12h trưa ngày 12/4/2017 tới đây, Tập đoàn Empire – Chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng chính thức mở bán trực tuyến (online) tại website http://phong0dong.cocobay.vn với giá phòng nghỉ chỉ từ 0 đồng cho 3 khách sạn: Muze, Latido và Bisou. Tại đây, khách hàng sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng giải trí phong cách thời thượng mới.

Latido – Khách sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế

Ưu đãi giá phòng 0 đồng

Các khách sạn trong chuỗi Boutique hotels quốc tế tại Cocobay Đà Nẵng sẽ lần lượt ra mắt gồm: Muze Cocobay Đà Nẵng, Bisou Cocobay Đà Nẵng, Latido Cocobay Đà Nẵng. Mỗi khách sạn mang một phong cách riêng. Muze Cocobay Đà Nẵng như một “nàng thơ” khỏe khoắn, năng động của một phố thị hiện đại, cuốn hút; Ladido Cocobay Đà Nẵng với ý nghĩa tên gọi “heart beat” (nhịp đập trái tim) như một vũ công căng tràn sức sống, quyến rũ và rực rỡ sắc màu từ vùng đất Châu Mỹ Latinh; và Bisou Cocobay Đà Nẵng sở hữu nét tinh tế, cổ điển, thanh lịch gợi những trải nghiệm hoài cổ về thời kỳ Đông Dương.

Tọa lạc giữa tuyến phố đi bộ Coco Promenade, cùng với chuỗi Boutique hotels đầy màu sắc, Muze Cocobay Đà Nẵng là một trong những điểm dừng chân hoàn hảo ngay tại trái tim Cocobay Đà nẵng. Bên cạnh việc nằm dài hưởng thụ những bãi biển đẹp nhất thế giới, du khách ưa khám phá sẽ được trải nghiệm những địa điểm du lịch thời thượng tuyệt vời với chuỗi hệ thống ẩm thực phong phú, đa phong cách như: Chợ Việt Nam, Cococita, Nhậu City, Nhật Izakaya, Pizza, Dimsum Noodle Bar…; trung tâm giải trí và mua sắm đẳng cấp.

Phòng ngủ được thiết kế phong cách trẻ trung, gần gũi với thiên nhiên Phòng ngủ được thiết kế phong cách trẻ trung, gần gũi với thiên nhiên

Còn chuỗi Boutique hotels và Muze Cocobay Đà Nẵng sẽ được vận hành bởi đội ngũ quản lý vận hành và các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm thuộc Empire Hospitality – Đơn vị hiện đang quản lý Naman Retreat, khu resort nghỉ dưỡng 5 sao top thế giới với mô hình “Smart stay 6S” do. Đây là mô hình quản lý thông minh giúp khách du lịch dễ dàng theo dõi lịch trình lưu trú.

Phòng khách rực rỡ, quyến rũ với sắc màu Phòng khách rực rỡ, quyến rũ với sắc màu Muze Cocobay nằm thơ mộng bên dòng sông mát mẻ trong lành Muze Cocobay nằm thơ mộng bên dòng sông mát mẻ trong lành

Cụ thể, Empire Hospitality sẽ tối ưu mô hình quản lý “Smart Stay 6S” phát triển theo 6 tiêu chí: Seventy Percent (Mô hình lưu trú hiệu quả cao và tỷ lệ lấp đầy 70%); Seven days and more (Đủ tiện ích và dịch vụ để khách lưu trú 07 ngày hoặc hơn); Smart Investment (Thông tin cho chủ nhà minh bạch); Smart Operation (Quản lý thông minh, hiệu quả); Saving (Bảo vệ môi trường, sống xanh); Stay happy (Khách lưu trú – chủ nhà – đơn vị quản lý cùng hài lòng)

Chỉ vài thao tác đơn giản, cung cấp thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, email) khách hàng sẽ nhanh chóng nhận được mã xác nhận và hoàn tất các thủ tục lựa chọn thời gian nghỉ, thanh toán đặt phòng. Mỗi số điện thoại và email đăng ký ở website trên sẽ được đặt tối đa 1 phòng/1 đêm trong gói sản phẩm siêu hấp dẫn lên tới 1.000 đêm phòng.

Phòng khách mang phong cách trẻ trung

Phòng ngủ thiết kế không gian ấm cúng

Hệ thống Muze, Latido và Bisou luôn tổ chức sự kiện giải trí để thân thiện với khách hàng

Nếu khách hàng bỏ lỡ cơ hội “săn” được phòng giá tốt từ 0 đồng – 299.000 đồng, vẫn sẽ còn cơ hội cho khách với lượng phòng nghỉ giá vô cùng cạnh tranh mở bán từ 999.000 đồng – 1.399.000 đồng/đêm/phòng từ ngày 12/4 đến ngày 31/5/2017. Thời gian áp dụng lưu trú bắt đầu từ ngày 15/7 – 23/12/2017…

Chuỗi Boutique hotels Cocobay Đà Nẵng khai trương đi vào hoạt động trùng với hàng loạt các sự kiện tầm cỡ quốc tế sẽ diễn ra như: Hội nghị APEC, Lễ hội ẩm thực quốc tế, Cuộc thi Marathon, Festival Guitar Đông Nam Á, đua thuyền truyền thống tại Sông Hàn…

Thông tin liên lạc:

Boutique hotel Cocobay Đà Nẵng

Hotline: 0236 3966 988

Email: reservation@cocobay.vn

Website đặt phòng: http://phong0dong.cocobay.vn

Địa chỉ: Đường Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam