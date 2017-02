Trong đêm nhạc ở Brazil, Beyonce từng gặp tai nạn biểu diễn ngay trên sân khấu. Khi đang giao lưu với khán giả, cô đã bị một người đàn ông túm lấy và kéo xuống khu vực khán đài. Rất may, lực lượng an ninh đã có mặt hỗ trợ. Hành động của anh này bị đánh giá "không thể chấp nhận" khi có thể khiến nữ ca sĩ bị thương. Nhưng hành xử sau đó của Beyonce mới khiến người khác cảm phục. CNN cũng vội đưa tin về sự việc, không ngớt lời tán dương. Nữ ca sĩ nổi tiếng sau sự cố vẫn tự tin hoàn thiện phần trình diễn. Không chỉ thế, trước sự khó chịu của vệ sĩ, Beyonce còn đứng ra khuyên can: "Không sao, tôi rất ổn". Khi tiết mục kết thúc, cô chủ động tiến gần đến phía fan cuồng vừa gây chuyện và hỏi thăm anh này. "Tên anh là gì? Cảm ơn anh, tôi cũng yêu anh", nữ ca sĩ mỉm cười nói. Không khí tại sân khấu như vỡ òa vì sự cởi mở của diva Mỹ.