Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phát triển năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, tập đoàn Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.144 tỷ đồng.

Công trình Lakeview City đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Vững mạnh về tài chính

Năm 2016, tập đoàn Novaland đã bán được hơn 8.000 sản phẩm, tăng 13,3% so với số lượng bán trong năm 2015, chiếm 23% sức tiêu thụ toàn thị trường TP.HCM. Căn cứ theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn Novaland đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2015; tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015; lợi nhuận sau thuế 1.659 tỷ đồng, tăng 276,1% so với 2015.

Chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 28/12/2016, sau hơn 1 quý, cổ phiếu Novaland đang có quy mô vốn hóa gần 2 tỷ USD, nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và hiện được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Giữa tháng 1/2017, mã cổ phiếu “NVL” chính thức được thêm vào danh mục MSCI Global Standard Indexes. Khối lượng thanh khoản luôn được duy trì ở mức khá cao trên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng giúp NVL được thêm vào các rổ chỉ số của MSCI sau một thời gian ngắn ra mắt, bao gồm: MSCI Vietnam Index (NVL chiếm tỷ trọng 6,66%) và MSCI Investable Market Index (NVL chiếm tỷ trọng 5,20%). MSCI là tổ chức chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có tổ chức trong việc ra quyết định đầu tư, chủ yếu là các quỹ hưu trí và các quỹ phòng ngừa rủi ro.

Sunrise City – Công trình ghi dấu ấn của Novaland tại cửa ngõ phía Nam TPHCM



Tích cực đóng góp cho xã hội

Theo thông báo từ MV Index Solutions (MVIS) vào ngày 11/3/2017, mã cổ phiếu “NVL” của Novaland được thêm vào danh mục MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF); chiếm tỷ trọng 7%.

Về mặc đóng góp xã hội, trong quý I/2017, tập đoàn Novaland đã ủng hộ gần 9 tỷ đồng cho các hoạt động như thăm tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, cùng tham gia chương trình gây Quỹ khuyến học; sửa chữa tu bổ cầu nông thôn… 4 năm gần đây, tập đoàn Novaland đã tài trợ hơn 100 tỉ đồng thông qua hàng trăm chương trình hoạt động cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội cho đến các chương trình phát triển văn hóa nghệ thuật – thể thao…với hơn 32.000 người thụ hưởng.

Kế hoặc phát triển năm 2017

Năm 2016, tập đoàn Novaland vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước dành cho thương hiệu Novaland. Về Tập đoàn thì Novaland là thương hiệu tuyển dụng được yêu thích hàng đầu qua khảo sát của Carrer Builder và nằm trong top Môi trường làm việc tốt nhất của Anphabe; về các dự án đang phát triển thì mới đây nhất là công trình Lakeview City (quận 2) đã nhận được giải thưởng Southeast Asia Best of the Best

Novaland vinh dự nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016

Quý 1/2017, tập đoàn Novaland ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần dự kiến đạt 1.910 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 409 tỉ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng tài sản dự kiến đạt 37.662 tỉ đồng. Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành BĐS, Tập đoàn Novaland sẽ ghi nhận Doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỉ đồng vào năm 2017; Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến sẽ đạt con số 3.144 tỉ đồng. Từ đây đến hết 2020, hoạt động kinh doanh của Novaland sẽ rất ổn định và sẽ đạt kế hoạch đề ra vì kế hoạch lợi nhuận của năm 2017 và 2018 sẽ dựa vào những dự án đã bán trong năm 2014, 2015 và 2016.

Năm 2017, Ban lãnh đạo tập đoàn Novaland đã định hướng tiếp tục tăng thêm quỹ đất thông qua hoạt động M&A một số dự án tại vị trí trọng điểm, chiến lược của TP.HCM và một số tỉnh thành giàu tiềm năng như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu... Tập đoàn đã có quỹ đất dự trữ hơn 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới.

Với chiến lược phát triển bền vững và định hướng tập trung, Tập đoàn Novaland đang sở hữu danh mục hơn 40 dự án với các sản phẩm đa dạng như biệt thự, nhà phố thương mại, căn hộ, Office-tel, sàn thương mại... Cho đến nay, đã có 9 công trình hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho khách hàng. Năm 2017, Novaland dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao hơn 10 dự án, ví dụ như: Lakeview City (quận 2). The Tresor (quận 4), RiverGate (quận 4), Orchard Garden (quận Phú Nhuận), GardenGate (quận Phú Nhuận).