Khách hàng đặt mua căn hộ The Golden Palm nhưng chưa có nhu cầu về ở ngay, sau khi nhận bàn giao căn hộ sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ cho thuê lại với cam kết lợi nhuận lên đến 23 triệu đồng/tháng, trong vòng 24 tháng.

Đây là một trong những chính sách vô cùng hấp dẫn được chủ đầu tư HDIS áp dụng cho 10 khách hàng đặt mua căn hộ The Golden Palm từ nay đến hết 31/1/2017. Những khách hàng không tham dự gói cam kết cho thuê sẽ được tặng ngay 1,5 lượng vàng SJC trị giá 50 triệu đồng.

Gói cam kết cho thuê dành cho 10 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ The Golden Palm từ nay đến hết 31/1/2017.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng đặt mua căn hộ The Golden Palm trong dịp cuối năm cũng sẽ được tham dự chương trình “Mua nhà đón Tết, lướt Mazda 3” với cơ hội sở hữu: 1 xe ô tô Mazda 3, 2 xe máy SH, 3 điện thoại iPhone 7, cùng nhiều quà tặng giá trị khác với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa quận Thanh Xuân, The Golden Palm được nhiều khách hàng quan tâm, thu hút đầu tư bởi sở hữu “vị thế sinh tài” ngay trên mặt đường Lê Văn Lương, cách ngã tư Láng hạ chừng 50m. Yếu tố này đảm bảo khả năng gia tăng giá trị bất động sản của dự án luôn ổn định trong tương lai, khi dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố và vùng lân cận.

The Golden Palm là sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư HDIS và các đối tác chiến lược: CENINVEST, DELTA,…

Theo đánh giá của giới chuyên gia BĐS, sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, The Golden Palm sẽ có được lượng khách thuê ổn định từ nguồn khách tiềm năng trong khu vực Cầu Giấy – Thanh Xuân, khu Trung Hòa – Nhân Chính,… là các chuyên gia cao cấp, doanh nhân, người nước ngoài làm việc tại tòa tháp văn phòng, trường quốc tế, đại sứ quán ... Do đó, sở hữu căn hộ The Golden Palm và tham gia gói cam kết cho thuê lại với lợi nhuận 23 triệu/tháng đang được nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, so với nhiều dự án đã đi vào hoạt động và đang cho thuê, cũng như những dự án dự kiến sẽ bàn giao cùng thời điểm với The Golden Palm, 23 triệu/tháng là mức lợi nhuận cho thuê cao, xứng tầm và có tính bền vững trong khu vực.

The Golden Palm còn sở hữu nhiều điểm nổi bật với thiết kế hiện đại, hạ tầng đồng bộ và không gian sống xanh độc đáo từ cọ xanh. Dự án với concept thiết kế tách biệt, hệ thống tiện ích hoàn thiện, hiện đại chỉ dành riêng cho cư dân. Tại đây, cư dân dự án sẽ được tận hưởng những tiện ích dành riêng với bể bơi hiện đại, phòng tập gym & spa, khu cà phê, phòng đọc sách, khuôn viên cây xanh,…

Hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ mang tới không gian sống tiện ích, thư giãn cho cư dân tương lai The Golden Palm.

Các căn hộ dự án có diện tích linh hoạt từ từ 63-133m2, có từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Tất cả các phòng chức năng được thiết kế mở rộng công năng tối đa diện tích cho người dùng với cửa sổ và ban công thoáng rộng, tận dụng tối đa ánh sáng, nắng, gió tự nhiên.

Để sở hữu căn hộ dự án, khách hàng có thể sử dụng gói vay tài chính, được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 18 tháng. Hoặc thanh toán trực tiếp bằng vốn tự có và được chiết khấu thêm 3% giá trị hợp đồng.

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang bước sang chu kì mới, nhiều chuyên gia kinh tế, bất động sản đã khẳng định: Việc khách hàng mua những dự án mà chủ đầu tư cam kết cho thuê lại với giá cao sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc đầu tư một bất động sản rồi để không và mất chi phí bảo trì.