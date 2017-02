Dù chỉ mới ra mắt chưa lâu nhưng khu đô thị Vinhomes Green Bay đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm của thị trường bất động sản sinh thái Tây Hà Nội.

Nhờ sự thành công của dự án này, việc tìm kiếm nơi an cư gần mặt nước, gần vịnh xanh đang đang trở thành xu hướng mới trong cộng đồng những người yêu thiên nhiên và chuộng cộng đồng đẳng cấp. Vậy, Vinhomes Green Bay có gì đáp ứng được những yếu tố nào để tạo nên sức hút nóng như hiện nay?

Hướng đến vịnh xanh – một cõi đi về trong lành

Sống gần vịnh đã là một trong những tiêu chuẩn sống sang trọng và đẳng cấp của giới thượng lưu thế giới từ nhiều thế kỷ nay. Có dịp viếng thăm những lâu đài cổ nguy nga tại Hà Lan, bạn sẽ thấy những lâu đài đẹp nhất là những lâu đài được xây ngay chính giữa một hồ nước trong xanh, vừa tạo sự hữu tình non nước, vừa đem lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tại những thành phố gần vịnh nổi tiếng như Tonsberg, Na Uy hay Karskrona, Thụy Điển, bạn có thể được chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự xinh xắn tọa lạc dọc bờ các vịnh xanh được tô điểm bằng hàng trăm du thuyền đỗ cạnh nhau chen giữa những bông hoa súng trắng và những đàn thiên nga đẹp đến nao lòng.

Được ví như một vịnh xanh trong lòng phố với điểm nhấn là hồ điều hòa rộng hơn 8ha và công viên sinh thái 2,6ha; cùng quần thể các biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự liền kề, nhà phố thương mại và các tòa căn hộ, Vinhomes Green Bay tọa lạc tại mặt đường Phạm Hùng, đối diện TTHN Quốc Gia mang đến cho bạn một giấc mơ có thật.

Vịnh xanh của Vinhomes Green Bay là chốn về an nhiên của những cư dân thượng lưu yêu chuộng non nước. Hệ sinh thái thuỷ mộc hài hoà của vịnh mang đến sự cân bằng cho cuộc sống và thăng hoa cho tâm hồn. Sống gần vịnh, bạn sẽ được giải phóng tầm nhìn, hướng tâm trí đến những lý tưởng sống lớn lao: sống không chỉ để làm việc hăng say, để làm giàu, mà sống còn để hưởng thụ, để tĩnh dưỡng, để đóng góp và kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Sống trong vịnh, nhà trong phố, mọi thành viên của gia đình đều tìm thấy cho mình một không gian hoàn hảo. Người lớn tuổi tìm thấy sự an yên cảm nhận dòng thời gian. Trẻ thơ tìm thấy sự háo hức khám phá cuộc sống. Con người tìm thấy sự đa chiều của không gian để trải nghiệm muôn màu thế giới. Cuộc sống vì thế là cuộc sống thuận nhân hòa để người với người gắn bó với nhau hơn, hạnh phúc làm đầy thêm hạnh phúc.

Vinhomes Green Bay: nơi cuộc sống như mơ và hạnh phúc như thơ

Khi trở thành cư dân của Vinhomes Green Bay, bạn được kết nối với một cộng đồng hướng đến lối sống lành mạnh, an nhiên và văn minh. Những cư dân trí thức nhân hoà cùng hướng về một cuộc sống biệt lập bình yên và ấm áp tình bằng hữu. Như một bài viết trên tạp chí Forbes “7 bước để sống một cuộc sống trong mơ”, thì một trong những bước rất quan trọng là “tìm đến những người đồng quan điểm, cùng phong cách sống để tạo cảm hứng cho bạn và hỗ trợ bạn”. Nếu bạn là người độc thân, thì họ chính là những người sẽ cùng bạn trao đổi những ý tưởng kinh doanh, những chuyến đi khám phá thế giới, những dự định hoài bão cho tương lai. Nếu bạn đã có gia đình thì Vinhomes Green Bay là môi trường tuyệt vời để các phụ huynh cùng sẻ chia kinh nghiệm làm cha làm mẹ và giúp con mình lớn lên khỏe mạnh, thông minh cùng những người bạn đồng tâm tương ái.

Vinhomes Green Bay là nơi bạn khởi đầu một hành trình sống đúng với nguyện vọng của mình và nuôi dưỡng tình yêu, hạnh phúc cùng những người thân yêu. Và giờ đây, không gian sống tuyệt vời tại vịnh xanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi Vinhomes chuẩn bị giới thiệu tòa căn hộ Vinhomes Green Bay – The Residence với thiết kế tối ưu và mức giá hợp lý. Các tòa căn hộ tại đây không những được hưởng không gian sinh thái thanh bình mà còn sở hữu không gian thanh bình mà còn sở hữu tầm nhìn panorama thoáng rộng ra hồ điều hòa, tiện ích nội khu và Trung tâm hội nghị quốc gia… Với những lợi điểm nổi trội như vậy, Vinhomes Green Bay – The Residence chắc chắn sẽ tạo ra cơn sốt trong phân khúc căn hộ tại khu vực phía Tây.