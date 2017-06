“Tôi rất thích câu nói của Bà Irene Öhler – Phu nhân Đại sứ New Zealand: Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời. Họ mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lại vô cùng duyên dáng. Và như vậy đấy, dù phụ nữ thành công đến đâu thì cũng đừng nên lãng quên việc chăm chút cho sắc vóc của mình. Một ngoại hình đẹp cũng là một phần thể hiện vẻ đẹp trí tuệ của bạn”. Tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế Giới 2017, chị Đặng Thị Xuân Hương chia sẻ.

Vừa là nữ doanh nhân, kiêm thêm nhiều công việc khác, đặc biệt vừa trải qua một cuộc thi quốc tế đầy thách thức và giờ đây trong cương vị Cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Asean 2017, chị làm thế nào để cáng đáng được hết?

Điều may mắn mà tôi có được chính là cảm giác lúc nào cũng thấy mình “Năng lượng dồi dào”. Nhưng trên thực tế thì tôi thấy rằng mình là người may mắn bởi luôn được các thành viên trong gia đình cảm thông và tạo điều kiện để tôi không ngừng trau dồi kiến thức về nghề, tạo dựng sự nghiệp và thoải mái rong ruổi trong mỗi hành trình xa nhà. Thực sự, khi nhận lời làm Cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Asean 2017 tôi cũng cân nhắc khá kỹ vì đây không phải là lần đầu tiên tôi được các nhà tổ chức mời tham gia với cương vị là ban giám khảo nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà tôi cũng đã từ chối. Tôi nhận lời vì đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc mà nó còn là cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt thí sinh tham gia cuộc thi không chỉ là những người đẹp đại diện cho các nước trong khu vực mà họ còn là những người phụ nữ tiêu biểu đã đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Hiện nay, với trọng trách là Cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Asean 2017, chị đánh giá thế nào về cuộc thi này.

Bạn biết đấy, bước vào cuộc thi nào cũng vậy đều có áp lực riêng, đặc biệt đối với cuộc thi nhan sắc đòi hỏi các thí sinh không chỉ có trí tuệ mà còn phải có sắc vóc tươi trẻ và thần thái sang trọng. Và tôi nghĩ cuộc thi Hoa hậu Asean 2017 lần này cũng không nằm ngoài mục tiêu tìm kiếm vẻ đẹp như vậy. Nhưng ngoài việc chau chuốt nhan sắc thì trước tiên các thí sinh nên là một người đẹp thân thiện và cởi mở bởi đây không chỉ là cuộc thi về sắc đẹp mà còn là cuộc thi vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. Với một cuộc thi mang yếu tố quốc tế như vậy thì các thí sinh cũng nên làm nổi bật mình qua trang phục, nét đẹp văn hóa của dân tộc mà mình đại diện, ban giám khảo cũng sẽ đánh giá cao tinh thần đó rất nhiều.

Quả là để đạt được đến vinh quang cần có nhiều yếu tố quyết định, chị có thể bật mỹ rõ hơn những bí quyết giúp chị thành công được không?

Được mà! Những bí quyết này không chỉ dành cho bạn khi tham gia cuộc thi nhan sắc mà nên trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày cho các chị em là tốt nhất.

Bí quyết 1 - “Hiểu rõ bản thân”. Trước tiên, bạn cần phải nhận biết được sắc vóc của mình, điều này không quá khó trong thời đại tân tiến như bây giờ. Để tránh sự nhận định chủ quan, bạn nên lựa chọn cho mình một trung tâm thẩm mỹ viện uy tín để nhận được lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp. Tôi hay nói với mọi người rằng sắc đẹp cũng như sức khỏe của phụ nữ, vì vậy cần phải đến “Bệnh viện nhan sắc” để bắt đúng bệnh thì điều trị mới hiệu quả được.

Bí quyết 2 – “Trao trọn niềm tin”. Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi khuyên bạn cần phải trao trọn niềm tin cho nhà tư vấn chuyên môn. Bởi bạn nên biết rằng, ở mỗi một cuộc thi nhan sắc cũng như trong trong những dịp đặc biệt của cuộc sống, việc tự giải quyết các vấn đề liên quan đến diện mạo bên ngoài, trang phục, thần thái…thường gây cho bạn không ít khó khăn, lúng túng. Điều này đôi lúc làm bạn cảm thấy chưa thực sự ưng ý, nhưng đừng để cảm giác đó lấn át khiến cho thần thái của bạn không được tốt. Bởi họ cũng chính là khán giả khi đứng trước nhan sắc của bạn. Trên hết, với kinh nghiệm lâu năm và con mắt sắc sảo về sắc đẹp, họ sẽ giúp bạn hoàn thiện vè đẹp để bạn tư tin hơn rất nhiều.

Bí quyết thứ 3 - “Những bí kíp nhỏ”.Những bí kíp này sẽ mang lại cảm giác dễ chịu và tinh thần sảng khoái giúp bạn tạo dựng thần thái sang trọng và quyến rũ. Mỗi buổi sáng khi bạn cần tỉnh táo, buổi chiều uể oải, đánh thức sáng tạo, hoặc căng thẳng cao độ và tình trạng cảm cúm thì một chút tinh dầu lan tỏa hương thơm lên khứu giác, tác động đến mạch máu và các bộ phận trong cơ thể sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Lựa chọn cho mình một thức uống detox phù hợp có thành phần chanh và bạc hà mang hương vị thanh mát sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và tiêu diệt các gốc tự do, chống lão hóa da rất tốt khiến cho tinh thần của bạn luôn sảng khoái. Trong những chuyến đi dài ngày, dầu gội khô sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác tự ti vì mái tóc bết chỉ trong vòng 3 phút, mái tóc sẽ trở nên tơi bồng nhẹ nhõm hơn. Bạn hãy tranh thủ vận động cơ thể trong những khoảng thời gian trống sẽ giúp cho tư thế của bạn được mềm dẻo hơn. Và điều quyết định cho thần thái của bạn chính là vẻ mặt rạng ngời với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cảm ơn chị

Tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế Giới 2017

Nhà sáng lập thương hiệu TMV Xuân Hương

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Đào Tạo & Phát Triển Nghề Làm Đẹp Miền Bắc

Ủy viên BCH Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa TP. Hà nội