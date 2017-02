Nổi lên là đại dự án sở hữu không gian cây xanh, mặt nước lý tưởng, Vinhomes Skylake với 3 tòa căn hộ ven hồ S1, S2 và S3 được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Trong đó, là tòa căn hộ cuối cùng chưa được ra mắt, S3 sở hữu nhiều ưu thế vàng tôn lên giá trị và đẳng cấp bậc nhất khó có chốn sống nào sánh được.

Tòa S3 (đầu tiên từ trái qua) có vị trí tọa lạc đắc địa và thuận lợi nhất trong 3 tòa căn hộ của siêu phẩm ven hồ Vinhomes Skylake

Vị trí vàng ven hồ

Những dự án khu đô thị ven hồ tại Hà Nội hiện nay luôn được liệt vào diện hàng “hot”, “của hiếm” trên thị trường địa ốc. Điều đó không khó hiểu bởi đất ven hồ vốn được xem là “đất vàng” đang rất hạn hẹp. Thêm vào đó, những hồ nước thoáng rộng như những lá phổi xanh điều hòa nhiệt độ oi bức, không khí ô nhiễm cho Thủ đô càng khiến người dân yêu thích và tìm kiếm. Đặc biệt, khi không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên đang ngày càng khan hiếm, những dự án ven hồ càng trở thành những “báu vật” khó tìm thấy ở bất cứ nơi đâu và ngày một đắt giá.

Theo đó, tòa S3 thuộc siêu phẩm Vinhomes Skylake được tọa lạc ngay cạnh công viên hồ điều hòa Yên Hòa với hơn 60% các căn hộ có thiết kế trực diện hướng hồ thơ mộng. Với vị thế tọa lạc lý tưởng như vậy, cư dân tòa S3 ngoài việc chứng minh được đẳng cấp của mình cũng sẽ được thụ hưởng và hít thở những tinh khôi, ban mai của biển trời và cây gió. Một cuộc sống ven hồ sang quý và an nhiên, yên bình sẽ thật viên mãn khi an cư tại tòa căn hộ ven hồ S3 Vinhomes Skylake.

Khoảng nhìn ngút ngàn mây nước

Tọa lạc kế bên hồ Yên Hòa rộng 19ha và nằm lùi sâu, tách biệt so với 2 tòa S1, S2, tòa S3 không bị bất kỳ một vật cản nào che chắn đem đến tầm nhìn rộng mở tỏa ra bốn phía cho mỗi cư dân. Khai thác địa thế “đắt giá” đó, các kiến trúc sư thuộc thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ - Aedas đã tinh tế sáng tạo trong từng thiết kế chi tiết, không gian để các cư dân có thể thưởng lãm và hưởng trọn những cảnh sắc thiên nhiên, phố phường tươi đẹp, lãng mạn nhất.

Trực diện hồ điều hòa nhưng nằm lùi sâu so với 2 tòa S1 và S2 tạo cho tòa căn hộ S3 một khoảng nhìn rộng mở với ngút ngàn mây, nước, cây cỏ…

Theo đó, chủ ý giúp mỗi cư dân có thể chiêm ngắm cảnh quan đa sắc, hơn 60% các căn hộ của tòa S3 được phân bố hướng thẳng hồ điều hòa Yên Hòa rộng 19ha, hệ thống ban công cùng cửa sổ được ưu tiên thiết kế rộng lớn với diện tích lần lượt là 7m2 và 3m2. Tất cả các mảng thiết kế này đều được ốp kính tràn tường trong suốt, bền chắc. Chính những sự nhạy cảm, thông minh và tinh ý đó của các kiến trúc sư Aedas tài ba, đứng ở bất kỳ vị trí nào của không gian căn hộ S3 Vinhomes Skylake, cư dân đều có thể thu trọn những khoảnh khắc cuộc sống đáng quý, bất chợt. Muôn vẻ muôn màu của cuộc sống, phố phường, thiên nhiên sẽ hiện hữu trong những ánh nhìn của quý vị. Một khoảng nhìn đong đầy sắc nước, màu mây và hương hoa cây cỏ sẽ đa dạng, đẹp đẽ và đầy thi vị tại tòa S3 Vinhomes Skylake.

Sở hữu bể bơi bốn mùa độc nhất

Tận hưởng và thư giãn những giây phút sảng khoái giữa bể nước trong veo, xanh suốt mà không phải bận tâm đến điều kiện thời tiết, độ ấm lạnh của nước hay nắng gió, các yếu tố ngoại cảnh ồn ào, lẽ dĩ nhiên sẽ chỉ có tại bể bơi bốn mùa trong nhà ngự trị duy nhất ở tòa căn hộ S3 Vinhomes Skylake.

Ngoài việc được thỏa niềm đam mê bơi lội, được rũ bỏ những căng thẳng mệt mỏi, bể bơi bốn mùa trong nhà tại tòa S3 còn chứng minh đẳng cấp sống thượng lưu cho mỗi cư dân nhờ hệ thống quầy Bar, nhà hàng mini sang trọng kế cạnh. Sau những giây phút vẫy vùng, thả mình vào mặt hồ lóng lánh, quý cư dân có thể dựa mình trên những chiếc ghế nằm đặc biệt và thưởng thức, nhâm nhi những ly café thơm nồng hay những ly rượu vang quyện đỏ… Những trải nghiệm khoảnh khắc sống đậm chất hưởng thụ, nghỉ dưỡng này tại bể bơi bốn mùa trong nhà ở tòa căn hộ S3 Vinhomes Skylake chắc chắn sẽ làm hài lòng và viên mãn cuộc sống gia đình mỗi cư dân.

Bể bơi bốn mùa độc nhất của dự án ngự trị trong tòa căn hộ S3 Vinhomes Skylake

Ngoài những căn hộ cao cấp từ 1 – 4 phòng ngủ , tòa S3 Vinhomes Skylake còn khẳng định đẳng cấp sống sang quý, thượng lưu với hệ thống các căn biệt thự trên không đắt giá Penthouse và Sky Villas. Theo đó, sẽ có 5 căn Penthouse 3 phòng ngủ với diện tích từ 145m2 – 176m2 tọa lạc ở hai tầng 40, 41 của tòa S3. Và có tới 10 căn Sky Villas 4 phòng ngủ với diện tích từ 301m2 – 486m2.

Với những căn biệt thự trên không sang trọng, quý hiếm này, các cư dân sẽ chẳng phải đi đâu xa để trải nghiệm những phút sống đẳng cấp của giới thượng lưu. Ngắm cảnh tựa như những đài quan sát về đêm ở New York, thả mình vào giữa bể bơi trong suốt trên cao tựa đang ở Marina Bay Sands hay thưởng thức những ly rượu vang nồng nàn tựa các quầy Bar hiện đại… Tất cả đều quy tụ hoành tráng tại Sky Villas và Penthouse S3 Vinhomes Skylake.

Thiết kế đột phá với ban công căn hộ thoáng rộng và trang thiết bị hiện đại

Các căn hộ tòa S3 Vinhomes Skylake được tư vấn thiết kế và trực tiếp thi công bởi 2 đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới là AEDAS và ATKINS có từ 1 đến 4 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 53m2 - 158m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Được thiết kế theo hình chữ L, các căn hộ tòa S3 đảm bảo 100% phòng ngủ và phòng bếp có ánh sáng tự nhiên kết hợp hoàn hảo với tiện ích nội khu đầy đủ, tuyệt đẹp.

Ban công căn hộ thoáng đẹp với chiều dài tới 7m

Không riêng gì tòa S1 và S2, các căn hộ tại tòa S3 cũng được thiết kế với hệ thống lan can ban công dài tới 7m được ốp toàn bộ bằng kính giúp tối đa hóa tầm nhìn ra cảnh quan quanh hồ cũng như toàn thành phố. Đồng thời, toàn bộ cửa sổ hướng hồ của các căn hộ cũng sẽ được thiết kế kính tràn tường tạo ưu thế view nhìn tuyệt đẹp cho các gia chủ.

Bên cạnh đó, tòa S3 của siêu phẩm Vinhomes Sky Lake còn có thêm một lý do nữa để kiêu hãnh trở thành ngôi nhà trong mơ của mọi gia đình, đó là hệ thống nội thất cao cấp và nhiều thiết bị công nghệ hiện đại. Toàn bộ hệ thống công nghệ của khu đô thị sẽ được lắp ráp, trang bị bởi các thương hiệu hạng sang như: Duravit, Teka, Kohler, Hangrohe…

Tiện ích và dịch vụ 5 sao

Ngoài tọa lạc ở vị trí vàng ven hồ thuận tiện di chuyển tới các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học của Thủ đô như: Viện Huyết học truyền máu TW, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại học quốc gia Hà Nội… S3 Vinhomes Skylake còn được nâng lên một tầm cao mới nhờ sở hữu hệ thống dịch vụ và tiện nghi hiện đạ đẳng cấp. Dự án tích hợp 48 tiện ích, dịch vụ 5 sao “All in one” như bể bơi bốn mùa, trung tâm thương mại, quán bar, café, rạp chiếu phim, tiểu cảnh nước, trường học Vinschool, siêu thị Vinmart, Vinpro, cửa hàng thời trang cao cấp…

Tòa S3 quy tụ chuối tiện ích xanh, hiện đại đẳng cấp Châu Âu đem đến chuẩn sống văn minh, thanh lành và hiện đại cho cư dân

Ngoài ra, an cư tại Vinhomes Sky Lake, cư dân còn được chăm sóc, quản lý bởi các chất lượng dịch vụ 5 sao như vệ sinh, kỹ thuật, chăm sóc cây xanh, giặt là, trông giữ xe, cấp thẻ cư dân, hệ thống điện nước, thư báo, kiểm tra chuông căn hộ, camera giám sát 24/7… tạo lập nên một không gian sinh hoạt riêng và đẳng cấp cho cư dân. Nơi đây sẽ là chốn an cư hoàn hảo cho phong cách sống tận hưởng, thư giãn và an nhiên với sự thỏa mãn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chính những ưu thế vàng này đã góp phần tô điểm và khẳng định giá trị đặc biệt cho tòa căn hộ ven hồ S3 Vinhomes Skylake. Ngoài thiết kế thông minh hay vị trí vàng ven hồ vốn dĩ giống với hai tòa S1 và S2, bể bơi bốn mùa trong nhà hay biệt thự trên không SkyVillas được xem là nét đặc trưng và là thương hiệu của tòa căn hộ S3 Vinhomes Skylake. Hai điểm lợi này cùng tầm nhìn ngút ngàn mây nước đã định vị và nâng tầm giá trị khiến tòa S3 Vinhomes Skylake được người dân háo hức kiếm tìm, lựa chọn. Vậy, để được biết thêm thông tin chi tiết về tòa căn hộ cuối cùng tại siêu phẩm ven hồ Vinhomes Skylake, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

