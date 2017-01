TP - Viglacera làm nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản với vai trò tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội và hiện là nhà đầu tư hàng đầu, góp phần thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Có được những thành công đó, Viglacera luôn đặt vấn đề chất lượng và lợi ích của người dân lên trên hết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và khảo sát khu NOXH Ðặng Xá của Viglacera

Từ tiên phong đến mô hình mẫu

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Chính phủ và nắm bắt nhu cầu phát triển ở những ngành kinh tế trọng điểm của đất nước, TCT Viglacera-CTCP với thế mạnh và năng lực của mình đã tham gia thị trường bất động sản, xây dựng nhiều khu công nghiệp, khu đô thị khắp 3 miền đất nước, trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở của Viglacera góp phần làm thay đổi diện mạo, văn minh đô thị nhiều vùng miền cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ðặc biệt, Viglacera thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm về an sinh xã hội, đã đi tiên phong trong việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong những năm qua. Những dự án NƠXH của Viglacera dành cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng không thấp, bởi các căn hộ được thiết kế hợp lý, hài hòa với cảnh quan, sử dụng vật liệu xây dựng đồng bộ chất lượng cao do chính các doanh nghiệp đơn vị sản xuất với giá thành ưu đãi, thân thiện với môi trường. Hiện Viglacera là nhà đầu tư có uy tín hàng đầu trong triển khai các dự án NƠXH, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Những dự án do Viglacera luôn đảm bảo cam kết với khách hàng về chất lượng thi công, dịch vụ hạ tầng, môi trường sống và tiến độ bàn giao.

Các khu NƠXH tại khu đô thị Ðặng Xá của Viglacera được đầu tư đồng bộ.

Với dự án NƠXH Ðặng Xá, Viglacera tiếp tục khẳng định uy tín khi các dự án sau luôn làm đẹp, nhanh, chất lượng tốt hơn so với giai đoạn trước, được khách hàng so sánh với nhiều dự án thương mại khác trên địa bàn về chất lượng. Mới đây khi đến thăm dự án NƠXH tại khu đô thị Ðặng Xá, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng về công tác quy hoạch, thiết kế, nhất là việc hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ gồm trường học, nhà trẻ, khu thể thao, khu dịch vụ, cây xanh cảnh quan, công viên, siêu thị, bãi đỗ xe… tạo môi trường xanh, sạch, nâng cao đời sống của cư dân khu đô thị. Ðánh giá cao sự nỗ lực của Viglacera trong việc triển khai dự án NƠXH này một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng với giá cả phù hợp, theo Thủ tướng có được kết quả này là do “đặt lợi ích của người dân lên trên hết chứ không phải lợi nhuận” nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả. Ðồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là mô hình tốt, là cơ sở để đúc rút bài học kinh nghiệm, nhân rộng trên cả nước. Tạo dựng chốn an cư cho hàng nghìn người Khu bể bơi thuộc dự án NOXH Ðặng Xá của Viglacera Thành công trong đầu tư xây dựng NƠXH của Viglacera là việc làm hết sức ý nghĩa, có tác động rất lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Tính đến thời điểm này, Viglacera là chủ đầu tư NƠXH lớn nhất tại Hà Nội với gần 5.000 căn, giải quyết được nhu cầu về nhà ở, tạo dựng chốn an cư cho hàng chục nghìn người dân. Ðể có những sản phẩm NƠXH thực sự có chất lượng, giá thành hợp lý nhất, phù hợp với nhu cầu của người có thu nhập thấp, các dự án NƠXH do Viglacera làm chủ đầu tư luôn đảm bảo 3 tiêu chí: Thiết kế tối ưu, môi trường sống tiện dụng; sử dụng vật liệu xây dựng đồng bộ, chất lượng tốt, thân thiện với môi trường; rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo các dịch vụ hạ tầng xã hội như: siêu thị, công viên, bể bơi, trường học, xe bus… đảm bảo nhà ở dành cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng không thấp, để người dân có thể tự hào về ngôi nhà của mình.

Không chỉ có được uy tín từ các dự án NƠXH để bán, Viglacera còn khởi động cho xu hướng doanh nghiệp tham gia xây dựng NƠXH cho thuê tại Hà Nội với tiêu chí giá hợp lý, chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ. Ngoài ra, Viglacera cũng quan tâm và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp (KCN) với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vào KCN. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nhiệt huyết cùng với khả năng sáng tạo, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự, Viglacera đã tạo nên bản sắc riêng trong lĩnh vực bất động sản. Chất lượng các dự án của Viglacera không chỉ được đánh giá cao bởi khách hàng – những người trực tiếp sử dụng sản phẩm và dịch vụ, mà còn được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Viglacera sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, cung cấp các sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu thị trường với chất lượng cao. Ðặc biệt, thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với trọng tâm là phát triển NƠXH, Viglacera tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án NƠXH tại một số địa phương nhằm tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở giá thấp nhưng chất lượng không thấp. Ðây là mục tiêu nhân văn mà Viglacera luôn ưu tiên hàng đầu trong đầu tư bất động sản khẳng định “tâm – tầm” và vị thế của Viglacera – Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín tại Việt Nam. Cụ thể, Viglacera tiếp tục triển khai đầu tư vào phân khúc NƠXH-nhà thu nhập thấp, nhà ở cho CBCNV thuê tại các KCN và nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, giá hợp lý song song với triển khai các dự án nhà ở cao cấp tại các khu đô thị hiện có của TCT. Tận dụng tối đa lợi thế các vật liệu xây dựng do TCT sản xuất bao gồm các bộ sản phẩm đồng bộ phù hợp với từng đối tượng, phạm vi và quy mô của các dự án; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đã đầu tư. Trong đó, đầu tư các khu nhà ở công nhân tại các KCN như Tiên Sơn, Yên Phong (9,8ha); Ðông Mai (9,1ha); Hải Yên (10ha). Ðầu tư các khu NƠXH, nhà ở cho CBCNV trên cơ sở hợp tác liên doanh đầu tư tại Kim Chung-Ðông Anh; Tiên Dương-Ðông Anh. Ðồng thời, tiếp tục khai thác các quỹ đất còn lại để đầu tư NƠXH, nhà ở thương mại tại khu đô thị Xuân Phương, Ðặng Xá 1,2… Các dự án NƠXH của Viglacera đều đáp ứng tiêu chí: “Nhà thu nhập thấp nhưng chất lượng không thấp”. Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Ðặng Xá đã giành được Giải thưởng “Kiến trúc Xanh Việt Nam 2014”, “Công trình Chất lượng cao” và được vinh danh tại Giải thưởng bất động sản quốc tế.

Ðiển hình cho sự thành công về các dự án NƠXH của Viglacera là dự án NƠXH nằm trong khu đô thị Ðặng Xá (Hà Nội) gồm 3 giai đoạn triển khai với hàng nghìn căn hộ đã đưa vào khai thác và sử dụng. Ðây là dự án hỗn hợp hoàn chỉnh cả về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, là một khu đô thị dành cho người có thu nhập thấp thành công nhất cả nước, được đánh giá mô hình kiểu mẫu cần được nhân rộng ở Hà Nội và các tỉnh, thành. Năm 2016, Viglacera đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng tại dự án NƠXH Ðặng Xá dành cho người có thu nhập thấp trên diện tích 12.7 ha. Với gần 3.500 căn hộ tương đương khoảng 10.000 nhân khẩu, có diện tích từ 35.8 đến 69.5mcó giá thấp nhất với 8,6 triệu/m(317 triệu đồng/căn) được hoàn thiện bằng các vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, cùng các tiện nghi đầy đủ như thang máy, khu bể bơi, nhà mẫu giáo, có tuyến xe buýt chạy qua và một số dịch vụ tiện ích khác.