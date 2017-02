Để nhà cửa thông thoáng; Chú ý đến ánh sáng trong nhà; Treo tranh phong thủy; Lau sạch cửa chính... là những thay đổi nhỏ có thể mang tài lộc vào nhà trong năm mới.

Để nhà cửa thông thoáng



Trong phong thủy, luồng không khí tượng trưng cho dòng chảy tài lộc giúp bạn giàu có.



Do đó, khí trong ngôi nhà phải được lưu thông, di chuyển khắp ngõ ngách để phát triển thịnh vượng. Hãy dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng, tránh để đồ quá bành trướng hoặc quá lộn xộn làm cản trở dòng khí tốt trong nhà.



Lau sạch cửa chính



Cửa chính là lối vào của cát khí, do đó nhìn vào cửa chính có thể đoán được bạn sẽ nhận được tài khí như thế nào. Hãy luôn giữ cho cửa chính nhà mình luôn sạch sẽ, không để bị bám bụi quá nhiều hoặc quá lâu sẽ giúp cát khí vào nhà bạn nhiều hơn.



Trồng cây mang lại may mắn



Tại góc Đông hoặc góc Đông Nam phòng khách, bạn có thể trồng các loại cây cát tường như: cây trúc – tượng trưng cho phú quý, cây đồng tiền, cây hoa lan, cây quất… mỗi loại cây đều mang một nguồn năng lượng nuôi dưỡng tài lộc khác nhau, sản sinh cát khí, giúp bạn may mắn và tài lộc.



Linh vật phong thủy



Ngoài cây xanh, bạn có thể đặt các linh vật phong thủy để chiêu tài. Tuy nhiên, đặt linh vật không thể tùy ý, bạn cần xem hướng ngôi nhà, vị trí cần đặt, mục đích của việc đặt linh vật tại căn phòng…để tránh trường hợp kỵ phong thủy, gây phản tác dụng chiêu tài.



Chú ý đến ánh sáng trong nhà



Ánh sáng có thể giúp bạn cải thiện tình hình tài chính, nhất là đối với những công việc đang bị bế tắc. Hãy giữ ánh sáng ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam bằng cách mở cửa sổ hoặc dùng đèn chiếu sáng ở những hướng này thường xuyên.



Tranh phong thủy



Ngoài việc tăng tính thẩm mỹ, bức tranh treo tường tại phòng khách cũng có một vai trò rất quan trọng nếu bạn muốn có thêm thu nhập.



Hai loại tranh có tác dụng mạnh nhất là tranh cá chép có tác dụng chiêu tài và tranh hoa hướng dương, hoa mẫu đơn có tác dụng chiêu chính tài, chiêu khách hàng. Bạn cũng cần lưu ý treo tranh phải chọn đúng hướng phù hợp và thích hợp với công việc của mình để việc chiêu tài được như ý.



“Lấp đầy” tủ lạnh và nhà bếp



Tủ lạnh được lấp đầy cũng có liên quan đến nguồn tài lộc trong nhà bạn. Không chỉ đảm bảo bạn luôn có thực phẩm tươi ngon, việc lấp đầy tủ lạnh cũng tượng trưng cho tài lộc trong nhà.



Bạn cũng nên thường xuyên để đầy các hộp gia vị, trái cây tươi ngon trong nhà bếp. Theo phong thủy, việc này sẽ giúp bạn có nhiều cảm hứng làm giàu và kiếm tiền.



*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo!