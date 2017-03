Với chính sách “Mua một căn nhà, nhận quà bốn bánh”, khách hàng mua căn hộ The Golden Palm không chỉ được sở hữu căn hộ hiện đại, tiện nghi, mà còn được tặng ngay xe ô tô thời thượng, tùy thuộc giá trị từng căn hộ.

Khách hàng mua nhà được tặng ngay xe ô tô tại The Golden Palm.

Khách hàng sử dụng gói vay tài chính sẽ được hỗ trợ 70% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên.

Sau Tết, thị trường BĐS có nhiều tín hiệu khả quan. Hàng loạt dự án ở nhiều phân khúc được mở bán. Tuy nhiên, chỉ những dự án tạo được sức hút cho khách hàng với sản phẩm chất lượng, chính sách bán hàng hấp dẫn,... mới có giao dịch thực sự sôi động.

Là dự án sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Văn Lương, cách ngã tư Láng Hạ chừng 50m, The Golden Palm tạo được sức hút cho khách hàng bởi những ưu điểm về vị trí, thiết kế, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Theo kết quả nghiên cứu của Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA, đơn vị phân phối chính thức dự án The Golden Palm: Khách hàng quan tâm và tìm hiểu dự án rất nhiều và sau Tết chính là thời điểm phù hợp để người mua “xuống tiền” đặt mua căn hộ. Bởi đây là thời điểm dự án hội tụ được 3 yếu tố quan trọng, hấp dẫn khách hàng đó là: tiến độ thi công ổn định, chính sách bán hàng hấp dẫn và dự án đã đủ độ “chín” để tạo được niềm tin cho thị trường.

Đó cũng là lý do giải thích vì sao, ngay trong lễ mở bán lần đầu tiên sau Tết ngày 11/3/2017, dự án đã đạt được lượng giao dịch tốt.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng gói vay tài chính sẽ được hỗ trợ 70% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% trong vòng 18 tháng.

Là một trong số khách hàng đặt mua thành công căn hộ The Golden Palm, anh Tấn Văn Minh (quận Thanh Xuân) cho biết: “Gia đình tôi sống ở quận Thanh Xuân hàng chục năm nay, vì vậy khi có nhu cầu thay đổi chỗ ở thì rất mong muốn mua căn hộ tại khu vực này. Nhưng cũng phải đắn đo tìm hiểu cả năm trời mới quyết định mua 1 căn hộ dự án The Golden Palm. Dự án có rất nhiều cái hay, giờ lại có chính sách tặng xe ô tô nên gia đình tôi mua luôn vì thấy hợp lý”.

Chị Minh Ánh (quận Cầu Giấy) lại chọn The Golden Palm bởi một lý do khác: “Tôi và chồng chưa có nhu cầu thay đổi chỗ ở, nhưng với những phân tích rất sâu sắc của chủ đầu tư và các bạn chuyên viên tư vấn STDA, thì vợ chồng tôi quyết lựa chọn mua 1 căn tại tòa B để đầu tư. Bởi trong tương lai tôi tin rằng căn hộ The Golden Palm sẽ có giá trị sinh lời cao vì nó có vị trí tốt, thiết kế đẹp”.

The Golden Palm có tiến độ xây dựng ổn định, dự kiến hoàn thiện năm 2018.

The Golden Plam bao gồm 2 tòa chung cư cao cấp, cùng khối đế hiện đại với 2 tầng thương mại, 3 tầng hầm, 1 tầng tiện ích và dịch vụ dành riêng cho cư dân tại tầng 6. Tại đây, cư dân dự án sẽ được tận hưởng những tiện ích dành riêng với bể bơi hiện đại, phòng tập gym & spa, khu cà phê, phòng đọc sách, khuôn viên cây xanh,…

Hơn 400 căn hộ dự án có diện tích linh hoạt từ từ 63-133m2, có từ 2 đến 3 phòng ngủ, được thiết kế tinh tế, hiện đại. Các phòng chức năng được bày trí khoa học, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thế hệ thành viên gia đình.

Được biết, chính sách ưu đãi “Mua một căn nhà, nhận quà bốn bánh” sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng đặt mua căn hộ The Golden Palm thành công và không sử dụng gói vay ưu đãi từ nay đến hết 30/4/2017.



Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA ( thành viên trực thuộc CENLAND)

Địa chỉ:137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0936039688

Website: http://www.thegoldenpalm.vn/.

CSKH: 19006088