Tháng 3/2017, Tập đoàn Vingroup chính thức mở bán The Paris - phân khu đầu tiên của dự án Vinhomes Imperia. Với vị trí đắc địa tiếp giáp sông Thượng Lý và sông đào trung tâm, phân khu biệt thự The Paris được ví như “kinh đô ánh sáng” của dự án Vinhomes Imperia.

Là 1 trong 4 phân khu của dự án Vinhomes Imperia, The Paris được thừa hưởng đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích đẳng cấp và lợi thế cạnh tranh của toàn dự án như toà tháp 45 tầng; quảng trường ánh sáng...

The Paris là 1 trong 4 phân khu được lấy cảm hứng từ những thành phố đẳng cấp nhất của châu Âu và châu Mỹ là The Paris, The Manhattan, The Monaco, The Venice.

Được định hình theo phong cách Pháp, The Paris tái hiện sinh động và hoàn hảo những dấu ấn đặc trưng nhất của “Kinh đô ánh sáng” nổi tiếng thế giới. Từng chi tiết kiến trúc và đường nét chạm khắc đều thấm đẫm vẻ đẹp tân cổ điển lãng mạn thường thấy trên đường phố Paris. Đặc biệt, các kiến trúc sư của Humphreys & Partners (Mỹ) – Công ty thiết kế hàng đầu thế giới đã vận dụng và phát huy tối đa vị thế sát sông Thượng Lý của The Paris để phản chiếu gần như hoàn hảo vẻ đẹp của Paris bên sông Seine thơ mộng.

535 biệt thự tại The Paris được chia thành 3 loại hình: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và biệt thự liền kề. Trong đó biệt thự đơn lập có mặt tiền tối thiểu 15m, diện tích đất từ 250 – 300m2; biệt thự song lập mặt tiền tối thiểu 10m, diện tích đất từ 180 – 200m2 và biệt thự liền kề diện tích đất từ 98 – 112m2.

Là một trong 4 phân khu chính - The Paris được thừa hưởng những lợi thế cạnh tranh đặc biệt của toàn dự án như: toà tháp tổ hợp thương mại, khách sạn và giải trí 45 tầng - cao nhất vùng Duyên hải Bắc Bộ; quảng trường ánh sáng đa chức năng rộng 3,18ha, bao gồm thảm cỏ lớn phục vụ sự kiện ngoài trời có sức chứa lên tới 8.000 người.

Phong cách kiến trúc lãng mạn của “kinh đô ánh sáng” Paris được tái hiện tại phân khu The Paris.

Khách hàng của The Paris cũng được tận hưởng hệ thống tiện ích toàn diện, hoàn hảo, mang đến cuộc sống toàn vẹn, bao gồm: trường liên cấp chất lượng cao Vinschool, TTTM Vincom, Clubhouse tiêu chuẩn 5 sao, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, nhà đánh golf, sân golf mini, đài phun nước ánh sáng, khu BBQ… Đặc biệt, cư dân toàn khu đô thị Vinhomes Imperia còn được thưởng ngoạn bến thuyền sang trọng, kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa đẳng cấp.

Nằm trong tổng thể của Vinhomes Imperia – dự án đô thị sinh thái đầu tiên tại Hải Phòng, The Paris là lựa chọn hàng đầu của giới doanh nhân và Việt kiều xa xứ. Đây cũng là kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất trên thị trường địa ốc cao cấp, đặc biệt là tại Hải Phòng - thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai./.