TPO - Song Joong Ki - Song Hye Kyo, Park Bo Gum - Kim Yoo Jung, Gong Yo và Kim Go Eun… là những cặp đôi màn ảnh nhỏ đẹp nhất năm 2016 của Hàn Quốc.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Khi nói về nhân tố nhất giúp Hậu duệ mặt trời (The Descendants Of The Sun) trở thành cơn sốt toàn châu Á vào hồi đầu năm, không thể bỏ qua cặp đôi nhân vật chính Song Joong Ki - Song Hye Kyo, và “phản ứng hoá học” trên màn ảnh của họ.

Trong phim, Song Joong Ki vào vai Yoo Shi Jin, chàng quân nhân điển trai và đa tài; còn Song Hye Kyo vào vai Kang Mo Yeon, nữ bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang. Chuyện tình của họ “đơm hoa kết trái” khi cùng tham gia nhiệm vụ tại vùng đất xa xôi, Uruk.

Dù Song Hye Kyo hơn Song Joong Ki 4 tuổi, cặp đôi vẫn rất ăn ý, khiến khán giả không ít lần “tan chảy” bởi những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn.

Nhờ vậy, cặp đôi chị em này được bình chọn là cặp đôi được khán giả yêu thích nhất năm 2016. Thậm chí, làng giải trí Hàn còn rộ lên tin đồn “phim giả, tình thật”.

Jin Goo và Kim Ji Won

Bên cạnh cặp đôi chính, Hậu duệ mặt trời còn “lăng xê” thành công cho cặp đôi phụ Seo Dae Young (Jin Goo) và Yoon Myung Joo (Kim Ji Won).

Đến với nhau bằng tình yêu, cặp đôi quân nhân lại bị gia đình cấm đoán vì không môn đăng hộ đối. Không chỉ vậy, vì công tác, thời gia họ chia xa còn nhiều hơn lúc bên nhau. Nhờ sự kiên trì, chuyện tình của họ đã đi đến kết thúc có hậu.

Trên thực tế, nam thứ Jin Goo hơn bạn diễn Kim Ji Won 12 tuổi và đã có gia đình. Tuy vậy, họ đã vẽ lên một chuyện tình màn ảnh đẹp như mơ, đủ chinh phục bất kì khán giả khó tính nào.

Eric Mun và Seo Hyun Jin

Sau thành công của Reply 1988 vào năm 2015, đài truyền hình cáp TvN tiếp tục khẳng định danh tiếng vào năm 2016 với Lại là em Oh Hae Young (Oh Hae Young Again).

Bộ phim xoay quanh cô gái “số nhọ nhất màn ảnh Hàn” Oh Hae Young (Seo Hyun Jin). Từ thời đi học, cô luôn mặc cảm tự ti vì bị so sánh với bạn gái học cùng lớp, cùng tên nhưng xinh đẹp và giỏi giang. Khi đã trưởng thành, cô bị vị hôn phu hủy hôn ngay trước đám cưới một này. Cuối cùng, cô phải lòng chính người đã phá hủy đám cưới của cô, Park Do Kyung (Eric Moon), chàng đạo diễn âm thanh có khả năng nhìn thấy tương lai.

Diễn xuất tài tình của hai diễn viên chính đã mang đến cho khán giả “cười thả ga” với những pha hài hước, vui nhộn, rồi lại say sưa trong tình yêu ngọt ngào và không ít lần rớt nước mắt theo cảm xúc của nhân vật.

Park Bo Gum và Kim Yoo Jung

Có thể nói, Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn By Clouds) là bộ phim truyền hình cổ trang thành công nhất năm 2016 ở thể loại phim vừa. Và thành tích đó có được không thể thiếu công sức của hai diễn viên trẻ Park Bo Gum - Kim Yoo Jung.

Chuyện tình giữa Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) và thái giám giả mạo Hong Ra On (Kim Yoo Jung) qua các thước phim vừa tươi mới, vui nhộn, lại không ít tình huống oái oăm, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.

Dù tuổi đời còn trẻ, Bo Gum sinh năm 1993 và Yoo Jung sinh năm 1999, cặp đôi chính diễn cảnh “yêu đương” rất ngọt, tinh tế, chạm tới trái tim người xem.

Lee Jong Suk và Han Hyo Joo

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm, kiều nữ Han Hyo Joo một lần nữa chinh phục khán giả nhờ màn kết đôi với đàn em Lee Jong Suk trong W – Hai thế giới (W - Two World).

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu kì lạ của nữ bác sĩ Oh Yeon Joo và Kang Chul, nhân vật truyện tranh trong tác phẩm webtoon nổi tiếng của bố nữ chính. Ngoại hình bắt mắt cùng kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất đã giúp cặp đôi chị em tạo nên những thước phim đẹp, li kỳ và ngọt ngào.

Cũng nhờ Hai thế giới, Han Hyo Joo lấy lại được danh tiếng sau scandal em trai ẩu đả với đồng đội trong quân ngũ.

Kim Rae Won và Park Shin Hye

Kim Rae Won và Park Shin Hye là một cặp đôi chú – cháu nữa gây được tiếng vang trong năm 2016.

Cả hai hợp tác với nhau trong dự án truyền hình Chuyện tình bác sĩ (Doctors), kể về mối tình giữa cô học trò bất trị Yoo Hye Jung (Park Shin Hye) và người thầy tốt bụng Hong Ji Hong (Kim Rae Won).

Xem phim, khán giả sẽ cảm nhận sâu sắc về tình yêu của những người trưởng thành, lý trí nhưng không kém phần nồng nhiệt, độc lập nhưng vẫn tôn trọng, tin tưởng nhau.

Lee Min Ho và Jun Ji Hyun

Cùng tái xuất trong Huyền thoại biển xanh (The Legend Of The Blue Sea), cặp đôi Lee Min Ho và Jun Ji Hyun đã trở thành hai cái tên được tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội.

Trong phim, Lee Min Ho đóng hai nhân vật, một vị quan thời Joseon và một tay lừa đảo thời hiện đại, cũng có mối nhân duyên truyền kiếp với nàng tiên cá, do Jun Ji Hyun thủ vai.

Ở ngoài đời, cặp đôi chị - em chênh nhau đến 6 tuổi, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tương tác trên màn ảnh.

Ngoại hình xuất chúng, cùng khả năng diễn xuất ăn ý giúp Lee Min Ho và Jun Ji Hyun trở thành ứng cử viên nặng kí cho “Cặp đôi đẹp nhất” màn ảnh nhỏ trên kênh SBS.

Gong Yo và Kim Go Eun

Phát sóng gần như cùng thời điểm với Huyền thoại biển xanh, Yêu tinh (Goblin) của đài TvN không hề bị lép về, mà có phần trội hơn về mức độ yêu thích của khán giả.

Đặc biệt, tình yêu “bất chấp tuổi tác và giống loài” của chàng yêu tinh Kim Shin 939 tuổi (Gong Yo) và nữ sinh trung học Ji Eun Tak 19 tuổi (Kim Go Eun) mang đến cho khán giả những tình huống hài hước, “dở khóc dở cười”, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, lãng mạn.

Jo Jong Suk và Gong Hyo Jin

Nhắc đến các cặp đôi màn ảnh năm 2016 của Hàn Quốc, không thể bỏ qua nhân vật Gong Hyo Jin và Jo Jung Suk của Muôn kiểu ghen tuông (Jealousy Incarnate).

Cũng có những giây phút ngọt ngào, lắng đọng, nhưng xuyên suốt tác phẩm, khán giả không thể ngưng cười trước chuyện tình yêu “lầy nhất hệ mặt trời” và những tình huống “khó đỡ” của cặp đôi nữ dẫn chương trình thời tiết hợp đồng Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) và chàng phóng viên chính thức Hwa Shin (Jo Jung Suk).

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung

Thời điểm chuẩn bị lên sóng đoàn làm phim Cô nàng cử tạ Kim Bok Jo (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo) khá lo lắng cho tác phẩm truyền hình này, bởi nó được phát sóng cùng khung giờ với Huyền thoại biển xanh, với sự góp mặt của hai tên tuổi đình đám Lee Min Ho và Jun Ji Hyun.

Tuy nhiên, qua từng tập, bộ phim dần khẳng định được sức hút, với bằng chứng là rating tăng lên theo từng tập. Trong đó, đóng góp không nhỏ thuộc về cặp diễn viên trẻ đang lên Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung.

Lối diễn xuất tự nhiên, cùng biểu cảm đa dạng đã giúp cô nàng cử tả Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) và hotboy bơi lội Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) ghi điểm trong lòng khán giả.

Không có những tình huống éo le hay âm mưu thủ đoạn, đó là câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng, dễ thương và đầy nhiệt huyết.