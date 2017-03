Thiết kế linh hoạt, có thể kết hợp làm nhà ở và văn phòng, giá rẻ hơn chung cư... là những ưu thế khiến căn hộ officetel thu hút được nhiều chủ đầu tư và người dân quan tâm.

Ưu thế vượt trội của căn hộ “2 trong 1”

Officetel là mô hình căn hộ – văn phòng làm việc không giới hạn giờ giao dịch và nơi nghỉ ngơi tiện nghi, có diện tích từ 25m2 đến 50m2 phù hợp nhiều đối tượng khách hàng, nhằm tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng. Có thể cho thuê làm văn phòng hoặc căn hộ nhỏ với chi phí đầu tư thấp, mang lại lợi nhuận cao.

Officetel được định hướng phát triển đồng bộ và chuyên nghiệp, cung cấp các tiện ích văn phòng tiêu chuẩn như lối vào riêng, sảnh lễ tân, khu vực bảng tên công ty, hệ thống thang máy dành riêng cho khách văn phòng, hệ thống viễn thông. Mô hình này đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp trong một khu văn phòng hạng A với hệ thống kiểm soát an ninh, thẻ an ninh và hệ thống quản lý tòa nhà chuyên nghiệp.

Ưu thế khác biệt so với văn phòng truyền thống là người sử dụng officetel được phép nghỉ ngơi qua đêm, đăng ký tạm trú và được tận hưởng tất cả các tiện ích của một khu căn hộ cao cấp như hồ bơi, phòng gym, nhà hàng, khu mua sắm, chăm sóc sức khỏe…

Theo tính toán của các chuyên gia, mức độ sinh lời của loại căn hộ này trong khoảng 8-10% một năm trên tổng giá trị đầu tư căn hộ. So với các kênh như chứng khoán, vàng, gửi tiết kiệm thì lợi tức từ đầu tư officetel cho thuê có phần khả quan hơn. Chưa kể đến giá trị căn hộ còn gia tăng theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng, nhất là ở những thành phố lớn như ở Hà Nội.

Dễ nhận thấy trên thị trường BĐS hiện nay, Officetel tuy là loại hình mới, song theo phân tích của giới chuyên môn, loại hình căn hộ này sẽ dẫn dắt lựa chọn đầu tư trên thị trường vì tổng giá trị đầu tư ban đầu thấp, được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và đảm bảo các quyền về sở hữu tài sản như: định đoạt, cho thuê, cầm cố, thế chấp...

Ưu điểm của sản phẩm này phù hợp cho các cặp vợ chồng trẻ muốn tự lập nhưng ít vốn hoặc các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập, các bạn trẻ tập tễnh ra kinh doanh không cần văn phòng quá hoành tráng. Họ chỉ cần một phòng làm việc nhỏ, nằm trong khu vực tiện nghi.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, công ty nước ngoài cần thăm dò thị trường, khảo sát thực địa, mở văn phòng đại diện cũng có thể lựa chọn sản phẩm đa chức năng này.

Sự khác biệt của officetel tại Hongkong Tower

Loại căn hộ "lai" giữa nhà ở, khách sạn và văn phòng này có đầy đủ các tiện ích khép kín của khu dân cư và tính năng thương mại cao, không cứng nhắc như văn phòng thuần túy.

Trong số các dự án đang xây dựng tại TP Hà Nội thì officetel tại Hongkong Tower đáp ứng đầy đủ và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Các căn hộ tại đây luôn được đầu tư thiết kế thông minh, vừa đảm bảo một môi trường làm việc hiện đại, vừa đạt chuẩn của một căn hộ tiện nghi với đầy đủ phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng nghỉ ngơi, phòng bếp và nhà vệ sinh.

Hơn thế, các căn hộ Officetel tại đây còn có những thế mạnh riêng, được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn như một văn phòng cao cấp: có lối vào riêng, bảng biển tên công ty, sảnh tiếp tân sang trọng đón tiếp khách hàng.

Đặc biệt là hệ thống thang máy dành riêng cho khách văn phòng, tiện lợi, hiện đại và được phân chia rõ ràng.

Mô hình này đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp như một văn phòng hạng A được định hướng phát triển đồng bộ và hiện đại. Cùng với đó, khách hàng sẽ được sử dụng dịch vụ quản lý của tòa nhà, đảm bảo an ninh 24/7 với đội ngũ bảo vệ được huấn luyện bài bản, camera giám sát 24/24, đồng thời nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của công ty.

Mặt khác, quyết định tạm dừng các dự án bất động sản trong nội đô của UBND TP. Hà Nội khiến các dự án trong khu vực này rất hiếm. Hongkong Tower là dự án hiếm hoi còn lại trong các quận nội thành Hà Nội. Với vị trí vàng độc đắc giữa trung tâm nội đô Hà Nội, nơi dự án tọa lạc cũng là nơi tập trung đông dân cư, sầm uất, có đầy đủ các tiện ích công cộng xung quanh, hệ thống hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển quanh khu trung tâm thành phố, đến sân bay hay các vùng lân cận. Tiện ích xã hội khu vực thuận tiện cho mọi sinh hoạt cá nhân, gia đình cũng như việc học tập của những gia đình có con nhỏ.

Do đặc thù của loại hình căn hộ được sử dụng làm văn phòng đại diện của các công ty, nên việc dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm đã tạo ra một sức hút rất lớn và nâng cao giá trị căn hộ của Hongkong Tower.

Mô hình căn hộ officetel hoạt động thì đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về pháp luật cũng như vấn đề an ninh và quản lý thị trường. Hoạt động kinh doanh và thương hiệu bản quyền liên quan đến vấn đề hình sự. Đặc biệt, với xu hướng toàn cầu hoá toàn diện như hiện nay, có rất nhiều vấn đề phức tạp lẫn uy tín trong hoạt động kinh doanh nên vấn đề quản lý và bảo đảm sự công bằng phải chặt chẽ và tránh sai sót. Do đó, mô hình căn hộ officetel trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng là có thời gian sử dụng 50 năm. Sau 50 năm, khách hàng được gia hạn thời gian sử dụng tiếp bằng cách nộp một khoản thuế đất nhỏ so với giá trị căn hộ sở hữu.

Với những tính năng ưu việt, Officetel Hongkong Tower xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu theo xu hướng căn hộ văn phòng hiện đại, toàn diện và đa năng.