Giấy phép của Sở VHTT TP.HCM đồng ý cho biểu diễn chương trình Trịnh Công Sơn tại Đường sách TP.HCM. Trong chương trình này có 2 bài: Nối vòng tay lớn và Đêm thấy ta là thác đổ

Danh mục những bài hát được cấp phép biểu diễn tại TP.HCM vào ngày 1/4 vừa qua

4 bài hát Nối vòng tay lớn, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Ca dao mẹ và Đêm thấy ta là thác đổ sẽ không được diễn trong đêm nhạc này. Lí do được Sở Văn hóa - thể thao Thừa Thiên - Huế đưa ra là những bài hát này chưa được Cục NTBD cấp phép.PV cũng đã tìm trong danh mục cấp phép của Cục NTBD và của Bộ VHTTDL cũng đều không tìm thấy tên 4 ca khúc này.Trước việc này, bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cho biết:* Trước thông tin 4 bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không được hát tại Huế thì gia đình có bất ngờ không?- Gia đình chúng tôi khá bất ngờ vì những bài này đã từng được gia đình biểu diễn rất nhiều lần trong nhiều chương trình từ 2011 đến nay. Dĩ nhiên, trong từng chương trình một, gia đình tôi đều xin giấy phép biểu diễn rất đầy đủ.- Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu không xin phép thì làm sao các sở VHTTDL ở từng địa phương đều cấp phép biểu diễn? Khi diễn ở đâu chúng tôi đều xin phép sở VHTTDL ở mỗi nơi. Thật sự đến giờ thì gia đình chúng tôi không biết bài nào được phép, bài nào chưa được phép.Chẳng hạn như trên website của Cục hay của Bộ thì danh mục bài hát được cấp phép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có khoảng gần 80 bài bài nhưng thực tế, theo gia đình được biết, thì nhạc anh Sơn đã được cấp phép vào hơn 200 bài.Nhưng đối với gia đình chúng tôi, chuyện đó không thành vấn đề. Khi gia đình xin giấy phép biểu diễn, Sở địa phương cấp phép thì gia đình mới biểu diễn. Suốt nhiều năm qua, gia đình tôi nộp đơn xin rất nhiều bài nhưng vì lí do này, lí do kia Cục không cho và gia đình tôi rất tôn trọng.Thậm chí với những ca khúc Da vàng, trước khi xin chúng tôi đã tham khảo rất nhiều người có trọng trách, rất hiểu hệ thống và họ đều ủng hộ và khuyến khích. Có người còn bảo rằng “anh nghĩ đã đến lúc gia đình em phải nộp đơn xin cấp phép những bài này”. Và chúng tôi đã làm đầy đủ hết các thủ tục, dù rất nhiêu khê, dọn đường xong hết rồi, nhưng cuối cùng xuống Cục thì lại không được.Và từ đó đến nay gia đình tôi quyết định không xin nữa.- Tôi nghĩ trang web này lỗi thời. Chẳng hạn mới đây, đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất Trịnh Công Sơn tại đường sách TP.HCM (hôm 1/4) chúng tôi được cấp hơn 40 bài, trong đó có 2 bài: Nối vòng tay lớn, Đêm thấy ta là thác đổ. Điều đó cho thấy TP.HCM không thể nào cấp phép 2 bài hát mà lại chưa được duyệt. Đó là điều vô lý.