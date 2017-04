Việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường Phạm Văn Đồng (nằm trong dự án Đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) đã và đang tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực phía Tây Bắc thủ đô. Theo đó, nhiều dự án BĐS dọc theo tuyến đường này sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng và có tiềm năng tăng giá cao.

Đường Phạm Văn Đồng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng

Mở rộng đường Phạm Văn Đồng – cú hích lớn về hạ tầng

Tháng 10/2016, UBND TP. Hà Nội chính thức khởi công Dự án đầu tư mở rộng đường Phạm Văn Đồng – Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long từ 56 m lên 93 m bề ngang, với tổng mức tổng đầu tư dự án là 3.113 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thiện, đoạn đường được mở rộng sẽ là một tuyến đường hai chiều với 12 làn xe (mỗi bên 6 làn xe), trong đó có 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Việc tuyến đường Phạm Văn Đồng được mở rộng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện nay, đồng thời tạo được mặt bằng để Bộ Giao thông Vận tải đầu tư tuyến cầu cạn trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long nhằm từng bước đầu tư hoàn thành, khép kín tuyến đường Vành đai 3 theo quy hoạch Giao thông Vận tải của Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.



Sau khi hoàn thiện, 2 hệ thống giao thông này sẽ góp phần làm thông thoáng việc kết nối giao thông từ khu vực nội thành đi sân bay Nội Bài cũng như liên kết với các khu công nghiệp lớn ở phía Tây Hà Nội. Đồng thời, giúp cải thiện được tình trạng giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc qua bến xe Mỹ Đình, giúp thông thoáng hệ thống vận chuyển lượng lớn hành khách, hàng hóa đi về phía Nam giữa khu vực Bắc và Nam sông Hồng qua bến xe Giáp Bát.

Đường Phạm Văn Đồng sau khi hoàn thiện sẽ tác động tích cực đến thị trường BĐS Tây Bắc thủ đô Thời gian tới, khi 2 dự án giao thông này chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo lên cú hích lớn về hạ tầng và tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực lân cận. Theo đó, các dự án nằm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng như: An Bình City, Greenstars, Ngoại giao đoàn,… sẽ được hưởng lợi từ quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ. An Bình City dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ quy hoạch hạ tầng

An Bình City là dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ quy hoạch hạ tầng

Nằm trong KĐT Thành phố Giao Lưu 232 – 234 Phạm Văn Đồng là dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ quy hoạch hạ tầng giao thông bởi thời điểm các cư dân nhận bàn giao căn hộ tại dự án An Bình City cũng chính là thời điểm 2 hạ tầng giao thông này được đưa vào sử dụng, khoảng quý IV/2018. Hiện tại cả 8 tòa căn hộ An Bình City đều vượt tiến độ, tòa A5 đã cất nóc và dự kiến sẽ bàn giao nhà sớm hơn dự kiến 2 tháng.

Là dự án nổi bật nằm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông, An Bình City đã tăng khoảng 2 triệu đồng/ m2 so với thời điểm đầu năm 2016, giai đoạn chưa khởi công dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Hiện tại An Bình City đang được chào bán với mức giá từ 2 tỉ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ, 2,3 tỉ đồng/ căn hộ 3 phòng ngủ.

An Bình City là tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp gồm 08 tòa căn hộ cao từ 28 – 35 tầng, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 2.732 căn hộ. 100% căn hộ được thiết kế có từ 2 đến 3 phòng ngủ, trong đó hơn 80% căn 3 phòng ngủ được thiết kế đặc biệt, thỏa mãn nhu cầu sử dụng về diện tích và không gian của khách hàng.

An Bình City cũng là dự án duy nhất tại Hà Nội sở hữu hồ điều hòa lớn nhất nội đô 15ha với 70% diện tích phát triển cảnh quan và không gian xanh. Các tòa căn hộ tại Dự án đều có hướng nhìn ra hồ điều hòa và công viên xanh mát. Hiện tại nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng tại dự án và KĐT đều đã hoàn thiện và có thể sử dụng: hệ thống đường dạo bộ, khu quảng trường, nhà trẻ, trung tâm thương mại… hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân môi trường sống chất lượng trong lòng KĐT đẳng cấp. Song song với các tiện ích thiết thực chủ đầu tư dự án An Bình city còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua căn hộ tại dự án.

