Nhằm tôn vinh phái đẹp, từ 04/03 đến 12/03, hệ thống Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom sẽ trở nên rực rỡ trong sắc thắm của “Vườn Diệu Kỳ” trưng bày những đóa hoa khổng lồ có khả năng tương tác với hương thơm quyến rũ. Khách đến Vincom trong dịp lễ còn có cơ hội nhận 30 ngàn quà tặng có tổng trị giá lên tới 2,5 tỷ đồng và mua sắm giảm giá đến 50% từ các thương hiệu nổi tiếng.

Hệ thống TTTM Vincom trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 được trang hoàng rực rỡ với hàng trăm đóa hoa lộng lẫy. Đặc biệt, “Vườn Diệu Kỳ” tại Vincom Center Đồng Khởi, VMM Royal City, VMM Times City được thiết kế nổi bật với những đóa hoa khổng lồ cao tới 2,5m và khi bung nở đường kính lên tới 1,2m rực rỡ sắc màu. Không chỉ đẹp và kiêu sa, các đóa hoa còn đem lại hiệu ứng bất ngờ và tuyệt vời khi tương tác với công chúng. Những khách hàng may mắn có cơ hội được “đánh thức” và chứng kiến những nụ hoa bung nở sẽ phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp tinh tế và hương thơm quyến rũ trong giai điệu du dương. Không gian lãng mạn “Vườn Diệu Kỳ” hứa hẹn sẽ là điểm đến độc đáo, mới lạ, thu hút các bạn trẻ khám phá, “check-in” trong suốt tháng 3.

Bên cạnh “Vườn Diệu Kỳ”, khách hàng đến Vincom có hóa đơn mua sắm giá trị từ 500.000VNĐ (tại các Vincom Mega Mall, Vincom Plaza) và 800.000VNĐ (tại Vincom Center) sẽ có cơ hội mở “Chiếc hộp bí ẩn” để nhận các món quà sành điệu giá trị lên tới 4 triệu đồng như set son Dior cao cấp và phấn phủ bắt sáng Guerlain, set son Givenchy và kem nền hoàn hảo Make Up Forever, nước hoa Kenzo, đồng hồ Daniel Wellington thời thượng hay các sản phẩm thời trang đến từ những thương hiệu nổi tiếng được yêu thích nhất như Mango, NewLook, Reebok, Skechers… Bên cạnh đó, hệ thống TTTM Vincom còn hấp dẫn bởi hàng loạt ưu đãi lên tới 50% từ 1.000 gian hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức đa dạng như Nine West, Anta, G2000, Bata, Shiseido, Hoàng Phúc, PNJ, Lemino, SJC, Travel Store, Narsis, Sabina, Valentino Creations, Hush Puppies, The Blue, Kazuko, Aroma, MYM và VinDS…Khách hàng sẽ được tư vấn và chọn quà tặng cho nửa thế giới những set quà gift combo với mức chi phí đa dạng từ 100.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ của các thương hiệu thời trang – mỹ phẩm được yêu thích như: Jimmy Choo, Boss, Loccitane, Yves Rocher, Paris & France, Kanebo, The Face Shop, Skin Food, Mades, Triumph, Silent Night, Lovite, Penshoppe, Boo, Lemino, Pierre Cardin, Vincy, Aino Sofia, Mivus, Labella, ATZ Healthy Life, PNJ, Ngọc Trai Long Beach, The Travel Store, Tâm Spa, VinDS, VinMart, VinPro... Mỗi gift combo sẽ được đính một bông hoa biểu tượng của “Vườn Diệu Kỳ” cùng tấm thiệp với những lời chúc ngộ nghĩnh, dễ thương viết riêng cho mỗi khách hàng.Trong ngày mở cửa khu vườn 4/3 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017, khách hàng nữ đến Vincom có cơ hội nhận được những bông hồng đỏ thắm từ các ca sĩ nổi tiếng nhất của show biz Việt như Noo Phước Thinh, Hà Anh Tuấn và Isaac.

Không gian lãng mạn, độc đáo cùng hàng loạt hoạt động khuyến mãi hấp dẫn trên toàn hệ thống thể hiện sự tôn vinh một nửa thế giới của Vincom mang đến cho người dân không chỉ những xu hướng thời trang, mua sắm mới nhất mà còn tặng khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, những câu chuyện và những dấu mốc ý nghĩa trong đời sống!