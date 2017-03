Tháng 3/2017, Vingroup chính thức ra mắt Vinhomes Imperia – dự án bất động sản phức hợp tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Hải Phòng. Đây là khu đô thị sinh thái sang trọng, đẳng cấp bậc nhất, hội tụ đầy đủ tinh hoa, góp phần kiến tạo nên diện mạo mới cho thành phố.

Phối cảnh tổng thể Vinhomes Imperia

Dự án Vinhomes Imperia có tổng diện tích lên đến 78,5ha, tọa lạc tại số 1 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng – cửa ngõ kết nối với các tuyến đường huyết mạch của thành phố. Vinhomes Imperia là khu đô thị sinh thái duy nhất tại Hải Phòng hội đủ các tiêu chí của một dự án bất động sản là “cận giang, cận lộ” với 2 mặt tiếp giáp đường Hà Nội và đường Cầu Bính, 2 mặt thoáng hướng ra sông Cấm và sông Thượng Lý. Địa thế đặc biệt này của Vinhomes Imperia hứa hẹn mang lại cho cư dân phong cách sống sinh thái đẳng cấp ngay giữa lòng thành phố.

Các hạng mục chính của Vinhomes Imperia bao gồm: Tổ hợp khách sạn - thương mại - giải trí thời thượng 45 tầng, dinh thự, khu biệt thự, nhà liền kề, boutique house, clubhouse, trường liên cấp… được thiết kế chạy dọc dự án, tạo thành một chuỗi liên hoàn đẳng cấp, đa dạng nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Được tư vấn thiết kế bởi đơn vị tư vấn kiến trúc và cảnh quan hàng đầu thế giới Humphrey & Partners (Hoa Kỳ), Vinhomes Imperia sẽ hội tụ tinh hoa kiến trúc theo phong cách đế vương nổi tiếng thế giới, tạo nên đặc trưng cho từng phân khu bao gồm: Phong cách cổ điển, lãng mạn của nước Pháp tại phân khu The Paris; Phong cách hào hoa, phóng khoáng của nước Ý tại phân khu The Venice; Phong cách hiện đại, thời thượng của nước Mỹ tại phân khu The Manhattan (Mỹ) và phong cách lộng lẫy xa hoa tại phân khu The Monaco.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của Vinhomes Imperia chính là tổ hợp khách sạn – thương mại – giải trí cao 45 tầng với các tiện ích cao cấp từ khách sạn, bể bơi, sky bar, phòng tập gym tiêu chuẩn… Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Duyên hải Bắc Bộ, biểu tượng cho sự phát triển năng động và thịnh vượng của Hải Phòng.

Tòa tháp 45 tầng – điểm nhấn của Vinhomes Imperia, biểu tượng cho sự phát triển năng động và thịnh vượng của Hải Phòng.

Từ tòa tháp 45 tầng có thể bao quát không gian của Quảng trường Ánh sáng đa chức năng rộng 3,18ha với thảm cỏ lớn phục vụ sự kiện ngoài trời có sức chứa lên tới 8.000 người, ôm trọn khu boutique house từ các thương hiệu đẳng cấp trên thế giới. Quảng trường Ánh sáng là trung tâm sống động nhất, nơi kết nối các hoạt động của cả khu đô thị nói riêng và các hoạt động văn hóa, giải trí của thành phố cảng.

Đặc biệt nhất, Vinhomes Imperia cũng là khu đô thị đầu tiên tại Hải Phòng được kiến tạo theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố” đã được khẳng định tại các khu đô thị mang thương hiệu Vinhomes của Tập đoàn Vingroup. Khách hàng của Vinhomes Imperia sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích toàn diện, hoàn hảo, mang đến cuộc sống toàn vẹn, bao gồm: trường liên cấp chất lượng cao Vinschool, TTTM Vincom, Clubhouse tiêu chuẩn 5 sao, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, nhà đánh golf, sân golf mini, đài phun nước ánh sáng, BBQ… Đặc biệt, cư dân Vinhomes Imperia còn được thưởng ngoạn bến thuyền sang trọng, kết nối cộng đồng thượng lưu thông qua các hoạt động văn hóa đẳng cấp. Ngoài ra, để xứng tầm đẳng cấp của những cư dân tinh hoa, cuộc sống tại Vinhomes Imperia được đảm bảo an ninh từ hệ thống Vincom Security.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2018, Vinhomes Imperia xứng đáng là nơi hội tụ tinh hoa, là lựa chọn hàng đầu của giới doanh nhân, lãnh đạo và những người con đất Cảng.