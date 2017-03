“All in one” – hệ thống tiện ích đẳng cấp tại Gelexia Riverside

Chính vì vậy, trong 5 năm trở lại đây có không ít các dự án, khu đô thị mọc lên san sát nhau nhưng dự án bất động sản được xây dựng theo mô hình có thể thỏa mãn nhóm lợi ích “tất cả trong 1” (All in one) của cư dân thì vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Chị Nguyễn Xuân (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Có nhu cầu chuyển từ nhà mặt đất lên căn hộ chung cư để có một môi trường sống hiện đại đầy đủ hơn nhưng gia đình tôi vẫn rất khó tìm được một căn hộ chung cư ưng ý. Có rất nhiều dự án ở khu vực các quận trung tâm nhưng có dự án thì chủ đầu tư xây mật độ cao để tận thu thu lợi nhuận, có dự án có không gian xanh tiện ích tốt thì giá quá cao. Chính vì vậy, sau một thời gian dài tìm kiếm gia đình tôi vẫn chưa thể chọn được một dự án ưng ý”.