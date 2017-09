Liên tục cháy hàng - Topaz Elite ra mắt khu căn hộ “Át chủ bài”

Cháy hàng và cháy hàng là cụm từ được nhắc đến liên tiếp sau thành công vang dội của hai khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 thuộc dự án Topaz Elite. Vạn Thái Land quyết định ra mắt khu căn hộ được mong chờ nhất dự án - khu căn hộ Dragon - trái tim của dự án với mức giá chỉ từ 23 triệu/m2 tạo nên một cơn sốt cho thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2017.

Dragon-Topaz Elite được mệnh danh là căn hộ nghỉ dưỡng và giải trí giữa lòng thành phố, biểu tượng cho một cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng.

Khu căn hộ Dragon - Nơi tinh hoa hội tụ - Trái tim của dự án Topaz Elite

Nếu Topaz Elite là viên ngọc quý nhất, được chăm chút nhất của Vạn Thái Land thì khu căn hộ Dragon chính là trái tim của toàn dự án khi những tinh hoa của Topaz Elite đều được hội tụ tại đây.

Topaz Elite được mệnh danh là dự án có vị trí tuyệt vời ngay trung tâm quận 8 sở hữu 2 mặt tiền Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ, nằm trong tổng thể dự án khu Công viên Văn hóa Thể thao Du lịch rộng 16ha gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn II dự án Topaz Elite rộng 40,018m2. Khu căn hộ Dragon-trái tim của dự án-được ưu ái sở hữu địa thế vô cùng hoàn hảo khi ôm trọn mặt tiền đường Tạ Quang Bửu rộng 30m. Từ đây, kết nối nhanh chóng đến trung tâm các quận như quận 1, quận 4, quận 5, quận 6 và khu Nam Sài Gòn chỉ từ 3km qua cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Văn Cừ hay cầu Nguyễn Tri Phương. Không chỉ vậy, khu căn hộ Dragon còn sở hữu không gian sinh thái rộng lớn với hệ thống cảnh quan và cây xanh lên đến 60%.

Tổng thể Dự án Dragon trong lòng Topaz Elite.

Nằm trong lòng TTTM Elite Mall rộng 60.000m2

Khu căn hộ Dragon được quy hoạch một cách hệ thống nằm ngay trong lòng trung tâm thương mại Elite Mall đẳng cấp rộng đến 60.000m2 lớn nhất quận 8 cho đến thời điểm hiện tại, đây chính là điểm nhấn đặc biệt của toàn dự án và là biểu tượng mua sắm, giải trí mới của quận 8 nói riêng và thành phố nói chung.

Hơn 60.000m2 trải dài trên 5 tầng với hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ thế giới, đầy đủ các tiện ích từ khu mua sắm, khu ăn uống, giải trí, hệ thống rạp chiếu phim đạt chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, khu làm việc nhóm… giúp cư dân sinh sống tại khu căn hộ Dragon chỉ cần 1 bước xuống phố cảm nhận được những giá trị sống đích thực tại một căn hộ phồn vinh và thời thượng.

Chủ đầu tư Vạn Thái Land đang tích cực xúc tiến việc phát triển trung tâm thương mại Elite Mall với các đối tác về bán lẻ hàng đầu trong và ngoài nước bao gồm các đơn vị tư vấn phát triển, thiết kế nội ngoại thất, quản lý vận hành và khai thác trung tâm thương mại…Gần đây nhất, Vạn Thái Land đã kí kết hợp đồng chiến lược về nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển dự án thương mại với CBRE, đơn vị hàng đầu của Mỹ về các dịch vụ bất động sản. Điều đó cho thấy quyết tâm và tâm huyết của CĐT này về việc phát triển Elite Mall thành một trong những trung tâm thương mại sầm uất và năng động nhất thành phố.

Khu căn hộ Dragon - Sở hữu 80% tiện ích toàn khu

Không sai khi nói Dragon là trái tim của Topaz Elite. Nếu toàn dự án sở hữu 66 tiện ích xanh thì 80% trong số đó nằm gon trong khu căn hộ Dargon. Bên cạnh đó, 100% tiện ích tầng Podium được đặt ngay trên tầng 6 của khu căn hộ này với hồ bơi tràn bờ chân mây rộng đến 600m2, khu café ốc đảo, khu vui chơi trẻ em liên hoàn, Elite Sky Bar, vườn thiền trên không Elite Sky Zen Garden, khu Elite Sky Deck ngắm thành phố về đêm và các tiện ích nổi bật khác.

Cư dân sinh sống tại đây chỉ cần nhấn nút thang máy là có thể kết nối đến bất cứ đâu mà mình mong muốn, cảm nhận được đầy đủ và rõ nét nhất về cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia. Dragon khoác lên mình vẻ đẹp tinh tế và vô cùng tráng lệ, như một giấc mơ trở thành hiện thực.

Đại diện Vạn Thái Land ký kết hợp tác với CBRE.

Chất lượng bàn giao vượt trội - tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế

Thiết kế nổi bật hoàn toàn, cùng chất lượng bàn giao vượt trội với hệ thống trang thiết bị được đầu tư tỉ mỉ, hiện đại với giá trị sử dụng lâu dài, nội thất uy tín hàng đầu như hệ thống kệ bếp gỗ, cửa gỗ An Cường, hệ thống cửa khóa từ, hệ thống an ninh intercom, bảo vệ 24/7 đạt tiêu chuẩn quốc tế mang đến không gian sống đẳng cấp, xứng tầm cho một lối sống thượng lưu chuẩn mực.

Đặc biệt, mong muốn kiến tạo một môi trường sống đạt tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các dịch vụ tại dự án Topaz Elite nói chung, khu căn hộ Dragon nói riêng đều được Vạn Thái Land chăm chút từ thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất đến khâu quản lý tòa nhà… Vạn Thái Land đã ký hợp đồng với công ty quản lý tòa nhà hàng đầu Singapore- Realty Link- hiện là đơn vị quản lý dự án The Krista và Parc Spring của Capital Land.…Chính vì thế, cư dân có thể hoàn toàn an tâm khi chọn khu căn hộ Dragon là nơi an cư hoàn hảo trong một cộng đồng văn minh.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, cùng với sự kết hợp hài hòa về phong thủy, Dragon như một lời hứa về một chốn an cư hoàn hảo trong một cộng đồng văn minh, đẳng cấp.

Trải nghiệm thực tế ảo tại nhà mẫu Topaz Elite

Để phục vụ cho việc cảm nhận ngôi nhà tương lai của khách hàng được rõ nét hơn, chủ đầu tư Vạn Thái Land đã mang công nghệ của tương lai vào lắp đặt trong nhà mẫu Topaz Elite. Khách hàng đến tham quan có thể trải nghiệm cảnh quan khuôn viên dự án bằng kính thực tế ảo hiện đại và sống động như được đứng ngay giữa lòng tổ ấm tương lai của mình tại Topaz Elite.

Dự án Topaz Elite ra mắt vào tháng 6 năm 2017 gồm 2.339 căn đến nay gần 1.000 căn hộ đã có chủ, đây chính là dự án tâm huyết nhất được chủ đầu tư Vạn Thái Land và đơn vị Công ty CP ĐT XD và Phát triển Đô thị Sông Đà cùng hợp tác phát triển. Vạn Thái Land với hơn 18 năm kinh nghiệm, thành công với chuỗi dự án mang thương hiệu Topaz như Topaz Garden, Topaz Center, Topaz City đã và đang bàn giao và nhận được nhiều phản hồi tốt. Dự án nhà ở xã hội tiêu chuẩn thương mại Topaz Home là một trong những dự án nóng nhất trên thị trường phía Tây thành phố HCM trong quý 4/2016 vừa qua.

Thái Hoàng