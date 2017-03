Kế thừa hoàn hảo những giá trị của giai đoạn 1, Vinhomes Riverside giai đoạn 2 – The Harmony được mệnh danh là “đặc khu sinh thái” giữa lòng Hà Nội, và là một trong những dự án biệt thự sinh thái hấp dẫn nhất năm 2017

Vừa trung tâm, vừa … biệt lập

Vinhomes Riverside toạ lạc tại quận Long Biên, thuộc đầu mối kết nối hạ tầng giao thông quan trọng và hiện đại của thành phố, chỉ cách Hồ Gươm 10 phút chạy xe và 30 phút tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Với vị trí “siêu đẹp” vừa trong lòng phố thị sôi động, vừa được bao bọc bởi không gian sinh thái - Vinhomes Riverside nói chung và The Harmony nói riêng đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của một lớp khách hàng mới. Đó là những người có điều kiện kinh tế dư dả, vừa muốn gia đình được thụ hưởng cuộc sống chất lượng cao, trong không gian thiên nhiên trong lành, vừa muốn “ra cửa là phố xá đông vui”.

Chính vì thế, “Đặc khu sinh thái” The Harmony dù vừa mới công bố chính thức nhưng đã khiến thị trường nhà đất dành cho “giới nhà giàu” sôi sục suốt cả tháng trước đó, đặc biệt là những khách hàng từng “hụt” cơ hội gia nhập “ốc đảo xanh” Vinhomes Riverside giai đoạn 1.

Bản hoà ca của “xanh-sang-đẳng cấp”

Tiếp nối không gian xanh lên tới 60ha và 13km kênh đào thừa hưởng từ giai đoạn 1, The Harmony bổ sung thêm 6km kênh đào với chiều rộng lên tới 25m và 23ha không gian xanh. Không gian mặt nước tiếp tục được gia tăng với hồ cảnh quan rộng tới 12,4ha. Tất cả cộng hưởng lại tạo nên một bản hoà ca tuyệt vời giữa đất, trời, cây cối, sông nước và con người – đúng như tên gọi của dự án - The Harmony.

Chất lượng không khí của Vinhomes Riverside đã được Viện Công nghệ Môi trường kiểm nghiệm và khẳng định là “tốt” và “sạch” trong cuộc khảo sát lấy mẫu chất lượng không khí vào tháng 10 năm 2016. Các chỉ số cơ bản về ô nhiễm tại đây đo được thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn hiện hành, các chỉ số về chất độc hại đo được đều cho kết quả bằng 0. Vì thế, chọn Vinhomes Riverside nói chung và The Harmony nói riêng chính là sự đầu tư quý giá cho sức khỏe của cả gia đình.

Cư dân tương lai của The Harmony cũng sẽ được thụ hưởng ngay các điểm cộng của tổng thể khu đô thị, bao gồm cảnh quan xanh mát từ sông hồ và thảm thực vật phong phú, hệ thống tiện ích đẳng cấp như Trường học Quốc tế BIS, Trường Mầm non Vinschool, Trung tâm Ẩm thực và Hội nghị Quốc tế Almaz, Trung tâm thương mại Vincom, Công viên khủng long, bể bơi tràn...

Đặc biệt, Giai đoạn 2 của dự án sẽ bổ sung thêm gần 40 tiện ích mới, trong đó tiêu biểu nhất là 3 club house, công viên xanh, quảng trường hướng hồ, đảo đọc sách nổi giữa hồ và sân chơi cho mọi lứa tuổi. Hệ thống giáo dục Vinschool sẽ được nâng cấp lên thành Trường liên cấp với đầy đủ bậc học từ mầm non đến Trung học Phổ thông, đảm bảo đáp ứng toàn diện nhu cầu giáo dục, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

Và không thể bỏ qua ưu điểm an ninh vượt trội và đẳng cấp của Vinhomes Riverside. Tại The Harmony sẽ trang bị hệ thống an ninh 4 lớp: Bảo vệ tại các trạm – chốt an ninh; Cơ động đi tuần tra 24/7; Camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm; Nút bấm an toàn tại nhà trang bị cho cư dân trong các tình huống khẩn cấp (theo yêu cầu của chủ nhà), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng.

Cuối cùng điểm đặc biệt vượt trội tại Vinhomes Riverside là một cộng đồng láng giềng đẳng cấp chuẩn mực và lịch lãm – những người sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc sống đẳng cấp giữa thiên nhiên. The Harmony – sẽ là bản hoà ca tuyệt vời nhất của thiên nhiên sinh thái, của tiện ích xứng tầm, của cộng đồng những chủ nhân hiện đại yêu chuộng cuộc sống xanh, sang trọng và đẳng cấp.