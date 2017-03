Him Lam Land Corp tại lễ vinh danh 15 dự án bất động sản (BĐS) hấp dẫn nhất Việt Nam 2016 thông qua cuộc bầu chọn của báo Đầu tư vừa qua.

Him Lam Chợ Lớn rực rỡ ánh đèn về đêm

Đây là cuộc bình chọn, khảo sát về chất lượng, dịch vụ của các nhà đầu tư BĐS tại Việt Nam do chính công chúng và cư dân dự án bình chọn. Đáng chú ý, Him Lam Chợ Lớn, quận 6, TPHCM do công ty Him Lam làm chủ đầu tư lần thứ 2 được vinh danh.

Công viên đầy đủ tiện ích

Việc bình chọn dựa trên 5 tiêu chí: Vị trí; Thiết kế; Tiện ích; Tính kết nối; Tính tuân thủ cam kết của chủ đầu tư. Theo Ban tổ chức, cuộc bình chọn dự án BĐS hấp dẫn nhất bắt nguồn từ bối cảnh sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường BĐS. Tuy nhiên, như một diễn biến tất yếu khi thị trường nóng lên, tình trạng “vàng thau lẫn lộn cũng bắt đầu xuất hiện khiến thị trường và khách hàng bối rối trong việc lựa chọn một sản phẩm BĐS ưng ý. Dự án Him Lam Chợ Lớn được chọn ra thực sự là đại diện tiêu biểu của một thị trường BĐS đang sôi động, nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần giải quyết. Sự tôn vinh của bạn đọc chính là phần thưởng lớn nhất các chủ đầu tư, những người nỗ lực vì một thị trường BĐS lành mạnh vì chính những cư dân gắn bó cuộc sống lâu dài tại mỗi dự án.

Tọa lạc tại đường Hậu Giang – tuyến đường huyết mạch tại khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn, Q.6, Him Lam Chợ Lớn là một trong những dự án căn hộ cao cấp (CHCC) quy mô lớn bậc nhất trong khu vực. Được đầu tư tới 50 tiện ích cao cấp, Him Lam Chợ Lớn được ví như một trung tâm tiện ích tại quận 6, cư dân dự án không phải mất thời gian di chuyển vì tất cả nhu cầu của mọi lứa tuổi đã được đáp ứng chỉ trong vài bước chân. Hệ thống trường học hoàn chỉnh từ bậc mẫu giáo đến cấp I; II; III; sân tập dưỡng sinh dành cho người cao tuổi (350m2); khu vui chơi dành riêng cho thanh niên (1000m2) sân chơi ngoài trời cho trẻ em; hồ bơi, công viên (4.500m2).

Khu vực công viên thiết kế với không gian thoáng đãng

Trường mầm non nằm trong Him Lam Chợ Lớn

Và hàng loạt các tiện ích cao cấp khác đã được quy hoạch, đầu tư bài bản như đường chạy bộ; khu BBQ… và khu thương mại dịch vụ hoàn chỉnh như ngân hàng Lienvietpostbank, trường mầm non quốc tế, siêu thị, khu tập Gym, spa, beauty salon, café…Tất cả tiện ích này đã nâng tầm Him Lam Chợ Lớn lên một đẳng cấp mới, mang lại không gian sống hiện đại cho cư dân ngay tại nhà mình. Trong năm 2015, Him Lam Chợ Lớn cũng vinh dự giành được giải thưởng danh giá của ngành xây dựng Đông Nam Á - BCI Asia Awards.