Lâm Gia Khang



Sau khi thành công tại Elle Fashion show, Lâm Gia Khang thực hiện tham vọng và hoài bão khi tạo dựng một thương hiệu riêng. 9X tài năng đi theo chủ nghĩa đương đại và hơi hướng đơn giản nhưng thời thượng. Sản phẩm gắn với sự nữ tính, thanh lịch, tối giản, được làm từ vật liệu cao cấp với kỹ thuật may tốt. Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, các thiết kế của Lâm Gia Khang còn được rất nhiều mỹ nhân trong giới showbiz lựa chọn.

Vẻ rạng ngời của nhà thiết kế trẻ Luxy Nguyen cuốn hút mọi ánh nhìn

Thời trang của Luxy Nguyen được nhiều người mẫu quốc tế yêu thích. Cô còn nhận khá nhiều lời mời tham gia sự kiện và các hoạt động của giới truyền thông quốc tế. Điều này có lợi rất nhiều cho thương hiệu thời trang Luxy Nguyen trong việc tiếp cận khách hàng trên toàn cầu. Những thiết kế của Luxy Nguyen đề cao vẻ đẹp sang trọng góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Cô để lại dấu ấn với các tín đồ thời trang qua các BST The first collection 2016 of Luxy Nguyen brand, Classic Beauty, Spring Summer,…