TPO - Sáng 17/1, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn BRG đã chính thức động thổ khởi công dự án khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phối cảnh khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội

Theo chủ đầu tư, dự án này sẽ cung cấp thêm 100 phòng khách sạn hạng sang, phù hợp với chủ trương của thành phố nhằm phát triển thêm các khách sạn phân khúc cao cấp để thu hút các doanh nhân, du khách cũng như phục vụ nhu cầu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Intimex Việt Nam: “Chúng tôi mong muốn dựng nên một công trình điểm nhấn cho Hà Nội, một kiến trúc ấn tượng giúp nâng tầm cảnh quan mà vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có của khu vực Hồ Hoàn Kiếm...

Với sự đồng hành của tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Four Seasons, chúng tôi tin tưởng rằng, công trình này sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới của thành phố Hà Nội, xứng tầm với vị trí vàng tại khu vực Hồ Gươm – trái tim của thủ đô”, bà Nga nói.

Nằm ngay giữa trung tâm văn hoá của thủ đô trên đường Lê Thái Tổ, khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội hướng ra Hồ Gươm.

Trong định hướng quy hoạch phát triển đô thị tại khu vực trung tâm này, điều đặc biệt quan trọng là cần đảm bảo nâng tầm được kiến trúc đô thị mà vẫn giữ gìn được những nét độc đáo vốn có của phố cổ Hà Nội.

Với kiến trúc Pháp cổ điển, theo chủ đầu tư, khách sạn được thiết kế hiện đại, sang trọng mà vẫn giữ được đường nét kiến trúc Pháp hài hoà với không gian tuyến phố cổ.

Với 102 khách sạn tại 43 quốc gia, Four Seasons là tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới có 47,5% vốn đầu tư của tỷ phú Mỹ Bill Gates. Khách Sạn Four Seasons Hà Nội là điểm tiếp theo trong chuỗi khách sạn hạng sang và đẳng cấp nhất thế giới của Four Seasons.