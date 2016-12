Michael và Andrew Ridgeley thành lập ban nhạc sau khi gặp nhau tại trường học. Cùng nhau, họ tạo nên hàng loạt ca khúc hit bao gồm Last Christmas, Club Tropicana và Wake Me Up Before You Go Go. Trong hình, George Michael (trái) và Andrew Ridgeley trình diễn trong show truyền hình Solid Gold năm 1982 - đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc Wham! xuất hiện trên truyền hình Mỹ.