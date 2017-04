Căn hộ có giá vừa túi tiền nhưng có chất lượng cao được phát triển mạnh bởi một số chủ đầu tư uy tín, đang là điểm sáng trong bức tranh thị trường BĐS TP.HCM.

Bất chấp nắng nóng, hàng trăm khách hàng vẫn tới xem nhà mẫu và đặt chỗ

Vừa qua, Công ty Him Lam Land tiếp tục giới thiệu ra thị trường các căn hộ của dự án Him Lam Phú An (quận 9). Bất chấp nắng nóng, hàng trăm khách hàng đã tới chọn căn hộ và tiến hành đặt mua. Chỉ sau 2 giờ mở bán, 236/238 căn hộ tại Block D đã nhanh chóng được mua, đạt tỷ lệ giao dịch 99.2%. Như vậy, sau 3 đợt mở bán, 3 Block A,C,D được bán hết và hiện tại dự án chỉ còn lại 308 căn Block B. Chủ đầu tư Him Lam Land cho biết, đợt công bố mở bán cuối cùng có thể sẽ phải tổ chức sớm hơn dự kiến để đáp ứng nhu cầu quá lớn của khách hàng.

Với lợi thế về giao thông, Him Lam Phú An có hấp lực rất mạnh đối với thị trường

Thống kê tại buổi mở bán vừa qua cho thấy, có tới gần 1/2 số khách hàng có mặt trong sự kiện là những vị khách chưa mua được trong các đợt mở bán trước quay lại với tham gia quyết tâm sở hữu được một căn hộ Him Lam Phú An.

Giá bán của Block D được Him Lam Land công bố trong đợt này là 1,65-1,85 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ diện tích từ 68-71m2. Mức giá này được đánh giá là tương đương với các dự án đang chào bán tại Khu Đông Sài Gòn, phù hợp với các gia đình trẻ. Nhưng với những lợi thế đặc biệt về tiến độ, vị trí, thiết kế, hệ thống tiện ích dành cho 3 thế hệ và uy tín của chủ đầu tư vượt trội hơn hẳn.

Một trong những điểm nổi bật làm gia tăng tính hấp dẫn của dự án chính là sự kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, cách trạm Ga số 9 chỉ 900m. Và trạm ga này có cầu bộ hành kết nối qua xa lộ Hà Nội nên việc tiếp cận tuyến Metro này của cư dân Him Lam Phú An chỉ còn 350m, mất khoảng 3 phút đi bộ để di chuyển vào trung tâm thành phố. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng đáp ứng cho phong cách sống năng động của những cư dân trẻ. Điều này không chỉ đồng nghĩa chất lượng cuộc sống của cư dân được đảm bảo khi họ được hưởng thụ những lợi ích giao thông thuận tiện, việc di chuyển hết sức nhanh chóng vào trung tâm, mà còn làm gia tăng giá trị tương lai của căn hộ tại đây.

Hiện Block A xây đến tầng 8, Block B xây đến tầng 6, Block C xây đến tầng 9 và Block D xây đến tầng 5

Hiện tại, dự án Him Lam Phú An xây đến tầng 9. Với tiến độ trung bình 3 sàn/tháng, tòa nhà đầu tiên sẽ được cất nóc trong tháng 8/2017. Dự kiến khách hàng sẽ được nhận nhà vào tháng 8/2018.