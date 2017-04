Dịp lễ 30/4 và mùng 1/5, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với cơ hội nghỉ dưỡng, trải nghiệm lễ hội pháo hoa quốc tế và tham quan các dự án hướng biển trong sự kiện tư vấn đặc biệt tại CLB Beach Bar – The Ocean Villas, với nhiều giải thưởng đầy hấp dẫn

Trải nghiệm lễ hội pháo hoa quốc tế tại thành phố biển

Dịp lễ sắp tới, lễ hội Pháo Hoa Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách chọn Đà Nẵng làm điểm đến những trải nghiệm đầy thú vị. Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kéo dài 2 tháng với đêm khai hội vào đúng ngày 30/4. Đây được đánh giá là sự kiện lễ hội lớn nhất Châu Á, với sự tham dự của 8 đội dự thi, đến từ nhiều quốc gia có truyền thống bắn pháo hoa lâu năm. Kỳ nghỉ dưỡng mùa lễ hè của bạn và gia đình sẽ đầy dấu ấn với những màn pháo hoa tuyệt đẹp của các đội dự thi trổ tài và bạn cũng có thể tham gia cùng 24 lễ hội đồng hành cùng pháo hoa trong dịp lễ này, như: Vũ Điệu đường phố; Âm nhạc đường phố; Không gian ẩm thực ngũ hành; Lễ hội du lịch biển Đà Nẵng 2017.

Và tham gia sự kiện tư vấn đặc biệt các dự án hướng biển

Việt Nam có lợi thế bờ biển dài, nên các địa phương nổi tiếng có nhiều bãi biển đẹp như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang thường được chọn để xây dựng những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn. Cùng với hành trình ngắm pháo hoa trong suốt dịp lễ, đừng bỏ quên cơ hội tìm kiếm các dự án đầu tư tại Đà Nẵng, thành phố được mệnh danh là “nơi đáng sống nhất Việt Nam”. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, một sự kiện tư vấn đặc biệt các dự án hướng biển Đà Nẵng sẽ được công ty TNHH Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng tổ chức, từ ngày 29/04 – 01/05 tại CLB Beach Bar – The Ocean Villas. Du khách có thể tham quan nhà mẫu và được tư vấn cụ thể về các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hướng biển như khu căn hộ cao cấp The Ocean Suites – Block B diện tích từ 56 m2 đến 104,5m2, và khu biệt thự biển The Ocean Estates có diện tích trung bình 1.000m2.

Hai dự án này đều có tầm nhìn đắt giá hướng ra biển, cù lao Chàm, quần thể núi Ngũ Hành Sơn và bán đảo Sơn Trà là những địa danh nổi tiếng về cảnh quan của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là hai trong số ít những dự án được Sở xây dựng Đà Nẵng chính thức công nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Không gian sống hướng biển cùng những dịch vụ đẳng cấp kèm theo như sân golf 18 lỗ, câu lạc bộ biển WhiteCaps với hồ bơi 25m, sân tennis, sân chơi dành cho trẻ em, quán bar, nhà hàng, không gian spa bên biển góp phần nâng tầm giá trị cho The Ocean Suites – Block B và The Ocean Estates.

Dự án The Ocean Suites - Block B có thiết kế với không gian mở hướng biển

Với giá bán từ 2,3 tỷ đồng, The Ocean Suites - Block B là dự án căn hộ bên biển có mức giá hấp dẫn so với các dự án cùng phân khúc, là cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng có giá trị lâu dài và mang lại lợi ích kinh tế cao.

Cùng với The Ocean Suites - Block B, VinaLiving cũng triển khai song song dự án The Ocean Estates, một quần thể riêng biệt trong tổng thể khu phức hợp The Ocean Resort, gồm 33 căn biệt thự có thiết kế sang trọng và tinh tế, với quy hoạch tổng thể biệt lập mang đến không gian sống riêng tư tuyệt đối, liền kề các khu phức hợp có đầy đủ tiện nghi, dịch vụ giải trí và hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Các căn biệt thự có diện tích trung bình 1.000m2 gồm từ 3 đến 5 phòng ngủ.

Dự án biệt thự biển The Ocean Estates có vị trí đắc địa

Sự kiện tư vấn đặc biệt các dự án hướng biển Đà Nẵng do công ty TNHH Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng tổ chức. Thời gian & địa điểm: Diễn ra từ ngày 29/04 – 01/05 tại CLB Beach Bar – The Ocean Villas. Tại sự kiện, khách hàng tham dự và có giao dịch thành công, sẽ có cơ hội nhận ngay chuyến du lịch quốc tế và cơ hội bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn.

Khu căn hộ cao cấp The Ocean Suites – Block B và khu biệt thự biển The Ocean Estates do thương hiệu VinaLiving quản lý và cung cấp dịch vụ quản lý - ủy thác cho thuê với mục đích mang lại lợi nhuận lâu dài và ổn định cho khách mua. Gói dịch vụ này cho phép chủ nhân có thể cùng lúc vừa sở hữu căn hộ/biệt thự vừa có thể giao quyền khai thác kinh doanh và quản lý cho VinaLiving bên cạnh việc trải nghiệm những chuyến nghỉ dưỡng biển đẳng cấp trong không gian sống sang trọng, tiện nghi cho bản thân và gia đình.