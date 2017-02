TPO - Sáng 21/2, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải đã ký biên bản bàn giao gần 20ha đất để xây dựng đường lăn, sân đỗ máy bay cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, khu đất bàn giao được xác định từ mốc M1 đến M11 theo bản vẽ được Cục Hàng không Việt Nam và Quân chủng Phòng không – Không quân thống nhất.

Sau khi bàn giao, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT có trách nhiệm tái lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình trên khu đất phù hợp với tiến độ thi công di dời 7 tàu bay của Quân chủng Phòng không – không quân. Khi có nhiệm vụ quốc phòng, các vị trí đỗ tàu bay quân sự trên sân đỗ tàu bay được ưu tiên cho quân sự, quốc phòng.

Theo biên bản tạm bàn giao nêu, sau khi dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) hoàn thành, Bộ GTVT phải bàn giao lại toàn bộ diện tích khu đất trên cho Bộ Quốc phòng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Trường hợp có nhu cầu sử dụng tiếp, Bộ GTVT phải có văn bản gửi Bộ Quốc phòng xem xét và quyết định.

Sau lễ ký kết, hai Bộ bàn giao thực địa.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nghiêm trọng. Nhiều thời điểm, do thiếu đường lăn, sân đỗ và nhà ga, dẫn đến nhiều chuyến bay phải bay vòng trên bầu trời, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đe dọa an ninh an toàn hàng không.

Vì vậy, mở thêm đường lăn, sân đậu để nâng cao năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất là giải pháp hiệu quả nhất và cần thiết trong giai đoạn trước mắt.

Ông Thanh cho biết trong năm 2017, Cục Hàng không sẽ phải hoàn tất việc đầu tư xây dựng đường lăn, sân đỗ khu vực được giao. Theo dự kiến, khu vực này sẽ được xây thêm từ 30-35 chỗ đậu máy bay. Trong năm 2018, với các hạng mục xây dựng thêm sẽ nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 40-50 triệu hành khách/năm trong thời gian tới.