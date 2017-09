Hoa hậu Vy Nguyễn về Việt Nam thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi khuyết tật

Đây là một trong nhiều hoạt động của Hội thiện nguyện “Sharing The Love” do Hoa hậu Vy Nguyễn thành lập để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, người vô gia cư…

Vào cuối tháng 12/2016, người đẹp Vy Nguyễn đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Quốc tế bởi những ưu thế nổi trội về sắc vóc, trí tuệ, bản lĩnh… Như một bông hoa không chỉ đang tỏa sáng hương sắc rực rỡ của mùa xuân mà Hoa hậu Vy Nguyễn còn là hình ảnh xuất sắc của thế hệ phụ nữ trẻ trong cuộc sống hiện đại khi sở hữu trí thông minh và luôn nỗ lực hết sức mình để chiếm lĩnh tri thức khoa học với mong muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật vì mục đích cao đẹp.

Hiện nay, Hoa hậu Vy Nguyễn là sinh viên trường Đại học UTRGV, đồng thời là thành viên của Hội bác sĩ nổi tiếng - Congress of Future Medical Leaders và là Phó chủ tịch Hội Sinh viên Công nghệ (Technology Student Association - TSA). Đồng thời, Hoa hậu còn chuẩn bị thi lấy bằng Bachelors và Mastes Degree để vào trường Đại học Johns Hopkin, một trong những trường đại học Y khoa hàng đầu của nước Mỹ.

Sinh ra và lớn lên tại bang Texas của Mỹ trong một gia đình có truyền thống làm việc trong ngành Y, Hoa hậu Vy Nguyễn đã sớm yêu thích công việc của một bác sĩ và công tác thiện nguyện bởi ý nghĩa cao đẹp và thiêng liêng của nó. Đặc biệt, sau khi đăng quang Hoa hậu Người Việt Quốc tế cuối năm 2016, được sự hỗ trợ của gia đình, Vy Nguyễn đã sáng lập Hội thiện nguyện “Sharing The Love” để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn trong cuộc sống, nhất là trẻ em mồ côi, khuyết tật. Và một trong những nơi mà Hoa hậu Vy Nguyễn muốn thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện của Hội “Sharing The Love”, đó chính là quê hương Việt Nam.

Hoa hậu Vy Nguyễn cùng nhóm sinh viên Học viện Nghệ thuật VTIS chuẩn bị 400 phần quà để tặng trẻ em tại các trung tâm

Vượt qua một chặng đường dài nửa vòng trái đất, Hoa hậu Vy Nguyễn cùng những người bạn đồng hành trở về Việt Nam trong niềm vui và bồi hồi. Được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của nhóm sinh viên Học viện Nghệ thuật VTIS, Hoa hậu Vy Nguyễn đã có chuyến thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP.HCM.

Không nề hà vất vả, Hoa hậu Vy Nguyễn tự tay chuẩn bị quà để tặng các em nhỏ. Trong chuyến thăm, cô đến với từng em nhỏ để hỏi han, chuyện trò và tặng quà với tất cả tình yêu thương.

Hoa hậu Vy Nguyễn tự tay chuẩn bị quà để tặng các em nhỏ Không ngần ngại vất vả cực nhọc, Vy Nguyễn chuyển các phần quà đến từng phòng của các em để trao tặng

Không lộng lẫy kiêu sa trong những thiết kế sang trọng, diện chiếc áo trắng tinh khôi của Hội “Sharing The Love” do cô sáng lập, Hoa hậu Vy Nguyễn vẫn tỏa sáng vẻ đẹp “mùa xuân chín” đầy cuốn hút. Cô chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi nét hồn nhiên đáng yêu, sự chân thành, gần gũi khi đến thăm, tặng quà và chia sẻ với các bạn nhỏ tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật. Bởi vì, nét đẹp tâm hồn và tấm lòng nhân ái mới là giá trị bất tử trong lòng mỗi người.

Hoa hậu Vy Nguyễn đến gần, tặng từng món quà và quan sát trò chuyện với các em

Dù di chuyển liên tục giữa địa điểm làm thiện nguyện nhưng Vy Nguyễn vẫn rạng ngời và tận tình với các em nhỏ

Trước đó, Hoa hậu Vy Nguyễn cũng đã có chuyến thiện nguyện trao quà cho những người neo đơn và vô gia cư tại Santa Ana City Hall của Mỹ. Đặc biệt, vào tháng 3/2017, Hoa hậu Vy Nguyễn cũng có dịp về Việt Nam khi được vinh danh Bông Hồng Á Đông trong khuôn khổ chương trình Lễ vinh danh Bông Hồng Quyền Lực bởi những thành tích đã đạt được. Cũng chính trong Lễ vinh danh này, Hoa hậu Vy Nguyễn đã tỏa sáng vẻ đẹp hồn hậu của cô gái thông minh, tài năng và xinh đẹp. không những vậy, giàu lòng nhân ái, hòa đồng, gần gũi, thân thiện là những ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể thấy được ở Hoa hậu Vy Nguyễn.

Quan tâm hỏi thăm tình hình các em

Không chỉ tặng quà, Hoa hậu Vy Nguyễn cùng đoàn thiện nguyện còn đem đến niềm vui và những tiếng cười khi đến với các em nhỏ

Chu đáo đến tặng quà và chia sẻ với từng em

Chụp hình kỉ niệm với đoàn và các em nhỏ

Chia tay Việt Nam không khỏi bịn rịn, quyến luyến, người đẹp có tấm lòng nhân ái Vy Nguyễn trở về Mỹ tiếp tục bước vào năm thứ hai tại Đại học UTRGV với hành trình khai phá kiến thức khoa học và trở thành bác sĩ trong tương lai.

