, gồm:

- Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 65% giá trị căn hộ từ 3 - 25 năm. Theo đó, lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 12 đến 18 tháng tùy từng sản phẩm. Ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên là 24 tháng.

- Khách hàng không tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ được chiết khấu 3,5% - 6% giá trị Hợp đồng mua bán (chưa bao gồm VAT).

- Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt trị giá 95% tiền đất và 70% tiền xây dựng, khách hàng được chiết khấu 2% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT).

- Khách hàng mua căn thứ 02: Được chiết khấu 2% (Giá trị Hợp đồng mua bán chưa VAT) cho căn thứ 02. Khách hàng mua căn thứ 03 trở lên: Được hưởng chiết khấu 3% (Giá trị Hợp đồng mua bán chưa VAT)

Thông tin thêm:

CÔNG TY TNHH MON HẠ LONG

Điện thoại: 04.6262.7655 – Hotline: 097 191 6868 | 093 388 6969

Website: www.monbay.vn – Email: info.monbay@hdmon.com.vn