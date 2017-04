Mua một được hai

Nhằm tri ân và tạo điều kiện cho khách hàng vừa có cơ hội nâng cấp không gian sống với những căn hộ hiện đại, tiện ích hoàn thiện; vừa có thể sở hữu ô tô sang trọng, Chủ đầu tư dự án The Golden Palm đưa ra chương trình ưu đãi “Mua nhà nhận ngay ô tô” được áp dụng từ 01/4/2017 đến hết 30/4/2017.

Trong thời gian này, khách hàng đặt mua thành công căn hộ The Golden Palm sẽ được tặng ngay ô tô tùy thuộc giá trị căn hộ. Khách hàng có nhu cầu vay tài chính còn được hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay tối đa lên tới 70% giá trị căn hộ, cùng nhiều quà tặng giá trị khác

Chương trình “Mua nhà nhận ngay ô tô” tại dự án The Golden Palm dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/4/2017

Dự án The Golden Palm nằm trên mặt đường Lê Văn Lương, cách ngã tư Láng Hạ chừng 50m, đối diện khu Trung Hòa - Nhân Chính. Đây là nơi tập trung của nhiều cơ quan nhà nước, trụ sở các ngân hàng, doanh nghiệp nước ngoài; rất gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, siêu thị Big C Thăng Long, các Đại sứ quán, khách sạn lớn, cùng những trục đường huyết mạch như đường Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, cao tốc Phạm Hùng, ...

Bởi vậy, cư dân The Golden Palm trong tương lai không chỉ được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đã hoàn thiện mà còn rất dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay đi tới sân bay Nội bài từ đường Láng – cầu Nhật Tân hoặc sang khu vực phía Tây qua đường Đại lộ Thăng Long và khu vực phía Nam từ đường vành đai 3.

Bao gồm 2 tòa chung cư cao cấp, The Golden Palm có khối đế hiện đại với 2 tầng thương mại, 3 tầng hầm, 1 tầng tiện ích và dịch vụ dành riêng cho cư dân tại tầng 6. Cư dân tương lai tại The Golden Palm sẽ được tận hưởng những tiện ích dành riêng với bể bơi hiện đại, phòng tập gym & spa, khu cà phê, phòng đọc sách, khuôn viên cây xanh,…

Bên cạnh việc hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, sau khi hoàn thiện, The Golden Palm sẽ kết hợp giữa kiến trúc xanh với kỹ thuật thi công hiện đại và hệ thống dịch vụ tiện tích đồng bộ dự kiến mang tới không gian sống thông thoáng và gần gũi thiên nhiên.Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, The Golden Palm còn mang lại cơ hội gia tăng giá trị bất động sản cho khách hàng khi nằm tại trung tâm quận Thanh Xuân - khu vực có tốc độ phát triển nhanh, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông...