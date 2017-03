TPO - Người đẹp “Kong” Cảnh Điềm vừa bị xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên gây thất vọng nhất năm tại Lễ trao giải Cây chổi vàng (Golden Broom Awards), được ví như giải Mâm xôi vàng của Trung Quốc, nối tiếp chuỗi thất bại ê chề của mỹ nữ 8x này trong sự nghiệp diễn xuất.

Cảnh Điềm là cái tên không xa lạ ở Cbiz, nhưng mãi không chịu vụt sáng.

Lăng xê mãi không chịu nổi

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, là nữ diễn viên Trung Quốc tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Cảnh Điềm được biết đến nhiều với danh xưng Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh.

Bước chân vào nghiệp diễn vào năm 2008, Cảnh Điềm xuất phát thuận lợi hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa khi liên tục được các đạo diễn o bế. Cô có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Châu Tử Đan, Triệu Vy, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa…

Thậm chí, năm 2016, cô được giao vai chính trong tác phẩm Hollywood Tử chiến trường thành (The Great Wall) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Mới đây là góp mặt trong “Kong: Đảo đầu lâu” (Kong: Skull Island), đóng cùng tài tử Tom Hiddleston.

Thuở Cảnh Điềm mới vào nghề, Châu Tử Đan còn dự đoán, cô sẽ nổi tiếng hơn cả Dương Tử Quỳnh trong tương lai.

Xinh đẹp, đời tư sạch, gia thế "khủng", nhưng Cảnh Điềm vẫn chỉ là "sao xịt" dù gần 10 năm gắn bó với nghiệp diễn.

Tuy nhiên, gần 10 năm lăn lộn với nghề, người đẹp 8x vẫn chưa thể bước lên hàng diễn viên hạng A của Trung Quốc. Cô luôn phải hứng “gạch đá” từ khán giả về khả năng diễn xuất, gắn mác “bình hoa di động”.

Tồi tệ hơn, ngày 19/3 vừa qua, BTC giải Cây chổi vàng quyết định trao giải Nữ diễn viên đáng thất vọng nhất năm cho Cảnh Điềm, vì màn thể hiện mờ nhạt trong “bom xịt” Tử chiến trường thành.

Cảnh Điềm bị xem là "con ghẻ quốc dân" của Cbiz vì có quá nhiều thứ.

Một nguyên nhân khác khiến Cảnh Điềm mãi vẫn vô danh là do cô bị khán giả ghét, theo đúng nghĩa đen. Nhiều người cho rằng, Cảnh Điềm không đẹp như truyền thông ca tụng và những ưu ái cô nhận được đều do “ô to dù lớn” hậu thuẫn phía sau.

Được biết, Cảnh Điềm là một trong những nghệ sĩ “không thể dây vào” của làng giải trí Hoa ngữ: Bố của cô là ông Cảnh Tuấn Hải - Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc, bạn trai là Lộ Chinh - cổ đông lớn của tập đoàn Vạn Đạt; và người sáng lập kiêm chủ tịch Vạn Đạt - tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm cũng có liên quan đến nữ diễn viên này.

Cảnh Điềm bị ghét vì có quá nhiều thứ, cả nhan sắc lẫn “tài nguyên”. Đương nhiên, một người của công chúng nhưng bị công chúng ghét thì không mong có cơ hội “ngóc đầu lên”.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, nhiều “bình hoa di động” vẫn nổi đình nổi đám khắp châu Á như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Trịnh Sảng.

Tên tuổi gắn với lời nguyền “thảm bại”

Không chỉ bị khán giả ghét, Cảnh Điềm còn “đen” hơn khi liên tục các tác phẩm cô đóng vai chính đều gặp thất bại nặng nề.

Đầu tiên phải kể đến Tử chiến trường thành. Ra rạp ngày 16/12/2016, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” vào dịp cuối năm.

Nhưng danh tiếng của đạo diễn họ Trương và dàn diễn viên nổi tiếng Hollywood, Trung Quốc không thể cứu vớt doanh số thê thảm của phim.

Cảnh Điềm vượt qua nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ để chắc suất trong Tử chiến trường thành.

Tử chiến trường thành có kinh phí khủng lên đến 150 triệu USD, chưa kể đến tiền quảng bá khổng lồ có thể lên đến 80 triệu USD, nhưng chỉ thu lại doanh thu 42 triệu USD tại Bắc Mỹ, và 170 triệu USD tại Trung Quốc. Các chuyên gia ước tính, bộ phim có thể lỗ đến hơn 75 triệu USD, con số kỷ lục đối với một tác phẩm bom tấn.

Và với tư cách nữ chính, tướng quân Lâm Mai, Cảnh Điềm trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Theo dư luận, Cảnh Điềm chính là nguyên nhân khiến Tử chiến trường thành biến thành “bom xịt”.

Có thời lượng xuất hiện trên màn hình ngang ngửa tài tử Matt Damon, phần thể hiện của Cảnh Điềm nhạt nhòa, vụng về đến không tưởng. Ở Cảnh Điềm, người ta chỉ thấy một Lâm Mai xinh đẹp, mắt to, da trắng, mặc áo giáp bó sát khoe vòng eo “con kiến” và hết.

Quay lại thời điểm công bố dàn diễn viên, Trương Nghệ Mưu nhận không ít dè bỉu khi chọn Cảnh Điềm vào vai nữ chính.

Có tin đồn, đạo diễn “Ngọa hổ tàng long” vốn muốn gửi gắm vai nữ tướng Lâm Mai cho diễn viên tài năng hơn, nhưng buộc phải chọn Cảnh Điềm vì bạn trai đại gia của cô “chịu chi”, thuyết phục được Universal và China Films. Trương Nghệ Mưu chỉ có thể tặc lưỡi: “Cô ấy thạo tiếng Anh. Tôi tin cô ấy”.

Ngoài xinh đẹp ra, Cảnh Điềm không thể hiện tốt trong "Tử chiến trường thành".

“Đánh chiếm” Hollywood không thành, Cảnh Điềm trở về quê nhà với phim truyền hình “Đại Đường vinh diệu”, lên sóng vào đầu năm 2017. Trong phim, “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” đóng vai nữ chính Trầm Chân Châu, một tiểu thư khuê các bị ép tham gia một cuộc tuyển chọn phi tần và rơi vào vòng xoáy mưu quyền đoạt lợi.

Như bị dính “lời nguyền”, tác phẩm cổ trang kinh phí lớn của Cảnh Điềm lại rơi vào thảm cảnh không có người xem dù được chiếu trên khung giờ vàng của đài An Huy và đài Bắc Kinh. Trong khi đó, đối thủ “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa” do Dương Mịch đóng chính lại tạo nên cơn sốt toàn châu Á.

Không chỉ vậy, “Đại Đường vinh diệu” còn vướng phải tin đồn cắt bớt tập phim vì thành tích kém và bỏ tiền mua chỉ số truyền thông. Cảnh Điềm cũng vì vậy mà gánh không ít tiếng xấu.

"Đại Đường vinh diệu" tiếp tục là dự án thất bại của đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh.

Trước đó, vô số những tác phẩm khác của Cảnh Điềm, từ truyền hình đến điện ảnh, đều chịu chung số phận như Tôn Tử đại truyện (2009), Chiến quốc (2011), Thân phận đặc biệt (2013, đóng chung với Châu Tử Đan), Câu chuyện cảnh sát (2013, đóng với Thành Long), Thần bài Macau 1 (2014, đóng cùng Châu Nhuận Phát và Tạ Đình Phong)…

“Kong: Đảo đầu lâu” may mắn thoát khỏi “lời nguyền” dù có Cảnh Điềm tham gia khi dẫn đầu doanh số phòng vé ở cả Bắc Mỹ lẫn Việt Nam.

Tuy nhiên, thành thật mà xét, Cảnh Điềm chẳng có đóng góp gì trong thành công này. Nói đúng hơn, vai diễn của cô trong “Kong” hoàn toàn thừa thãi, không ảnh hưởng gì đến mạch phim. Nhiều khán giả bình luận, sau khi xem hết phim, không ai nhớ nhân vật của Cảnh Điềm tên gì và cô xuất hiện trên đảo đầu lâu để làm gì.

"Kong" thành công về mặt doanh thu, nhưng vai diễn của Cảnh Điềm lại bị cho là thừa thãi, không có đóng góp gì.