Emilia Clarke, Margot Robbie hay Natalie Portman... là những minh tinh để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng trong năm qua.

1. Margot Robbie

Sau khi được đạo diễn Martin Scorsese phát hiện qua The Wolf of Wall Street (2013), Margot Robbie có một năm 2016 đột phá để vươn thành ngôi sao hút khách. Cô dẫn đầu danh sách “Những ngôi sao của năm” theo bình chọn của trang IMDb nhờ tham gia hai dự án được chú ý là The Legend of Tarzan và Suicide Squad. Trong The Legend of Tarzan, cô vào vai người tình của chúa tể rừng xanh, góp phần giúp bộ phim đạt doanh thu 356 triệu USD.

Nhưng ấn tượng hơn cả là vai diễn cô nàng Harley Quinn vừa điên khùng, tinh quái, vừa quyến rũ trong Suicide Squad. Sự biến hóa và độ hấp dẫn của Robbie giúp Harley Quinn lấn át Joker và trở thành nhân vật hóa trang được ưa thích nhất trong mùa Halloween vừa qua. Suicide Squad thu về gần 800 triệu USD trong khi Harley Quinn được có phim riêng - Gotham City Sirens - và vẫn được giao cho người đẹp Australia diễn xuất.

2. Emilia Clarke

Sau khi được tờ Esquire trao danh hiệu “Người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh” vào năm 2015, người đẹp nước Anh tiếp tục giữ vững độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Trên màn ảnh nhỏ, cô đảm nhiệm vai “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong mùa thứ sáu của bom tấn truyền hình Game of Thrones. Với vai diễn này, Clarke nhận một đề cử Emmy cho “Nữ diễn viên phụ hay nhất”.

Trên màn ảnh rộng, cô vào vai Louisa Clark – cô gái nhận công việc chăm sóc cho chàng trai giàu có nhưng bị tàn tật trong Me Before You. Câu chuyện xúc động này lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và là một trong những phim tình cảm thành công nhất của năm với doanh thu 207 triệu USD. Sắp tới, Clarke đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim ngoại truyện về Star Wars và hứa hẹn giúp cô thêm nổi tiếng.

3. Amy Adams

là phim nổi bật nhất của Amy Adams năm nay. Trong phim, người đẹp thủ vai một nhà ngôn ngữ học vào vũ trụ để liên lạc với người ngoài hành tinh.

được nhiều tờ báo và hội phê bình đưa vào danh sách những phim hay nhất của năm, trong khi Amy Adams nhận một đề cử Quả Cầu Vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Tờ

ca ngợi cô “có một biệt tài biến mọi thứ tầm thường xung quanh cô trở nên phi thường và khiến từng khoảnh khắc đều là những phát hiện mới”.

Trang Indiewire đánh giá Amy Adams có cơ hội nhận đề cử Oscar vào đầu năm tới với bộ phim Arrival. Nếu điều này thành sự thực, nữ diễn viên sinh năm 1972 này sẽ có tổng cộng sáu lần được đề cử Oscar. Điều đó đủ để cho thấy cô thuộc hàng nữ diễn viên tài năng nhất thời điểm hiện tại.

4. Haley Bennett

Trong danh sách “Những diễn viên đột phá của năm 2016” của trang IMDb, người đẹp Haley Bennett được xếp ở vị trí thứ hai. Từ vai phụ trong bộ phim hành động The Equalizer (2015), cô gái sinh năm 1988 có những bước tiến vượt bậc bằng cách tham gia vào nhiều dự án trong năm 2016.

Ba tác phẩm bao gồm bộ phim hành động Hardcore Henry, phim cao bồi hành động The Magnificent Seven và phim ly kỳ The Girl on the Train giúp cô trở thành gương mặt được chú ý. Ngoài ra, nữ diễn viên kịp hoàn thành bộ phim Weightless - dự kiến ra mắt trong năm 2017 của đạo diễn danh tiếng Terrence Malick.

5. Scarlett Johansson

Trong danh sách 5 phim ăn khách nhất năm 2016, Scarlett Johansson tham gia hai phim là Captain America: Civil War (vị trí số 1 với 1,1 tỷ USD) và The Jungle Book (966 triệu USD).

Trong Civil War, người đẹp tiếp tục đảm nhiệm vai “đả nữ” Black Widow. Khi nội bộ nhóm Avenger chia rẽ, Black Widow về phe với Captain America và trở thành trợ thủ đắc lực của anh trong cuộc chiến với chính người bạn Iron Man. Cô đảm nhiệm vai trò lồng tiếng cho nhân vật trăn khổng lồ Kaa trong bộ phim The Jungle Book.

Tới dịp cuối năm, Johansson tiếp tục góp giọng trong một phim gia đình khác là Sing. Tới năm 2017, ngôi sao này hứa hẹn tiếp tục bùng nổ với vai diễn robot sinh học trong bộ phim Ghost in the Shell. Ngay từ đoạn trailer đầu tiên, Ghost in the Shell thu hút sự chú ý với bộ trang phục bó sát màu nude mà nhân vật của Johansson khoác lên mình.

6. Jennifer Lawrence

“Cô gái vàng” của Hollywood tiếp tục có một năm thành công xét về nhiều phương diện.

Vào đầu năm, cô góp mặt trong danh sách đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc” của Oscar nhờ vai diễn người mẹ đơn thân trong Joy. Tới giữa năm, cô có lần thứ ba vào vai dị nhân Mystique trong phần mới của X-Men mang tên Apocalypse. Trong phần này, nhân vật Mystique gây đồng cảm với khán giả khi mang trọng trách lớn là cứu các dị nhân đang bị con người bắt làm nô lệ và định hướng các dị nhân trẻ trưởng thành. Dù gây tranh cãi về mặt chất lượng, Apocalypse mang về cho các nhà sản xuất 543 triệu USD tiền doanh thu phòng vé.

Người hâm mộ còn cơ hội gặp Lawrence qua bộ phim khoa học viễn tưởng được đầu tư 110 triệu USD vừa ra rạp - Passengers. Diễn xuất mãnh liệt của người đẹp giúp cô nổi bật, lấn át bạn diễn nam trong phim.

7. Emma Stone

Hai năm kể từ sau khi nhận được đề cử Oscar “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” nhờ Birdman, Emma Stone lại đứng trước cơ hội nhận đề cử với vai nữ chính Mia trong bộ phim ca nhạc La La Land. Nhân vật Mia là một cô gái đam mê nghệ thuật và cố gắng bám trụ Los Angeles để chờ một vai diễn có thể giúp cô tỏa sáng. Cũng chính tại đây, cô gặp và đem lòng yêu chàng nghệ sĩ piano Seb (Ryan Gosling) vốn cũng sở hữu tâm hồn mộng mơ như cô.

Stone phải rèn luyện nhiều để thực hiện các cảnh nhảy múa hay ca hát trong La La Land. Cô cho thấy kết quả sự rèn luyện ấy bằng màn trình diễn ca khúc The Fools Who Dream đầy cảm xúc. Tờ The Guardian nhận xét rằng “cả Gosling lẫn Stone đều xuất sắc nhưng Stone chưa bao giờ xuất sắc đến như vậy”. Cô đã được ban giám khảo Quả Cầu Vàng đưa vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc”.

8. Natalie Portman

mà cô thủ vai kể về những ngày tháng của bà Kennedy tại Nhà trắng và đặc biệt là giai đoạn sau khi chồng bà - Tổng thống John F. Kennedy - bị ám sát. Ngay sau khi được ra mắt,

nhận được những đánh giá tích cực, đặc biệt là cho diễn xuất của Natalie Portman.

Ứng cử viên hàng đầu cho tượng vàng Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc” là Natalie Portman với vai diễn cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Jackie Kennedy. Bộ phim JackieJackie

Các chuyên gia nhận định rằng dù không có nhiều điểm tương đồng với bà Kennedy ngoài đời thực, Portman hoàn thành xuất sắc vai diễn. Cô tái hiện được vẻ đẹp, giọng nói và đặc biệt là thần thái của một trong những Đệ nhất phu nhân nổi tiếng và được yêu mến nhất lịch sử nước Mỹ. Nếu giành được giải Oscar với Jackie, Natalie Portman sẽ có lần thứ hai được cầm tượng vàng sau thành công trước đây với Black Swan (2010).

9. Felicity Jones

, nữ diễn viên Felicity Jones có sự trở lại ấn tượng trong năm 2016. Đầu tiên là trong bom tấn

đạt doanh thu 218 triệu USD khi ra rạp. Sau đó, người đẹp vào phim được nhiều lời khen ngợi

.

Sau quãng thời gian im ắng kể từ thành công của The Theory of EverythingInferno -A Monster Calls

Tới dịp gần Giáng Sinh, bom tấn Rogue One: A Star Wars Story mà Jones thủ vai chính được ra rạp. Nhân vật Jyn của cô được giao trọng trách nặng nề giúp phe Liên minh chống lại được vũ khí hủy diệt của thế lực siêu cường Đế chế. Ngay trong tuần đầu tiên ra rạp, Rogue One thống trị các bảng xếp hạng doanh thu và mang về 290 triệu USD chỉ sau ba ngày cuối tuần.

10. Gal Gadot

Dù nhận nhiều lời chê bai từ giới phê bình, bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice vẫn có một điểm sáng là sự xuất hiện của Gal Gadot. Cựu hoa hậu Israel vào vai nữ anh hùng Wonder Woman với tên thật là Diana Prince. Gadot khiến người xem chú ý ngay từ những phân cảnh đầu tiên nhờ vẻ ngoài gợi cảm và bí hiểm.

Trong trận chiến đỉnh cao giữa các siêu anh hùng với quái vật Doomsday ở cuối phim, Wonder Woman tham chiến cùng Batman và Superman để hợp thành bộ ba “Trinity” đình đám của DC Comics. Khoảnh khắc cô lao vào trận đánh với khiên giáp đầy đủ trong tiếng trống trận rộn ràng đem lại hưng phấn cho nhiều người hâm mộ. Ngoài Dawn of Justice mang về 873 triệu USD trên toàn cầu, Gal Gadot còn tham gia vào các phim khác như Triple 9, Keeping Up with the Joneses và Criminal. Trong năm 2017, người đẹp dự kiến là tâm điểm của phim hè với bộ phim riêng về Wonder Woman.