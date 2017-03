Phải có tiềm lực rất mạnh thì chủ đầu tư dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng mới “chơi trội” khi dát vàng căn hộ nghỉ dưỡng và cam kết lợi nhuận cao nhất trên thị trường bất động sản.

Không ngoa nếu khẳng định rằng, Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án của vô số những cái “nhất” trên thị trường bất động sản.

Chủ đầu tư “chơi ngông”

Trước hết, Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án căn hộ khách sạn dát vàng đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ dát vàng thiết bị vệ sinh của căn hộ mà dự án còn có khu công viên 10 kỳ quan thế giới như Tháp Rùa, Khải Hoàn Môn cũng … dát vàng. Đẳng cấp hơn, chủ đầu tư còn dát vàng cả bể bơi vô cực trên nóc toà nhà, biến Hoà Bình Green Đà Nẵng trở thành dự án có bể bơi vô cực dát vàng lớn nhất và cao nhất thế giới.

Hoà Bình Green Đà Nẵng cũng là dự án có tiến độ thi công nhanh kỷ lục tại Việt Nam. Trung bình, cứ 65 giờ dự án hoàn thành một sàn xây dựng rộng tới 3.800m2, trong khi các dự án khác mất tới 5-7 ngày mới đổ bê tông xong một sàn. Tính ra, kể từ lúc xây xong móng, chỉ mất đúng một năm là hoàn thành tổ hợp đồ sộ với hơn 1.500 căn hộ khách sạn.

Chưa hết, Hoà Bình Green Đà Nẵng còn là dự án mang lại lợi nhuận lớn nhất cho các nhà đầu tư trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay. Chủ đầu tư cam kết, ngay trong năm đầu tiên, khách hàng đã được hưởng lợi nhuận 10,5% và tịnh tiến lên tới 14,5% vào năm thứ 5, nếu tính cả giá trị quy đổi 20 đêm nghỉ miễn phí mà khách hàng không sử dụng. Mức cam kết lợi nhuận phổ biến trên thị trường căn hộ khách sạn hiện nay chỉ 8-10%/năm.

Không những thế, Hoà Bình Green Đà Nẵng còn là dự án an toàn nhất để đầu tư, bởi đây là dự án căn hộ khách sạn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được một ngân hàng quốc tế là Indovina Bank bảo lãnh lợi nhuận. Trong bất cứ tình huống kinh doanh nào, chủ đầu tư sẽ trả đúng lợi nhuận cam kết, trường hợp chủ đầu tư không trả được thì ngân hàng sẽ đứng ra trả thay. Nghĩa là, lợi nhuận cho nhà đầu tư được “bảo hiểm” tới 2 lần.

Không phải ngẫu nhiên mà một ngân hàng quốc tế như Indovina bảo lãnh lợi nhuận cho dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng. Vốn rất khắt khe và am tường các chủ đầu tư, Indovina Bank đã thẩm định kỹ lưỡng năng lựcdoanh nghiệp cũng như triển vọng kinh doanh dự án trước khi quyết định đứng ra bảo lãnh.

Và cũng phải có năng lực và tiềm lực mạnh, chủ đầu tư dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng mới chiếm trọn niềm tin của Indovina Bank, cũng như đủ sức đầu tư một tổ hợp khách sạn quy mô lớn nhất Đà Nẵng và tự tin đưa ra mức cam kết lợi nhuận “khủng” cho nhà đầu tư.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ đầu tư dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng là Công ty TNHH Hoà Bình. Đây không phải là nhà thầu xây dựng như nhiều người lầm tưởng, mà là một tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Hà Nội do ông Nguyễn Hữu Đường làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Lật lại hồ sơ có thể thấy, Công ty TNHH Hoà Bình tiền thân là một tổ hợp gồm 9 người, trong đó có 7 người là thương binh lập ra và đã trải qua 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước giải khát; xây dựng; sản xuất malt bia: kinh doanh nhà hàng và khách sạn; kinh doanh nhà và bất động sản; inox và in ấn, kinh doanh bao bì.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hoà Bình là chủ đầu tư một loạt các dự án danh tiếng tại Hà Nội như Tháp đôi Hoà Bình cao 22 tầng tại 106 Hoàng Quốc Việt, Khách sạn Hoà Bình tại phố Hàng Bè, toà nhà căn hộ cao cấp Hoà Bình Green Apartments tại 376 đường Bưởi và hoành tráng nhất là tổ hợp căn hộ cao cấp 6 sao Hoà Bình Green City tại 505 Minh Khai.

Các công trình do Hoà Bình đầu tư đều được xây dựng với chất lượng cao, như có thể chống được động đất cấp 8, thoả mãn được yêu cầu khắt khe của những tập đoàn nước ngoài như The Ascott. Trong đó, Hoà Bình liên doanh với The Ascott đầu tư khu căn hộ Somerset tại Hà Nội. Với khách hàng chủ yếu là doanh nhân Nhật Bản vốn rất khó tính nhưng cho thuê với giá cao, dự án chỉ mất vài năm đã thu hồi vốn. The Ascott cũng chính là đơn vị quản lý toàn bộ khu căn hộ Hoà Bình Green Đà Nẵng, trong đó có 500 căn hộ mang thương hiệu Citadines.

Đặc biệt, ông Đường còn miễn phí tiền thuê toàn bộ 25.000m2 của Trung tâm thương mại V+ cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao. Mới đây, ông Đường lại tuyên bố tặng 1.000m2 sàn tại trung tâm thương mại này cho các doanh nhân mới khởi nghiệp. Nhìn thì có vẻ “chơi ngông” nhưng trong thâm tâm, ông Đường muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước phát triển lớn mạnh và cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài.

Mới đây nhất, ông chủ dự án Hoà Bình Green Đà Nẵng tiết lộ đang theo đuổi kế hoạch xây dựng hệ thống trung tâm thương mại tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Điểm đặc biệt là các trung tâm này cũng sẽ miễn phí tiền thuê để các doanh nghiệp sản xuất tiếp thị và quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng với chi phí thấp nhất.

Hotline: 0913 35 9595 / 098 966 9595

Website: hoabinhgreen-danang.vn