Khép lại năm 2016 với các con số ấn tượng, cán mốc 950 giao dịch thành công sau 04 tháng mở bán các tòa A1, A2, A7, A8 – dự án An Bình City. Nhiều khách hàng háo hức chờ đợi chủ đầu tư Geleximco tiếp tục tung hàng tòa mới với chính sách ưu đãi hơn trong năm 2017.

Lí do An Bình City hút khách

Thị trường BĐS năm 2017, được đánh giá là sẽ thu hút mạnh và thuộc về người mua có nhu cầu ở thực. Do đó, chỉ một số dự án có ưu thế về tài chính, vị trí, tiến độ và pháp lý mới có mức tiêu thụ thuận lợi. Theo thống kê phân khúc căn hộ tại thị trường Hà Nội, An Bình City hiện là dự án có tốc độ giao dịch tốt nhất, đạt 950 giao dịch thành công, 70% các tòa căn hộ mở bán đã có chủ nhân.

Lý giải về sức hấp dẫn của dự án, nhiều khách hàng cho rằng, An Bình City có ưu điểm về vị trí. Tọa lạc tại số 232 – 234 Phạm Văn Đồng, với hệ thống giao thông liên hoàn, thông suốt, dễ dàng tiếp cận với hệ thống các trường đại học lớn, siêu thị, bệnh viện, bến xe…Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội đang gấp rút triển khai 2 hạ tầng giao thông quan trọng đó là mở rộng tuyến đường Phạm Văn Đồng từ 56m lên 93m mặt cắt ngang, triển khai xây dựng đường cầu Thanh Trì nút giao cầu vượt Mai Dịch – cầu Thăng Long. Dự kiến 2 hạ tầng giao thông này được đưa vào sử dụng đúng thời điểm các cư dân nhận bàn giao căn hộ tại dự án An Bình City – Quý IV/2018. Theo đó, cư dân An Bình City sẽ được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại và giá trị dự án sẽ không ngừng gia tăng giá trị.

Lý do thứ hai phải kể đến là: dự án nằm trong lòng KĐT thành phố Giao Lưu với hạ tầng đồng bộ hoàn thiện và đã đi vào hoạt động. An Bình City là dự án cuối cùng sẽ hoàn thiện và khép kín việc xây dựng trong toàn khu đô thị. Do đó, khi nhận bàn giao căn hộ, khách hàng không phải lo lắng về việc bị ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm của việc xây dựng.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm ở trí đẹp nhất trong lòng Khu đô thị thành phố Giao lưu rộng 95ha đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích khép kín: khu vui chơi ngoài trời, khu nhà trẻ, sân bóng, sân tennis… Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là nằm ngay sát hồ điều hòa rộng tới 15ha cùng hệ thống đài phun nước hiện đại, khu thác tràn và đồi vọng cảnh, một địa điểm lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.

Đặc biệt, với phương châm chú trọng phát triển chất lượng môi trường sống xanh, thanh bình với cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất, cảnh quan đẹp nhất và an ninh. Bao quanh khu căn hộ là khuôn viên rộng lớn với cảnh quan xanh mát. Song song với các trục đường chính trong KĐT là các con đường sinh thái rợp bóng cây xanh uốn lượn với hoa 4 mùa khoe sắc. Đây được xem là những con đường lý tưởng để cư dân tản bộ hoặc cho các bé đi xe đạp an toàn, mà không phải lo lắng việc bị va chạm với các phương tiện giao thông khác.

Tất cả các buổi mở bán An Bình City đều đông nghịt khách hàng tham dự

Với những ưu điểm về vị trí, không gian nên tất cả các đợt mở bán An Bình City đều thu hút hàng trăm lượt khách hàng tham dự và đăng kí đặt mua. Vì thế mà, ngay từ những ngày đầu năm 2017, rất nhiều khách hàng chờ đợi chủ đầu tư Geleximco tiếp tục tung hàng mới với chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng chờ đợi An Bình City tung hàng “hot”

Trước thông tin chủ đầu tư Geleximco sẽ ra hàng tòa A5 – tòa căn hộ view hồ điều hòa, đã có rất nhiều khách hàng tìm hiểu và đăng kí đặt chỗ sớm để có thể lựa chọn được những căn hộ đẹp nhất.

Được biết, tòa A5 là một trong những tòa căn hộ đẹp nhất KĐT với tầm nhìn rộng thoáng, view hồ điều hòa xanh mát. Theo đó, tất cả các căn hộ A5 được thiết kế hiện đại nhưng vẫn phát triển hài hòa với thiên nhiên. Các căn hộ A5 – An Bình City đều có cửa sổ, ban công rộng thoáng để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cũng như mở rộng tầm nhìn hướng ra hồ điều hòa, khu quảng trường…

Căn hộ An Bình City được thiết kế thông minh, đón nắng và đón sáng tự nhiên

Các căn hộ A5 - An Bình City có diện tích linh hoạt từ 74,3 – 114,5m2 với từ 2 – 3 phòng ngủ. Các phòng được thiết kế liên thông, với khu bếp mở rộng và lô – gia rộng thoáng, rất phù hợp với việc sinh hoạt của các gia đình Việt.

Đặc biệt, với mức giá hợp lý chỉ từ 2 tỉ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ và từ 2,3 tỉ đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ cùng chính sách bán hàng hấp dẫn: ưu đãi lãi suất 0% cho đến khi có thông báo bàn giao nhà từ Chủ đầu tư. Theo đó, sẽ có nhiều hơn nữa các khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với mức giá hợp lý nhất khu vực phía Tây Hà Nội.

